Gift Cover (Fukusa) with Carp in Waves during Meiji period. Original public domain image from Cleveland Museum of Art Gift Cover (Fukusa) with Tale of Genji Shell-Matching Game. Original from The Cleveland Museum of Art.

Ohara Koson's Common and Golden Carp. Original from the Los Angeles County Museum of Art. Carp Swimming up a Waterfall. Original public domain image from the MET museum.

Embroidered Fukusa. Original from The Cleveland Museum of Art.

Koi (1842) Japanese fish illustration by Keisai Eisen. Original public domain image from The MET Museum.

Koi or more specifically nishikigoi, are ornamental varieties of domesticated common carp that are kept for decorative purposes.

Embroidered Fukusa (1800-1900). Original public domain image from The Cleveland Museum of Art. Hokusai's Carp Swimming by Water Weeds (1831), vintage Japanese fish illustration. Original public domain image.

Hokusai's (1760-1849) Carp Swimming by Water Weeds. Original public domain image from the Rijksmuseum.

Tsuba with Carp and Water Milfoil (ca. 1800 (late Edo)) by Shimizu Tomohisa

Common and Golden Carp (1935) by Ohara Koson. Original from the Los Angeles County Museum of Art. Carp Leaping Out of Water (right of a pair of Carps) (1777) by Tsukioka Settei. Original public domain image.

Fukusa (Gift Cover) - late Edo period (1789 - 1868). Original from The Los Angeles County Museum of Art.

Carp Ascending a Waterfall (1830) by Keisai Eisen. Original public domain image from The Cleveland Museum of Art.

Feeding koi carp. Shenzhen, China. Koi is a colored varieties of the Amur carp that are kept for decorative purposes.

Koi carp. (Cyprinus carpio) Koi or more specifically nishikigoi, are ornamental varieties of domesticated common carp.

Carp or Koi (1926) by Ohara Koson. Original from the Los Angeles County Museum of Art. Koi (ca. 1842) print in high resolution by Keisai Eisen. Original from The MET Museum.