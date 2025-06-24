Edit ImageCropSaveSaveEdit Imagepersonartvintagepublic domainclothingpaintingvintage artcardsMme Colette, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.View public domain image source hereMoreFree for Personal and Business usePublic DomainInfoJPEGHigh Resolution (HD) 482 x 868 px | 300 dpiView CC0 licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosDesignsSimilarBusiness card editable mockup, brand identity with vintage designhttps://www.rawpixel.com/image/12575270/business-card-editable-mockup-brand-identity-with-vintage-designView licenseMme. Leroy, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.https://www.rawpixel.com/image/7906634/mme-leroy-from-the-actresses-series-n203-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain licenseKeep on learning word editable collage art. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/9346751/keep-learning-word-editable-collage-art-remixed-rawpixelView licenseMme. Luce, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.https://www.rawpixel.com/image/7912266/mme-luce-from-the-actresses-series-n203-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain licenseGothic vintage elements with roses, editable element sethttps://www.rawpixel.com/image/16498994/gothic-vintage-elements-with-roses-editable-element-setView licenseMme. Leonie, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.https://www.rawpixel.com/image/7912592/mme-leonie-from-the-actresses-series-n203-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain licenseCinco de mayo Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/12466564/cinco-mayo-instagram-post-template-editable-textView licenseMme. Varonia, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.https://www.rawpixel.com/image/7906973/mme-varonia-from-the-actresses-series-n203-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain licenseKeep on learning word png editable collage art. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/9343428/keep-learning-word-png-editable-collage-art-remixed-rawpixelView licenseMme. Rosch, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.https://www.rawpixel.com/image/7912433/mme-rosch-from-the-actresses-series-n203-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain licenseLittle boy reading book, education editable collage. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/9341769/little-boy-reading-book-education-editable-collage-remixed-rawpixelView licenseMme Real, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.https://www.rawpixel.com/image/7912337/mme-real-from-the-actresses-series-n203-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain licenseBrown vintage frame editable white bread backgroundhttps://www.rawpixel.com/image/11723909/brown-vintage-frame-editable-white-bread-backgroundView licenseMme. Pleuran, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.https://www.rawpixel.com/image/7912288/mme-pleuran-from-the-actresses-series-n203-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain licenseBookstore gift card templatehttps://www.rawpixel.com/image/14327753/bookstore-gift-card-templateView licenseMiss Zara, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.https://www.rawpixel.com/image/7907218/miss-zara-from-the-actresses-series-n203-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain licenseWedding invitation invitation card template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/12875163/wedding-invitationView licenseBlanche Thorne, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.https://www.rawpixel.com/image/7907063/blanche-thorne-from-the-actresses-series-n203-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain licenseVintage clothing Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/11924135/vintage-clothing-instagram-post-template-editable-textView licenseJessie Dow, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.https://www.rawpixel.com/image/7906297/jessie-dow-from-the-actresses-series-n203-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain licenseWedding invitation poster template, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/12460157/wedding-invitation-poster-template-editable-text-and-designView licenseMlle LaCarte, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.https://www.rawpixel.com/image/7911921/mlle-lacarte-from-the-actresses-series-n203-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain licenseThe Trappistine frame background, Alphonse Mucha's famous artwork. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/12541726/png-adult-alphonse-mucha-artView licenseLoie Fuller, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.https://www.rawpixel.com/image/7912690/loie-fuller-from-the-actresses-series-n203-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain licenseFriends forever Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/11924844/friends-forever-instagram-post-template-editable-textView licenseMiss Rivalto, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.https://www.rawpixel.com/image/7912363/miss-rivalto-from-the-actresses-series-n203-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain licenseVictorian woman, vintage illustration by George Barbier. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/12563646/victorian-woman-vintage-illustration-george-barbier-remixed-rawpixelView licenseKate Fellows, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.https://www.rawpixel.com/image/7912555/kate-fellows-from-the-actresses-series-n203-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain licenseEngagement invitation poster templatehttps://www.rawpixel.com/image/12831136/engagement-invitation-poster-templateView licenseMlle. Semin, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.https://www.rawpixel.com/image/7907046/mlle-semin-from-the-actresses-series-n203-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain licenseFree tarot reading Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/14462672/free-tarot-reading-instagram-post-templateView licenseMlle. Eason, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.https://www.rawpixel.com/image/7912533/mlle-eason-from-the-actresses-series-n203-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain licenseSummer party poster template, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/12543570/summer-party-poster-template-editable-text-and-designView licenseMabel Santley, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.https://www.rawpixel.com/image/7906985/mabel-santley-from-the-actresses-series-n203-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain licenseVictorian woman, vintage illustration by George Barbier. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/12560684/victorian-woman-vintage-illustration-george-barbier-remixed-rawpixelView licenseMiss Thorp, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.https://www.rawpixel.com/image/7907078/miss-thorp-from-the-actresses-series-n203-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain licenseVictorian woman, vintage illustration by George Barbier. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/12520241/victorian-woman-vintage-illustration-george-barbier-remixed-rawpixelView licenseAnnie Summerville, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.https://www.rawpixel.com/image/7907120/image-person-art-vintageFree Image from public domain licenseVictorian woman, vintage illustration by George Barbier. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/12563645/victorian-woman-vintage-illustration-george-barbier-remixed-rawpixelView licenseMiss Louison, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.https://www.rawpixel.com/image/7912107/miss-louison-from-the-actresses-series-n203-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain license