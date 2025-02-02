rawpixel
Edit ImageCrop
Lady de Grey, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.
Save
Edit Image
personartvintagelacepublic domainclothingvintage artcards
Vintage clothing Instagram post template, editable text
Vintage clothing Instagram post template, editable text
https://www.rawpixel.com/image/11924135/vintage-clothing-instagram-post-template-editable-textView license
Lady Alphonsene, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.
Lady Alphonsene, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.
https://www.rawpixel.com/image/7907037/image-person-art-vintageFree Image from public domain license
Friends forever Instagram post template, editable text
Friends forever Instagram post template, editable text
https://www.rawpixel.com/image/11924844/friends-forever-instagram-post-template-editable-textView license
Annie Summerville, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.
Annie Summerville, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.
https://www.rawpixel.com/image/7907120/image-person-art-vintageFree Image from public domain license
Women's empowerment Instagram post template, editable text
Women's empowerment Instagram post template, editable text
https://www.rawpixel.com/image/11922573/womens-empowerment-instagram-post-template-editable-textView license
Belle Urquhart, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.
Belle Urquhart, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.
https://www.rawpixel.com/image/7907004/belle-urquhart-from-the-actresses-series-n203-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain license
George Barbier's women, vintage fashion illustration. Remixed by rawpixel.
George Barbier's women, vintage fashion illustration. Remixed by rawpixel.
https://www.rawpixel.com/image/12574441/george-barbiers-women-vintage-fashion-illustration-remixed-rawpixelView license
Tillie Russell, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.
Tillie Russell, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.
https://www.rawpixel.com/image/7906618/tillie-russell-from-the-actresses-series-n203-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain license
George Barbier's women, vintage fashion illustration. Remixed by rawpixel.
George Barbier's women, vintage fashion illustration. Remixed by rawpixel.
https://www.rawpixel.com/image/12574496/george-barbiers-women-vintage-fashion-illustration-remixed-rawpixelView license
Mlle. Grey, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.
Mlle. Grey, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.
https://www.rawpixel.com/image/7912562/mlle-grey-from-the-actresses-series-n203-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain license
George Barbier's women, vintage fashion illustration. Remixed by rawpixel.
George Barbier's women, vintage fashion illustration. Remixed by rawpixel.
https://www.rawpixel.com/image/12574432/george-barbiers-women-vintage-fashion-illustration-remixed-rawpixelView license
Annie Robe, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.
Annie Robe, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.
https://www.rawpixel.com/image/7912329/annie-robe-from-the-actresses-series-n203-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain license
George Barbier's women, vintage fashion illustration. Remixed by rawpixel.
George Barbier's women, vintage fashion illustration. Remixed by rawpixel.
https://www.rawpixel.com/image/12500201/george-barbiers-women-vintage-fashion-illustration-remixed-rawpixelView license
Mme. Luce, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.
Mme. Luce, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.
https://www.rawpixel.com/image/7912266/mme-luce-from-the-actresses-series-n203-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain license
George Barbier's women, vintage fashion illustration. Remixed by rawpixel.
George Barbier's women, vintage fashion illustration. Remixed by rawpixel.
https://www.rawpixel.com/image/12574512/george-barbiers-women-vintage-fashion-illustration-remixed-rawpixelView license
Lena La Mont, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.
Lena La Mont, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.
https://www.rawpixel.com/image/7912056/lena-mont-from-the-actresses-series-n203-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain license
George Barbier's women, vintage fashion illustration. Remixed by rawpixel.
George Barbier's women, vintage fashion illustration. Remixed by rawpixel.
https://www.rawpixel.com/image/12574601/george-barbiers-women-vintage-fashion-illustration-remixed-rawpixelView license
Miss Magnier, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.
Miss Magnier, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.
https://www.rawpixel.com/image/7907142/miss-magnier-from-the-actresses-series-n203-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain license
White flowers illustration, brown background, editable design
White flowers illustration, brown background, editable design
https://www.rawpixel.com/image/10176788/white-flowers-illustration-brown-background-editable-designView license
Nellie Beaumont, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.
Nellie Beaumont, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.
https://www.rawpixel.com/image/7907104/image-person-art-vintageFree Image from public domain license
Alphonse Mucha's woman, art nouveau illustration. Remixed by rawpixel.
Alphonse Mucha's woman, art nouveau illustration. Remixed by rawpixel.
https://www.rawpixel.com/image/12563981/alphonse-muchas-woman-art-nouveau-illustration-remixed-rawpixelView license
Miss Binnon, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.
Miss Binnon, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.
https://www.rawpixel.com/image/7907207/miss-binnon-from-the-actresses-series-n203-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain license
Business card editable mockup, brand identity with vintage design
Business card editable mockup, brand identity with vintage design
https://www.rawpixel.com/image/12575270/business-card-editable-mockup-brand-identity-with-vintage-designView license
Miss Mather, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.
Miss Mather, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.
https://www.rawpixel.com/image/7912069/miss-mather-from-the-actresses-series-n203-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain license
George Barbier's women iPhone wallpaper, vintage fashion illustration. Remixed by rawpixel.
George Barbier's women iPhone wallpaper, vintage fashion illustration. Remixed by rawpixel.
https://www.rawpixel.com/image/12574631/png-accessory-adult-android-wallpaperView license
Sarah Bernhardt, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.
Sarah Bernhardt, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.
https://www.rawpixel.com/image/7906707/image-flower-plant-personFree Image from public domain license
George Barbier's women iPhone wallpaper, vintage fashion illustration. Remixed by rawpixel.
George Barbier's women iPhone wallpaper, vintage fashion illustration. Remixed by rawpixel.
https://www.rawpixel.com/image/12574658/png-accessory-adult-android-wallpaperView license
Lettie Lind, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.
Lettie Lind, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.
https://www.rawpixel.com/image/7912232/lettie-lind-from-the-actresses-series-n203-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain license
Vintage education editable collage element set
Vintage education editable collage element set
https://www.rawpixel.com/image/9590170/vintage-education-editable-collage-element-setView license
Hettie Duncan, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.
Hettie Duncan, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.
https://www.rawpixel.com/image/7906339/hettie-duncan-from-the-actresses-series-n203-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain license
Vintage education editable collage element set
Vintage education editable collage element set
https://www.rawpixel.com/image/9589492/vintage-education-editable-collage-element-setView license
Miss Georgia, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.
Miss Georgia, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.
https://www.rawpixel.com/image/7906590/miss-georgia-from-the-actresses-series-n203-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain license
Alphonse Mucha's woman, art nouveau vintage illustration. Remixed by rawpixel.
Alphonse Mucha's woman, art nouveau vintage illustration. Remixed by rawpixel.
https://www.rawpixel.com/image/12519434/alphonse-muchas-woman-art-nouveau-vintage-illustration-remixed-rawpixelView license
May Danforth, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.
May Danforth, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.
https://www.rawpixel.com/image/7912403/may-danforth-from-the-actresses-series-n203-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain license
LGBT wedding poster template, editable text and design
LGBT wedding poster template, editable text and design
https://www.rawpixel.com/image/11712261/lgbt-wedding-poster-template-editable-text-and-designView license
Miss Fuller, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.
Miss Fuller, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.
https://www.rawpixel.com/image/7912584/miss-fuller-from-the-actresses-series-n203-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain license
Lingerie collection poster template
Lingerie collection poster template
https://www.rawpixel.com/image/14444476/lingerie-collection-poster-templateView license
Mme. Varonia, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.
Mme. Varonia, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.
https://www.rawpixel.com/image/7906973/mme-varonia-from-the-actresses-series-n203-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain license
Wedding invitation poster template, editable text and design
Wedding invitation poster template, editable text and design
https://www.rawpixel.com/image/11799543/wedding-invitation-poster-template-editable-text-and-designView license
Miss Davenport, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.
Miss Davenport, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.
https://www.rawpixel.com/image/7903023/miss-davenport-from-the-actresses-series-n203-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain license