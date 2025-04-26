Edit ImageCrop62SaveSaveEdit Imagekandinskybauhauswassily kandinskyabstractabstract paintingmodernbauhaus public domainpublic domain abstract paintingDull gray (1930) painting in high resolution by Wassily Kandinsky.Original public domain image from Kunstmuseum Basel MuseumMoreFree for Personal and Business usePublic DomainInfoJPEGTIFFLow Resolution 847 x 1200 pxHigh Resolution (HD) 4306 x 6104 px | 300 dpiHigh Resolution (HD) 4306 x 6104 px | 300 dpiView CC0 licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosDesignsSimilarGold luxury picture frame editable mockuphttps://www.rawpixel.com/image/10200271/gold-luxury-picture-frame-editable-mockupView licenseHeavy red (1924) painting in high resolution by Wassily Kandinsky. 