Plate XXI: Animalia Volatilia et Amphibia (c. 1575-1580) painting in high resolution by Joris Hoefnagel. Original public domain image from National Gallery of Art 