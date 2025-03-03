Edit ImageCrop1SaveSaveEdit Imagemax beckmannmodern artamsterdambeckmanngerman expressionismmodern portrait paintingspublic domain portrait paintingmax beckmanPortrait of Ludwig Berger (1945) painting in high resolution by Max Beckmann.Original public domain image from Saint Louis Museum of Art MoreFree for Personal and Business usePublic DomainInfoJPEGTIFFLow Resolution 800 x 1200 pxHigh Resolution (HD) 3495 x 5244 px | 300 dpiHigh Resolution (HD) 3495 x 5244 px | 300 dpiView CC0 licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosTemplatesSimilarExpressionism Facebook post template, original art illustration from Wassily Kandinsky, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/23306918/image-person-art-vintageView licenseSculptor’s Studio (1946) in high resolution by Max Beckmann.https://www.rawpixel.com/image/7724655/image-art-public-domain-oil-paintingFree Image from public domain licenseHealing with nature Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/11795271/healing-with-nature-instagram-post-template-editable-textView licenseThe Buck, plate 9 from the portfolio “Day and Dream”https://www.rawpixel.com/image/8553640/the-buck-plate-from-the-portfolio-day-and-dreamFree Image from public domain licenseMountain adventure Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/9969998/mountain-adventure-instagram-post-template-editable-textView licenseSelf Portrait, plate 1 from the portfolio “Day and Dream” by Max Beckmannhttps://www.rawpixel.com/image/9079481/image-art-vintage-personFree Image from public domain licenseWinter mountaineering poster template, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/11726273/winter-mountaineering-poster-template-editable-text-and-designView licenseI don’t want to eat my Soup, plate 6 from the portfolio “Day and Dream” by Max Beckmannhttps://www.rawpixel.com/image/8883682/image-art-public-domain-new-yorkFree Image from public domain licenseArt gallery poster template, original art illustration from Wassily Kandinsky, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/23266368/image-art-wassily-kandinsky-abstractView licenseDancing Couple, plate 7 from the portfolio “Day and Dream” by Max Beckmannhttps://www.rawpixel.com/image/8883648/image-art-public-domain-personFree Image from public domain licenseWooden crafts Instagram post template, original art illustration from Ernst Ludwig Kirchner, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/23096133/image-cow-animal-woodenView licenseThe Fall of Man, plate 14 from the portfolio “Day and Dream” by Max Beckmannhttps://www.rawpixel.com/image/8883484/image-astronaut-art-public-domainFree Image from public domain licenseColor Theory Instagram post template, original art illustration from Wassily Kandinsky, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/23322879/image-art-wassily-kandinsky-designView licenseSleeping Athlete, plate 3 from the portfolio “Day and Dream” by Max Beckmannhttps://www.rawpixel.com/image/8883866/image-art-public-domain-new-yorkFree Image from public domain licenseArt week poster template, original art illustration from Wassily Kandinsky, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/23270400/image-art-wassily-kandinsky-templateView licenseChrist and Pilate, plate 15 from the portfolio “Day and Dream” by Max Beckmannhttps://www.rawpixel.com/image/9079645/image-art-vintage-public-domainFree Image from public domain licenseSurrealistic painting style illustration, editable design element sethttps://www.rawpixel.com/image/15417989/surrealistic-painting-style-illustration-editable-design-element-setView licenseKing and Demagogue, plate 8 from the portfolio “Day and Dream” by Max Beckmannhttps://www.rawpixel.com/image/9079454/image-art-vintage-personFree Image from public domain licenseThink art poster template, original art illustration from Paul Klee, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/23202535/image-art-design-abstractView licenseCircus, plate 12 from the portfolio “Day and Dream” by Max Beckmannhttps://www.rawpixel.com/image/8883619/image-art-public-domain-new-yorkFree Image from public domain licensePainting collection Facebook post template, original art illustration from Wassily Kandinsky, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/23275386/image-art-vintage-wassily-kandinskyView licenseCrawling Woman, plate 5 from the portfolio “Day and Dream” by Max Beckmannhttps://www.rawpixel.com/image/8883665/image-art-public-domain-womanFree Image from public domain licenseSurrealistic painting style illustration, editable design element sethttps://www.rawpixel.com/image/15418088/surrealistic-painting-style-illustration-editable-design-element-setView licenseMorning, plate 11 from the portfolio “Day and Dream” by Max Beckmannhttps://www.rawpixel.com/image/8883790/image-art-public-domain-personFree Image from public domain licenseSailing lessons poster template, editable text & designhttps://www.rawpixel.com/image/9271266/sailing-lessons-poster-template-editable-text-designView licenseWeather-vane, plate 2 from the portfolio “Day and Dream” by Max Beckmannhttps://www.rawpixel.com/image/8884031/image-art-public-domain-new-yorkFree Image from public domain licenseInstitution of arts logo editable Facebook post template, original art illustration from Wassily Kandinskyhttps://www.rawpixel.com/image/23050396/png-person-artsView licenseTango, plate 4 from the portfolio “Day and Dream”https://www.rawpixel.com/image/8553794/tango-plate-from-the-portfolio-day-and-dreamFree Image from public domain licenseArt poster Facebook post template original art illustration by Wassily Kandinsky, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/23309664/image-art-wassily-kandinsky-abstractView licenseDream of War, plate 10 from the portfolio “Day and Dream” by Max Beckmannhttps://www.rawpixel.com/image/9079525/image-art-vintage-fishFree Image from public domain licenseWassily Kandinsky poster template, original art illustration from Wassily Kandinsky, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/23322440/image-art-circles-wassily-kandinskyView licensePortrait of Fred Conway (1949) in high resolution by Max Beckmann.https://www.rawpixel.com/image/7724656/image-art-public-domain-oil-paintingFree Image from public domain licenseSurrealistic painting style illustration, editable design element sethttps://www.rawpixel.com/image/15417995/surrealistic-painting-style-illustration-editable-design-element-setView licenseValentine Tessier (1929–30) in high resolution by Max Beckmann.https://www.rawpixel.com/image/7724644/image-art-public-domain-oil-paintingFree Image from public domain licenseSurrealistic painting style illustration, editable design element sethttps://www.rawpixel.com/image/15418086/surrealistic-painting-style-illustration-editable-design-element-setView licensePortrait of Morton D. May (1949) in high resolution by Max Beckmann.https://www.rawpixel.com/image/7724653/image-art-public-domain-oil-paintingFree Image from public domain licensePainting collection poster template, original art illustration from Wassily Kandinsky, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/23275113/image-art-vintage-wassily-kandinskyView licenseStill Life with Chianti Bottle and Celery (1949) painting in high resolution by Max Beckmann.https://www.rawpixel.com/image/7724654/image-art-public-domain-oil-paintingFree Image from public domain licenseArt expo blog banner template, original art illustration from Wassily Kandinsky, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/23314853/image-arts-vintage-wassily-kandinskyView licenseThe Bath (1930) painting in high resolution by Max Beckmann.https://www.rawpixel.com/image/7724648/image-art-public-domain-oil-paintingFree Image from public domain license