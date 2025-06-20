rawpixel
Centennial Textile, Flag (1935–1942) by H. Langden Brown.
Editable Watercolor tree illustration design element set
Corner of Pearl and John Streets (1935–1942) by American 20th century.
Watercolor tropical fruit set, editable design element
Cornice (ca.1936) by Al Curry.
Editable Pink cactus flower design element set
Detail of Sofa (ca.1936) by Paul Ward.
Editable watercolour skull design element set
Leather Seat in Confessional (1935–1942) by Randolph F. Miller.
Editable Pink cactus flower design element set
Crazy Quilt (ca.1938) by Charlotte Winter.
Editable watercolor fruit & vegetable character design element set
Hooked Rug (ca.1936) by Ruth M. Barnes.
F Champenois background, Alphonse Mucha's famous artwork, remixed by rawpixel, editable design
Iron Fence - Sea Horse Design (ca.1936) by Carl Hobby.
Editable watercolor sun design element set
Crazy Quilt (ca.1938) by Dolores Haupt.
Editable watercolor sun design element set
Decorated Wall (ca.1938) by Martin Partyka.
Landscape below the low tatras, vintage illustration by Zolo Palugyay. Digitally enhanced by rawpixel.
Iron Hinges on Door (ca.1936) by Bertha Semple.
Editable watercolor seafood design element set
Coat of Arms (ca.1936) by William Roberts.
Watercolor tropical fruit set, editable design element
Chest Design (1935–1942) by Etna Wiswall.
Editable animal character element design set
Chest Design (1935–1942) by Chester Faris.
Rose background, editable pink watercolor texture, remixed by rawpixel
Handwoven Coverlet (1936) by Howard H. Sherman.
Painting workshop poster template, editable text & design
Iron Fence (ca.1937) by Albert Eyth.
Aesthetic farm collage, editable agriculture collage. Remixed by rawpixel.
Hose Holder (ca.1936) by William Fergusson.
Alphonse Mucha's sticker, F Champenois Daydream, famous artwork, remixed by rawpixel, editable design
Decorative Horse's Head (ca.1938) by Albert Ryder.
Alphonse Mucha's sticker, F Champenois Daydream, famous artwork, remixed by rawpixel, editable design
Lady's Costume (ca.1936) by Lillian Causey.
Artistic process Facebook post template
Knife and Fork (ca.1936) by Grace Halpin.
Van Gogh's collage desktop wallpaper, editable famous painting design, remixed by rawpixel
Child's Dress (ca.1936) by Syrena Swanson.
