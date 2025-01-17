Edit ImageCrop1SaveSaveEdit Imageww1newspaperworld warwwisoldier sketchww1 soldierfirst world warworld war oneSem (1863-1934). "Croquis de guerre (1914-1918), 2ème album". Gravure. Paris, musée Carnavalet.Original public domain image from Paris MuséesMoreFree for Personal and Business usePublic DomainInfoJPEGLow Resolution 881 x 1200 pxHigh Resolution (HD) 3450 x 4700 px | 300 dpiView CC0 licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosDesignsSimilarHistory & inspirational quote Facebook story templatehttps://www.rawpixel.com/image/14630803/history-inspirational-quote-facebook-story-templateView licenseSem (Georges Goursat dit, 1863-1934). "Croquis de guerre par Sem 1915-1916; Lorrain". Procédé photomécanique couleur. 