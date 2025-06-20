Edit ImageCrop111SaveSaveEdit Imagekandinskybauhausmodern artexpressionismpublic domain wassily kandinskyvassily kandinskybauhaus public domainmodern art paintingsMurnau, Burggrabenstrasse 1 (1908) painting in high resolution by Wassily Kandinsky.Original public domain image from Dallas Museum of ArtMoreFree for Personal and Business usePublic DomainInfoJPEGTIFFLow Resolution 1200 x 928 pxHigh Resolution (HD) 2000 x 1546 px | 300 dpiHigh Resolution (HD) 2000 x 1546 px | 300 dpiView CC0 licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosDesignsSimilarGold luxury picture frame editable mockuphttps://www.rawpixel.com/image/10200271/gold-luxury-picture-frame-editable-mockupView licensePointed black (1931) painting in high resolution by Wassily Kandinsky. Original public domain image from Kunstmuseum Basel…https://www.rawpixel.com/image/16126675/image-art-wassily-kandinsky-paintingsFree Image from public domain licenseKandinsky quote Facebook story templatehttps://www.rawpixel.com/image/14631695/kandinsky-quote-facebook-story-templateView licenseImprovisation 35 (1914) painting in high resolution by Wassily Kandinsky. Original public domain image from Kunstmuseum…https://www.rawpixel.com/image/16126671/image-art-wassily-kandinsky-paintingsFree Image from public domain licenseArt quote mobile wallpaper template, vintage art editable designhttps://www.rawpixel.com/image/14889255/art-quote-mobile-wallpaper-template-vintage-art-editable-designView licenseStudy of Murnau - Landscape with Church (1909) painting in high resolution by Wassily Kandinsky.https://www.rawpixel.com/image/7727033/image-art-public-domain-wassily-kandinskyFree Image from public domain licenseArts & crafts event Instagram post template, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/9360032/arts-crafts-event-instagram-post-template-editable-designView licenseLa flèche (1943) painting in high resolution by Wassily Kandinsky.https://www.rawpixel.com/image/7727108/image-art-public-domain-wassily-kandinskyFree Image from public domain licenseAbstract art Facebook post template, editable social media adhttps://www.rawpixel.com/image/9196089/abstract-art-facebook-post-template-editable-social-mediaView licenseImprovisation 35 (1914) painting in high resolution by Wassily Kandinsky.https://www.rawpixel.com/image/7727034/image-art-public-domain-wassily-kandinskyFree Image from public domain licenseKandinsky quote mobile wallpaper template, vintage art editable designhttps://www.rawpixel.com/image/14887747/kandinsky-quote-mobile-wallpaper-template-vintage-art-editable-designView licensePointed black (1931) painting in high resolution by Wassily Kandinsky.https://www.rawpixel.com/image/7727110/image-art-public-domain-wassily-kandinskyFree Image from public domain licenseArt museum Instagram story, editable social media designhttps://www.rawpixel.com/image/9196092/art-museum-instagram-story-editable-social-media-designView licenseHeavy red (1924) painting in high resolution by Wassily Kandinsky. Original public domain image from Kunstmuseum Basel…https://www.rawpixel.com/image/16126680/image-art-wassily-kandinsky-paintingsFree Image from public domain licenseArt museum Facebook post template, editable social media adhttps://www.rawpixel.com/image/9196088/art-museum-facebook-post-template-editable-social-mediaView licenseHeavy red (1924) painting in high resolution by Wassily Kandinsky.https://www.rawpixel.com/image/7727042/image-art-public-domain-wassily-kandinskyFree Image from public domain licenseAbstract art blog banner template, editable adhttps://www.rawpixel.com/image/9196096/abstract-art-blog-banner-template-editableView licenseStrings of characters (1931) print in high resolution by Wassily Kandinsky.https://www.rawpixel.com/image/7727040/image-art-public-domain-wassily-kandinskyFree Image from public domain licenseAbstract art Instagram story, editable social media designhttps://www.rawpixel.com/image/9196093/abstract-art-instagram-story-editable-social-media-designView licenseDull gray (1930) painting in high resolution by Wassily Kandinsky.https://www.rawpixel.com/image/7727039/image-art-public-domain-wassily-kandinskyFree Image from public domain licenseArt museum blog banner template, editable adhttps://www.rawpixel.com/image/9196095/art-museum-blog-banner-template-editableView licenseGris (1931) print in high resolution by Wassily Kandinsky. Original from Museum of New Zealand Te Papa Tongarewa.https://www.rawpixel.com/image/7727277/image-art-public-domain-abstractFree Image from public domain licenseMusic & art Facebook post template, editable social media adhttps://www.rawpixel.com/image/9196091/music-art-facebook-post-template-editable-social-mediaView licenseGris (1931) by Wassily Kandinsky. Original from Museum of New Zealand. Digitally enhanced by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/2763137/free-illustration-image-kandinsky-abstract-artFree Image from public domain licenseMusic & art Instagram story, editable social media designhttps://www.rawpixel.com/image/9196094/music-art-instagram-story-editable-social-media-designView licenseFour Parts (1932) drawing in high resolution by Wassily Kandinsky.https://www.rawpixel.com/image/7726597/image-art-vintage-public-domainFree Image from public domain licenseMusic & art blog banner template, editable adhttps://www.rawpixel.com/image/9196097/music-art-blog-banner-template-editableView licenseKleine Welten III (Small Worlds III) (1922) print in high resolution by Wassily Kandinsky.https://www.rawpixel.com/image/7726591/image-art-vintage-public-domainFree Image from public domain licenseKandinsky quote Instagram story templatehttps://www.rawpixel.com/image/14763164/kandinsky-quote-instagram-story-templateView licenseViolett (1923) print in high resolution by Wassily Kandinsky.https://www.rawpixel.com/image/7726587/image-art-vintage-public-domainFree Image from public domain licenseKandinsky quote Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/14687656/kandinsky-quote-instagram-post-templateView licenseRain Landscape (1911) drawing in high resolution by Wassily Kandinsky. Original from The MET Museum. Digitally enhanced by…https://www.rawpixel.com/image/2968522/free-illustration-image-abstract-kandinsky-landscapeFree Image from public domain licenseSurrealistic painting style illustration, editable design element sethttps://www.rawpixel.com/image/15417989/surrealistic-painting-style-illustration-editable-design-element-setView licenseBlue night (1937) painting in high resolution by Paul Klee.https://www.rawpixel.com/image/7728408/image-art-public-domain-paul-kleeFree Image from public domain licenseGood morning poster template, editable text & designhttps://www.rawpixel.com/image/9271274/good-morning-poster-template-editable-text-designView licenseKleine Welten IV (Small Worlds IV) (1922) print in high resolution by Wassily Kandinsky.https://www.rawpixel.com/image/7726589/image-art-vintage-public-domainFree Image from public domain licenseGood morning flyer template, editable text & designhttps://www.rawpixel.com/image/9271287/good-morning-flyer-template-editable-text-designView licenseKleine Welten VII (Small Worlds VII) (1922) print in high resolution by Wassily Kandinsky.https://www.rawpixel.com/image/7726590/image-art-vintage-public-domainFree Image from public domain licenseSurrealistic painting style illustration, editable design element sethttps://www.rawpixel.com/image/15418088/surrealistic-painting-style-illustration-editable-design-element-setView licenseKleine Welten V (Small Worlds V) (1922) print in high resolution by Wassily Kandinsky.https://www.rawpixel.com/image/7726588/image-art-vintage-public-domainFree Image from public domain license