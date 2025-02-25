Edit ImageCropSaveSaveEdit Imageartmenvintagepublic domainsculpturesphotoantiquecc0Original public domain image from The MET MuseumMoreFree for Personal and Business usePublic DomainInfoJPEGLow Resolution 1200 x 1197 pxHigh Resolution (HD) 1337 x 1334 px | 300 dpiView CC0 licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosTemplatesSimilarEditable classical heritage design element sethttps://www.rawpixel.com/image/15439777/editable-classical-heritage-design-element-setView licenseOriginal public domain image from The MET Museumhttps://www.rawpixel.com/image/7725836/public-domain-image-from-the-metFree Image from public domain licenseEditable classical heritage design element sethttps://www.rawpixel.com/image/15440162/editable-classical-heritage-design-element-setView licenseOriginal public domain image from The MET Museumhttps://www.rawpixel.com/image/7726425/public-domain-image-from-the-metFree Image from public domain licenseWatercolor ancient statue editable design element sethttps://www.rawpixel.com/image/16422697/watercolor-ancient-statue-editable-design-element-setView licenseOriginal public domain image from Cleveland Museum of Arthttps://www.rawpixel.com/image/7726564/httpsclevelandartorgart1927489Free Image from public domain licenseEditable classical heritage design element sethttps://www.rawpixel.com/image/15439477/editable-classical-heritage-design-element-setView licenseOriginal public domain image from The MET Museumhttps://www.rawpixel.com/image/7726408/public-domain-image-from-the-metFree Image from public domain licenseWatercolor ancient statue editable design element sethttps://www.rawpixel.com/image/16425293/watercolor-ancient-statue-editable-design-element-setView licenseOriginal public domain image from The MET Museumhttps://www.rawpixel.com/image/7726533/public-domain-image-from-the-metFree Image from public domain licenseEditable classical heritage design element sethttps://www.rawpixel.com/image/15439181/editable-classical-heritage-design-element-setView licenseMale nude sculpture, Marble torso (ca. A.D. 118–161). Original from The MET Museum. Digitally enhanced by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/2586413/free-photo-image-body-man-sculptureFree Image from public domain licenseEditable classical heritage design element sethttps://www.rawpixel.com/image/15440473/editable-classical-heritage-design-element-setView licenseMale nude sculpture, Marble torso (ca. A.D. 118–161). Original from The MET Museum. Digitally enhanced by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/2576556/free-photo-image-man-vintage-sculptureFree Image from public domain licenseWatercolor ancient statue editable design element sethttps://www.rawpixel.com/image/16423304/watercolor-ancient-statue-editable-design-element-setView licenseNaked Greek man sculpture, Satyr at British Museum (ca. 1869–1872) by Stephen Thompson. Original from The MET Museum.…https://www.rawpixel.com/image/2586390/free-photo-image-museum-statue-greekFree Image from public domain licenseEditable classical heritage design element sethttps://www.rawpixel.com/image/15439611/editable-classical-heritage-design-element-setView licenseMiss Eleanor Boardman (1918) by Arnold Genthe.https://www.rawpixel.com/image/8649624/miss-eleanor-boardman-1918-arnold-gentheFree Image from public domain licenseWatercolor ancient statue editable design element sethttps://www.rawpixel.com/image/16423040/watercolor-ancient-statue-editable-design-element-setView licenseMiss Margaret Olson standing outdoors (1924) by Arnold Genthe.https://www.rawpixel.com/image/8649774/photo-image-art-vintage-public-domainFree Image from public domain licenseWatercolor ancient statue editable design element sethttps://www.rawpixel.com/image/16423873/watercolor-ancient-statue-editable-design-element-setView licenseMale nude sculpture, Marble torso (ca. A.D. 118–161). Original from The MET Museum. Digitally enhanced by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/2576563/free-photo-image-statue-sculpture-man-vintageFree Image from public domain licenseAntique museum Instagram post template, aesthetic editable designhttps://www.rawpixel.com/image/18629080/antique-museum-instagram-post-template-aesthetic-editable-designView licenseErotic vintage sculpture naked man, Study of a Sculpture (ca. 1900). Original from The MET Museum. Digitally enhanced by…https://www.rawpixel.com/image/2586367/free-photo-image-statue-sculpture-nude-maleFree Image from public domain licenseWatercolor ancient statue editable design element sethttps://www.rawpixel.com/image/16427906/watercolor-ancient-statue-editable-design-element-setView licenseNude study for figure of Painting (1896) by Cox, Kenyonhttps://www.rawpixel.com/image/8649775/image-art-vintage-public-domainFree Image from public domain licenseRenaissance exhibition Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/11894108/renaissance-exhibition-instagram-post-template-editable-textView licenseNaked Greek man sculpture, Terracotta statuette of the Diadoumenos (youth tying a fillet around his head) (1st century…https://www.rawpixel.com/image/2544995/free-illustration-image-sculpture-statue-greekFree Image from public domain licenseWatercolor ancient statue editable design element sethttps://www.rawpixel.com/image/16424283/watercolor-ancient-statue-editable-design-element-setView licenseThe Storm (1880) by Pierre-Auguste Cot.https://www.rawpixel.com/image/2460989/the-storm-1880-pierre-auguste-cotFree Image from public domain licenseFestive holidays market Enjoy holidays with family, food, and festive fun customizable designhttps://www.rawpixel.com/image/22407352/image-christmas-tree-xmas-plantView licenseMr. Loucelli (1917) by Arnold Genthe.https://www.rawpixel.com/image/8649625/mr-loucelli-1917-arnold-gentheFree Image from public domain licenseWatercolor ancient statue editable design element sethttps://www.rawpixel.com/image/16423825/watercolor-ancient-statue-editable-design-element-setView licenseTerracotta fragment of a stemless kylix pottery. Original public domain image from The MET Museum. Digitally enhanced by…https://www.rawpixel.com/image/8544070/photo-image-aesthetic-art-vintageFree Image from public domain licensePhilosophy class Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/12102516/philosophy-class-instagram-post-template-editable-textView licenseScribner's fiction number, August Maxfield Parrish (1897) by Parrish, Maxfieldhttps://www.rawpixel.com/image/8649776/image-art-vintage-public-domainFree Image from public domain licenseWatercolor ancient statue editable design element sethttps://www.rawpixel.com/image/16423116/watercolor-ancient-statue-editable-design-element-setView licenseAwakening of love (1894) by Philadelphia : publisher not transcribedhttps://www.rawpixel.com/image/8649682/image-art-vintage-public-domainFree Image from public domain licenseVintage photo exhibition poster template from original photography, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/23498853/image-people-art-manView licenseZoology (1896) by Cox, Kenyonhttps://www.rawpixel.com/image/8649714/zoology-1896-cox-kenyonFree Image from public domain license