Egyptian, from Types of Nationalities (N240) issued by Kinney Bros.
Free for Personal and Business use
Public Domain
JPEG
High Resolution (HD) 491 x 857 px | 300 dpi 