rawpixel
Edit ImageCrop
Mme Colette, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.
Save
Edit Image
personartvintagepublic domainclothingpaintingvintage artcards
Business card editable mockup, brand identity with vintage design
Business card editable mockup, brand identity with vintage design
https://www.rawpixel.com/image/12575270/business-card-editable-mockup-brand-identity-with-vintage-designView license
Mme. Leroy, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.
Mme. Leroy, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.
https://www.rawpixel.com/image/7906634/mme-leroy-from-the-actresses-series-n203-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain license
Keep on learning word editable collage art. Remixed by rawpixel.
Keep on learning word editable collage art. Remixed by rawpixel.
https://www.rawpixel.com/image/9346751/keep-learning-word-editable-collage-art-remixed-rawpixelView license
Mme. Luce, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.
Mme. Luce, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.
https://www.rawpixel.com/image/7912266/mme-luce-from-the-actresses-series-n203-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain license
Gothic vintage elements with roses, editable element set
Gothic vintage elements with roses, editable element set
https://www.rawpixel.com/image/16498994/gothic-vintage-elements-with-roses-editable-element-setView license
Mme. Leonie, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.
Mme. Leonie, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.
https://www.rawpixel.com/image/7912592/mme-leonie-from-the-actresses-series-n203-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain license
Cinco de mayo Instagram post template, editable text
Cinco de mayo Instagram post template, editable text
https://www.rawpixel.com/image/12466564/cinco-mayo-instagram-post-template-editable-textView license
Mme. Varonia, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.
Mme. Varonia, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.
https://www.rawpixel.com/image/7906973/mme-varonia-from-the-actresses-series-n203-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain license
Keep on learning word png editable collage art. Remixed by rawpixel.
Keep on learning word png editable collage art. Remixed by rawpixel.
https://www.rawpixel.com/image/9343428/keep-learning-word-png-editable-collage-art-remixed-rawpixelView license
Mme. Rosch, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.
Mme. Rosch, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.
https://www.rawpixel.com/image/7912433/mme-rosch-from-the-actresses-series-n203-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain license
Little boy reading book, education editable collage. Remixed by rawpixel.
Little boy reading book, education editable collage. Remixed by rawpixel.
https://www.rawpixel.com/image/9341769/little-boy-reading-book-education-editable-collage-remixed-rawpixelView license
Mme Real, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.
Mme Real, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.
https://www.rawpixel.com/image/7912337/mme-real-from-the-actresses-series-n203-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain license
Brown vintage frame editable white bread background
Brown vintage frame editable white bread background
https://www.rawpixel.com/image/11723909/brown-vintage-frame-editable-white-bread-backgroundView license
Mme. Pleuran, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.
Mme. Pleuran, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.
https://www.rawpixel.com/image/7912288/mme-pleuran-from-the-actresses-series-n203-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain license
Bookstore gift card template
Bookstore gift card template
https://www.rawpixel.com/image/14327753/bookstore-gift-card-templateView license
Miss Zara, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.
Miss Zara, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.
https://www.rawpixel.com/image/7907218/miss-zara-from-the-actresses-series-n203-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain license
Wedding invitation invitation card template, editable text
Wedding invitation invitation card template, editable text
https://www.rawpixel.com/image/12875163/wedding-invitationView license
Blanche Thorne, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.
Blanche Thorne, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.
https://www.rawpixel.com/image/7907063/blanche-thorne-from-the-actresses-series-n203-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain license
Vintage clothing Instagram post template, editable text
Vintage clothing Instagram post template, editable text
https://www.rawpixel.com/image/11924135/vintage-clothing-instagram-post-template-editable-textView license
Jessie Dow, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.
Jessie Dow, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.
https://www.rawpixel.com/image/7906297/jessie-dow-from-the-actresses-series-n203-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain license
Wedding invitation poster template, editable text and design
Wedding invitation poster template, editable text and design
https://www.rawpixel.com/image/12460157/wedding-invitation-poster-template-editable-text-and-designView license
Mlle LaCarte, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.
Mlle LaCarte, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.
https://www.rawpixel.com/image/7911921/mlle-lacarte-from-the-actresses-series-n203-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain license
The Trappistine frame background, Alphonse Mucha's famous artwork. Remixed by rawpixel.
The Trappistine frame background, Alphonse Mucha's famous artwork. Remixed by rawpixel.
https://www.rawpixel.com/image/12541726/png-adult-alphonse-mucha-artView license
Loie Fuller, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.
Loie Fuller, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.
https://www.rawpixel.com/image/7912690/loie-fuller-from-the-actresses-series-n203-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain license
Friends forever Instagram post template, editable text
Friends forever Instagram post template, editable text
https://www.rawpixel.com/image/11924844/friends-forever-instagram-post-template-editable-textView license
Miss Rivalto, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.
Miss Rivalto, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.
https://www.rawpixel.com/image/7912363/miss-rivalto-from-the-actresses-series-n203-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain license
Victorian woman, vintage illustration by George Barbier. Remixed by rawpixel.
Victorian woman, vintage illustration by George Barbier. Remixed by rawpixel.
https://www.rawpixel.com/image/12563646/victorian-woman-vintage-illustration-george-barbier-remixed-rawpixelView license
Kate Fellows, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.
Kate Fellows, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.
https://www.rawpixel.com/image/7912555/kate-fellows-from-the-actresses-series-n203-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain license
Engagement invitation poster template
Engagement invitation poster template
https://www.rawpixel.com/image/12831136/engagement-invitation-poster-templateView license
Mlle. Semin, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.
Mlle. Semin, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.
https://www.rawpixel.com/image/7907046/mlle-semin-from-the-actresses-series-n203-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain license
Free tarot reading Instagram post template
Free tarot reading Instagram post template
https://www.rawpixel.com/image/14462672/free-tarot-reading-instagram-post-templateView license
Mlle. Eason, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.
Mlle. Eason, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.
https://www.rawpixel.com/image/7912533/mlle-eason-from-the-actresses-series-n203-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain license
Summer party poster template, editable text and design
Summer party poster template, editable text and design
https://www.rawpixel.com/image/12543570/summer-party-poster-template-editable-text-and-designView license
Mabel Santley, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.
Mabel Santley, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.
https://www.rawpixel.com/image/7906985/mabel-santley-from-the-actresses-series-n203-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain license
Victorian woman, vintage illustration by George Barbier. Remixed by rawpixel.
Victorian woman, vintage illustration by George Barbier. Remixed by rawpixel.
https://www.rawpixel.com/image/12560684/victorian-woman-vintage-illustration-george-barbier-remixed-rawpixelView license
Miss Thorp, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.
Miss Thorp, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.
https://www.rawpixel.com/image/7907078/miss-thorp-from-the-actresses-series-n203-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain license
Victorian woman, vintage illustration by George Barbier. Remixed by rawpixel.
Victorian woman, vintage illustration by George Barbier. Remixed by rawpixel.
https://www.rawpixel.com/image/12520241/victorian-woman-vintage-illustration-george-barbier-remixed-rawpixelView license
Annie Summerville, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.
Annie Summerville, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.
https://www.rawpixel.com/image/7907120/image-person-art-vintageFree Image from public domain license
Victorian woman, vintage illustration by George Barbier. Remixed by rawpixel.
Victorian woman, vintage illustration by George Barbier. Remixed by rawpixel.
https://www.rawpixel.com/image/12563645/victorian-woman-vintage-illustration-george-barbier-remixed-rawpixelView license
Miss Louison, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.
Miss Louison, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.
https://www.rawpixel.com/image/7912107/miss-louison-from-the-actresses-series-n203-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain license