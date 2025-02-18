Edit ImageCropSaveSaveEdit Imagepersonsportsartcigarettestrophiesvintagepublic domainclothingRowing Girl, from the series "Hamilton King Girls" (T7, Type 6), issued by Turkish Trophies CigarettesView public domain image source hereMoreFree for Personal and Business usePublic DomainInfoJPEGLow Resolution 910 x 1200 pxHigh Resolution (HD) 2628 x 3467 px | 300 dpiView CC0 licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosDesignsSimilarSports day Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/14599456/sports-day-instagram-post-templateView licensePolo Girl, from the series "Hamilton King Girls" (T7, Type 6), issued by Turkish Trophies Cigaretteshttps://www.rawpixel.com/image/9084971/image-art-vintage-cigarettesFree Image from public domain licenseSports day Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/14436991/sports-day-instagram-post-templateView licenseRowing Girl, from the series "Hamilton King Girls" (T7, Type 6), issued by Turkish Trophies Cigaretteshttps://www.rawpixel.com/image/9084824/image-art-vintage-cigarettesFree Image from public domain licenseSports day Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/12552392/sports-day-instagram-post-template-editable-textView licenseYachting Girl, from the series "Hamilton King Girls" (T7, Type 6), issued by Turkish Trophies Cigaretteshttps://www.rawpixel.com/image/9084970/image-art-vintage-cigarettesFree Image from public domain licenseSports day poster template, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/11729710/sports-day-poster-template-editable-text-and-designView licenseBasketball Girl, from the series "Hamilton King Girls" (T7, Type 6), issued by Turkish Trophies Cigaretteshttps://www.rawpixel.com/image/7869680/image-basketball-person-sportsFree Image from public domain licenseExercise word editable collage art. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/9484537/exercise-word-editable-collage-art-remixed-rawpixelView licenseTennis Girl, from the series "Hamilton King Girls" (T7, Type 6), issued by Turkish Trophies Cigaretteshttps://www.rawpixel.com/image/9084952/image-tennis-vintage-playing-cardFree Image from public domain licenseAchieve your dream poster templatehttps://www.rawpixel.com/image/14445209/achieve-your-dream-poster-templateView licenseLight Opera Girl, from the series "Hamilton King Girls" (T7, Type 6), issued by Turkish Trophies Cigaretteshttps://www.rawpixel.com/image/9084832/image-art-vintage-cigarettesFree Image from public domain licenseGymnastics competition yellow background, 3d remix illustrationhttps://www.rawpixel.com/image/10781133/gymnastics-competition-yellow-background-remix-illustrationView licenseKing Kelly, Catcher, Boston, from the Goodwin Champion series for Old Judge and Gypsy Queen Cigaretteshttps://www.rawpixel.com/image/7926036/image-face-person-artFree Image from public domain licenseSports day Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/11790349/sports-day-instagram-post-template-editable-textView licenseMitchell, Pugilist, from the Goodwin Champion series for Old Judge and Gypsy Queen Cigaretteshttps://www.rawpixel.com/image/7926029/image-person-art-cigarettesFree Image from public domain licenseSports day Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/11925663/sports-day-instagram-post-template-editable-textView licensePrince, Bicyclist, from the Goodwin Champion series for Old Judge and Gypsy Queen Cigaretteshttps://www.rawpixel.com/image/7926044/image-face-person-artFree Image from public domain licenseBaseball Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/11894046/baseball-instagram-post-template-editable-textView licenseWood, Bicyclist, from the Goodwin Champion series for Old Judge and Gypsy Queen Cigaretteshttps://www.rawpixel.com/image/7926102/image-wood-person-artFree Image from public domain licenseSports day poster template, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/11899004/sports-day-poster-template-editable-text-and-designView licenseStevens, Bicyclist, from the Goodwin Champion series for Old Judge and Gypsy Queen Cigaretteshttps://www.rawpixel.com/image/7925961/image-face-person-artFree Image from public domain licenseSports day blog banner template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/11899154/sports-day-blog-banner-template-editable-textView licenseSteinitz, Chess, from the Goodwin Champion series for Old Judge and Gypsy Queen Cigaretteshttps://www.rawpixel.com/image/7926000/image-face-person-artFree Image from public domain licenseMarathon Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/14837765/marathon-instagram-post-templateView licenseTeemer, Oarsman, from the Goodwin Champion series for Old Judge and Gypsy Queen Cigaretteshttps://www.rawpixel.com/image/7926156/image-person-art-cigarettesFree Image from public domain licenseSports day Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/10089733/sports-day-instagram-post-template-editable-textView licenseMuldoon, Wrestler, from the Goodwin Champion series for Old Judge and Gypsy Queen Cigaretteshttps://www.rawpixel.com/image/7926184/image-person-art-cigarettesFree Image from public domain licenseHand holding trophy, sports illustration, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/11779749/hand-holding-trophy-sports-illustration-editable-designView licenseDwight, Lawn Tennis, from the Goodwin Champion series for Old Judge and Gypsy Queen Cigaretteshttps://www.rawpixel.com/image/7926089/image-person-art-cigarettesFree Image from public domain licenseSports day Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/11929484/sports-day-instagram-post-template-editable-textView licenseCaptain Bogardus, Marksman, from the Goodwin Champion series for Old Judge and Gypsy Queen Cigaretteshttps://www.rawpixel.com/image/7926013/image-person-art-cigarettesFree Image from public domain licenseSports day blog banner template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/9972225/sports-day-blog-banner-template-editable-textView licenseKing of the Amazons, from the Occupations for Women series (N166) for Old Judge and Dogs Head Cigaretteshttps://www.rawpixel.com/image/7936058/image-dogs-person-artFree Image from public domain licenseSports day Instagram post template, editable social media adhttps://www.rawpixel.com/image/9740682/sports-day-instagram-post-template-editable-social-mediaView licenseMyers, Runner, from the Goodwin Champion series for Old Judge and Gypsy Queen Cigaretteshttps://www.rawpixel.com/image/7926106/image-person-art-cigarettesFree Image from public domain licenseSports day social story template, editable Instagram designhttps://www.rawpixel.com/image/9972224/sports-day-social-story-template-editable-instagram-designView licenseGeorge Slosson, Billiards, from the Goodwin Champion series for Old Judge and Gypsy Queen Cigaretteshttps://www.rawpixel.com/image/7926016/image-person-art-cigarettesFree Image from public domain licenseSports day Instagram story template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/11899163/sports-day-instagram-story-template-editable-textView licenseJake Kilrain, Pugilist, from the Goodwin Champion series for Old Judge and Gypsy Queen Cigaretteshttps://www.rawpixel.com/image/7926015/image-person-art-cigarettesFree Image from public domain license