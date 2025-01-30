Edit ImageCrop1SaveSaveEdit Imagecassette tapecassettetape musiccassett tape psdmusic retro cassette tapemusic retrovintagemusicRetro cassette tape, isolated object image psdMorePremium imageInfoPSDJPEGPSD 2249 x 1500 px | 300 dpiLow Resolution 1200 x 800 pxHigh Resolution (HD) 2249 x 1500 px | 300 dpiView personal and business licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumFree design resources and creative tools0Free foreverJoin FreeShareVideosTemplatesSimilarEditable vintage cassette tape design element sethttps://www.rawpixel.com/image/15179941/editable-vintage-cassette-tape-design-element-setView licenseRetro cassette tape collage element psdhttps://www.rawpixel.com/image/7640520/retro-cassette-tape-collage-element-psdView licenseEditable vintage cassette tape design element sethttps://www.rawpixel.com/image/15179890/editable-vintage-cassette-tape-design-element-setView licenseRetro cassette tape collage element psdhttps://www.rawpixel.com/image/8892422/retro-cassette-tape-collage-element-psdView licenseEditable vintage cassette tape design element sethttps://www.rawpixel.com/image/15179889/editable-vintage-cassette-tape-design-element-setView licenseRetro cassette tape collage element psdhttps://www.rawpixel.com/image/8892420/retro-cassette-tape-collage-element-psdView licenseEditable vintage cassette tape design element sethttps://www.rawpixel.com/image/15179907/editable-vintage-cassette-tape-design-element-setView licenseBlue cassette tape collage element psdhttps://www.rawpixel.com/image/7523916/blue-cassette-tape-collage-element-psdView licenseEditable vintage cassette tape design element sethttps://www.rawpixel.com/image/15179904/editable-vintage-cassette-tape-design-element-setView licenseColorful cassette tape collage element psdhttps://www.rawpixel.com/image/7523919/colorful-cassette-tape-collage-element-psdView licenseEditable vintage cassette tape design element sethttps://www.rawpixel.com/image/15179905/editable-vintage-cassette-tape-design-element-setView licenseRetro cassette tape, isolated object imagehttps://www.rawpixel.com/image/7708268/retro-cassette-tape-isolated-object-imageView licenseEditable vintage cassette tape design element sethttps://www.rawpixel.com/image/15179940/editable-vintage-cassette-tape-design-element-setView licenseRetro cassette tape png sticker, transparent backgroundhttps://www.rawpixel.com/image/7709394/png-sticker-vintageView licenseEditable vintage cassette tape design element sethttps://www.rawpixel.com/image/15179924/editable-vintage-cassette-tape-design-element-setView licenseColorful cassette tape collage element psdhttps://www.rawpixel.com/image/7523917/colorful-cassette-tape-collage-element-psdView licenseEditable vintage cassette tape design element sethttps://www.rawpixel.com/image/15179908/editable-vintage-cassette-tape-design-element-setView licensePink cassette tape collage element psdhttps://www.rawpixel.com/image/7523918/pink-cassette-tape-collage-element-psdView licenseEditable vintage cassette tape design element sethttps://www.rawpixel.com/image/15179926/editable-vintage-cassette-tape-design-element-setView licenseCassette tape collage element, music illustration psdhttps://www.rawpixel.com/image/6436462/psd-sticker-tape-public-domainView licenseEditable vintage cassette tape design element sethttps://www.rawpixel.com/image/15179921/editable-vintage-cassette-tape-design-element-setView licenseCassette tape sticker, music illustration psd.https://www.rawpixel.com/image/6538452/psd-sticker-tape-public-domainView licenseEditable vintage cassette tape design element sethttps://www.rawpixel.com/image/15179939/editable-vintage-cassette-tape-design-element-setView licenseCassette tape clipart, entertainment illustration psdhttps://www.rawpixel.com/image/6818754/psd-tape-vintage-public-domainView licenseEditable vintage cassette tape design element sethttps://www.rawpixel.com/image/15179891/editable-vintage-cassette-tape-design-element-setView licenseHand holding ruined cassette tape psdhttps://www.rawpixel.com/image/8043241/hand-holding-ruined-cassette-tape-psdView licensePNG Vintage aesthetic brown paper desktop wallpaper, retro Ephemera designhttps://www.rawpixel.com/image/11771270/png-vintage-aesthetic-brown-paper-desktop-wallpaper-retro-ephemera-designView licenseCassette tape clipart, object illustration psdhttps://www.rawpixel.com/image/6756592/psd-tape-vintage-public-domainView licenseEditable vintage cassette tape design element sethttps://www.rawpixel.com/image/15179922/editable-vintage-cassette-tape-design-element-setView licenseCassette tape collage element psdhttps://www.rawpixel.com/image/8829632/cassette-tape-collage-element-psdView licenseCasette tape sale poster template, editable gradient designhttps://www.rawpixel.com/image/18789806/casette-tape-sale-poster-template-editable-gradient-designView licenseHands holding cassette tape collage element psdhttps://www.rawpixel.com/image/9193851/hands-holding-cassette-tape-collage-element-psdView licensePNG Vintage brown paper computer wallpaper, retro Ephemera designhttps://www.rawpixel.com/image/11771148/png-vintage-brown-paper-computer-wallpaper-retro-ephemera-designView licenseRetro cassette tape isolated imagehttps://www.rawpixel.com/image/8881711/retro-cassette-tape-isolated-imageView licenseRecord store sale poster templatehttps://www.rawpixel.com/image/14493378/record-store-sale-poster-templateView licenseRetro cassette tape isolated imagehttps://www.rawpixel.com/image/8881859/retro-cassette-tape-isolated-imageView licenseRetro hits editable poster templatehttps://www.rawpixel.com/image/12644286/retro-hits-editable-poster-templateView licenseRetro cassette tape, funky designhttps://www.rawpixel.com/image/7640517/retro-cassette-tape-funky-designView licenseCassette tape collage element, glittery designhttps://www.rawpixel.com/image/8492615/cassette-tape-collage-element-glittery-designView licensePurple cassette tape clipart illustration psdhttps://www.rawpixel.com/image/7663581/psd-people-music-pinkView license