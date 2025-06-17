rawpixel
Edit ImageCrop
Miss Cozzoi, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.
Save
Edit Image
facepersonartvintagepublic domainclothingvintage artcards
Menswear fashion label template, editable business branding design
Menswear fashion label template, editable business branding design
https://www.rawpixel.com/image/14708967/menswear-fashion-label-template-editable-business-branding-designView license
Miss Van Oasten, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.
Miss Van Oasten, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.
https://www.rawpixel.com/image/7907169/image-person-art-vintageFree Image from public domain license
Book cover editable mockup, realistic publishing
Book cover editable mockup, realistic publishing
https://www.rawpixel.com/image/12650738/book-cover-editable-mockup-realistic-publishingView license
Miss Mather, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.
Miss Mather, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.
https://www.rawpixel.com/image/7912069/miss-mather-from-the-actresses-series-n203-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain license
Wedding celebration Instagram post template, editable text
Wedding celebration Instagram post template, editable text
https://www.rawpixel.com/image/11913127/wedding-celebration-instagram-post-template-editable-textView license
Miss Binnon, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.
Miss Binnon, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.
https://www.rawpixel.com/image/7907207/miss-binnon-from-the-actresses-series-n203-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain license
Vintage clothing Instagram post template, editable text
Vintage clothing Instagram post template, editable text
https://www.rawpixel.com/image/11924135/vintage-clothing-instagram-post-template-editable-textView license
Miss Fuller, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.
Miss Fuller, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.
https://www.rawpixel.com/image/7912584/miss-fuller-from-the-actresses-series-n203-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain license
Victorian woman, vintage illustration by George Barbier. Remixed by rawpixel.
Victorian woman, vintage illustration by George Barbier. Remixed by rawpixel.
https://www.rawpixel.com/image/12520241/victorian-woman-vintage-illustration-george-barbier-remixed-rawpixelView license
Miss Stein, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.
Miss Stein, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.
https://www.rawpixel.com/image/7907080/miss-stein-from-the-actresses-series-n203-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain license
Victorian woman, vintage illustration by George Barbier. Remixed by rawpixel.
Victorian woman, vintage illustration by George Barbier. Remixed by rawpixel.
https://www.rawpixel.com/image/12560684/victorian-woman-vintage-illustration-george-barbier-remixed-rawpixelView license
Miss Lhery, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.
Miss Lhery, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.
https://www.rawpixel.com/image/7912242/miss-lhery-from-the-actresses-series-n203-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain license
Naturally made baby clothes template for social media, editable text
Naturally made baby clothes template for social media, editable text
https://www.rawpixel.com/image/20838539/naturally-made-baby-clothes-template-for-social-media-editable-textView license
Miss Copelo, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.
Miss Copelo, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.
https://www.rawpixel.com/image/7906251/miss-copelo-from-the-actresses-series-n203-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain license
Victorian woman, vintage illustration by George Barbier. Remixed by rawpixel.
Victorian woman, vintage illustration by George Barbier. Remixed by rawpixel.
https://www.rawpixel.com/image/12563646/victorian-woman-vintage-illustration-george-barbier-remixed-rawpixelView license
Miss Mortimer, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.
Miss Mortimer, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.
https://www.rawpixel.com/image/7912093/miss-mortimer-from-the-actresses-series-n203-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain license
Friends forever Instagram post template, editable text
Friends forever Instagram post template, editable text
https://www.rawpixel.com/image/11924844/friends-forever-instagram-post-template-editable-textView license
Miss Summerville, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.
Miss Summerville, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.
https://www.rawpixel.com/image/7907061/image-person-art-vintageFree Image from public domain license
Victorian woman, vintage illustration by George Barbier. Remixed by rawpixel.
Victorian woman, vintage illustration by George Barbier. Remixed by rawpixel.
https://www.rawpixel.com/image/12563645/victorian-woman-vintage-illustration-george-barbier-remixed-rawpixelView license
Miss Georgia, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.
Miss Georgia, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.
https://www.rawpixel.com/image/7906590/miss-georgia-from-the-actresses-series-n203-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain license
Business card editable mockup, brand identity with vintage design
Business card editable mockup, brand identity with vintage design
https://www.rawpixel.com/image/12575270/business-card-editable-mockup-brand-identity-with-vintage-designView license
Miss Sauder, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.
Miss Sauder, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.
https://www.rawpixel.com/image/7907184/miss-sauder-from-the-actresses-series-n203-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain license
Woman shopping, finance 3d remix, editable design
Woman shopping, finance 3d remix, editable design
https://www.rawpixel.com/image/10210948/woman-shopping-finance-remix-editable-designView license
Miss Davenport, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.
Miss Davenport, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.
https://www.rawpixel.com/image/7903023/miss-davenport-from-the-actresses-series-n203-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain license
Diverse business people using digital devices
Diverse business people using digital devices
https://www.rawpixel.com/image/14913510/diverse-business-people-using-digital-devicesView license
Miss Desoms, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.
Miss Desoms, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.
https://www.rawpixel.com/image/7912434/miss-desoms-from-the-actresses-series-n203-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain license
Santa's coming, editable Instagram post template
Santa's coming, editable Instagram post template
https://www.rawpixel.com/image/16519748/santas-coming-editable-instagram-post-templateView license
Miss Rubens, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.
Miss Rubens, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.
https://www.rawpixel.com/image/7906608/miss-rubens-from-the-actresses-series-n203-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain license
Mona Lisa shopping sticker, Leonardo da Vinci's artwork mixed media editable design. Remixed by rawpixel.
Mona Lisa shopping sticker, Leonardo da Vinci's artwork mixed media editable design. Remixed by rawpixel.
https://www.rawpixel.com/image/8702992/png-aesthetic-art-buyView license
Miss De Lorme, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.
Miss De Lorme, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.
https://www.rawpixel.com/image/7906283/miss-lorme-from-the-actresses-series-n203-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain license
Actor business card template, two sided editable design
Actor business card template, two sided editable design
https://www.rawpixel.com/image/12487408/actor-business-card-template-two-sided-editable-designView license
Miss Guerre, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.
Miss Guerre, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.
https://www.rawpixel.com/image/7912588/miss-guerre-from-the-actresses-series-n203-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain license
Editable invitation card mockup
Editable invitation card mockup
https://www.rawpixel.com/image/10195924/editable-invitation-card-mockupView license
Miss Lee, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.
Miss Lee, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.
https://www.rawpixel.com/image/7912167/miss-lee-from-the-actresses-series-n203-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain license
Merry Christmas, editable Instagram story template
Merry Christmas, editable Instagram story template
https://www.rawpixel.com/image/16525455/merry-christmas-editable-instagram-story-templateView license
Miss Lherie, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.
Miss Lherie, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.
https://www.rawpixel.com/image/7912286/miss-lherie-from-the-actresses-series-n203-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain license
Realistic book cover editable mockup
Realistic book cover editable mockup
https://www.rawpixel.com/image/11542715/realistic-book-cover-editable-mockupView license
Miss Laix, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.
Miss Laix, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.
https://www.rawpixel.com/image/7912303/miss-laix-from-the-actresses-series-n203-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain license
Diverse business people using digital devices
Diverse business people using digital devices
https://www.rawpixel.com/image/14913143/diverse-business-people-using-digital-devicesView license
Miss Germain, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.
Miss Germain, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.
https://www.rawpixel.com/image/7912370/miss-germain-from-the-actresses-series-n203-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain license