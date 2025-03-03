rawpixel
Edit ImageCrop
Kate Chaice, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.
Save
Edit Image
personartvintagepublic domainclothingvintage artcardsphoto
Business card editable mockup, brand identity with vintage design
Business card editable mockup, brand identity with vintage design
https://www.rawpixel.com/image/12575270/business-card-editable-mockup-brand-identity-with-vintage-designView license
Kate Wart, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.
Kate Wart, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.
https://www.rawpixel.com/image/7907071/kate-wart-from-the-actresses-series-n203-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain license
Vintage education editable collage element set
Vintage education editable collage element set
https://www.rawpixel.com/image/9590170/vintage-education-editable-collage-element-setView license
Kate Fellows, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.
Kate Fellows, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.
https://www.rawpixel.com/image/7912555/kate-fellows-from-the-actresses-series-n203-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain license
Gothic vintage elements with roses, editable element set
Gothic vintage elements with roses, editable element set
https://www.rawpixel.com/image/16498994/gothic-vintage-elements-with-roses-editable-element-setView license
Kate Wart, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.
Kate Wart, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.
https://www.rawpixel.com/image/7907057/kate-wart-from-the-actresses-series-n203-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain license
Merry Christmas, editable Instagram story template
Merry Christmas, editable Instagram story template
https://www.rawpixel.com/image/16525455/merry-christmas-editable-instagram-story-templateView license
Kate Wart, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.
Kate Wart, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.
https://www.rawpixel.com/image/7906661/kate-wart-from-the-actresses-series-n203-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain license
Wedding celebration Instagram post template, editable text
Wedding celebration Instagram post template, editable text
https://www.rawpixel.com/image/11913127/wedding-celebration-instagram-post-template-editable-textView license
Kate Wart, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.
Kate Wart, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.
https://www.rawpixel.com/image/7907128/kate-wart-from-the-actresses-series-n203-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain license
Vintage clothing Instagram post template, editable text
Vintage clothing Instagram post template, editable text
https://www.rawpixel.com/image/11924135/vintage-clothing-instagram-post-template-editable-textView license
Kate Davis, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.
Kate Davis, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.
https://www.rawpixel.com/image/7912397/kate-davis-from-the-actresses-series-n203-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain license
Santa's coming, editable Instagram post template
Santa's coming, editable Instagram post template
https://www.rawpixel.com/image/16519748/santas-coming-editable-instagram-post-templateView license
Miss de Bavier, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.
Miss de Bavier, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.
https://www.rawpixel.com/image/7906654/miss-bavier-from-the-actresses-series-n203-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain license
Vintage education editable collage element set
Vintage education editable collage element set
https://www.rawpixel.com/image/9589492/vintage-education-editable-collage-element-setView license
Tsiges Ckotelet, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.
Tsiges Ckotelet, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.
https://www.rawpixel.com/image/7906646/image-person-art-vintageFree Image from public domain license
Friends forever Instagram post template, editable text
Friends forever Instagram post template, editable text
https://www.rawpixel.com/image/11924844/friends-forever-instagram-post-template-editable-textView license
Miss Darune, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.
Miss Darune, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.
https://www.rawpixel.com/image/7912360/miss-darune-from-the-actresses-series-n203-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain license
Menswear fashion label template, editable business branding design
Menswear fashion label template, editable business branding design
https://www.rawpixel.com/image/14708967/menswear-fashion-label-template-editable-business-branding-designView license
Gertrude Gardner, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.
Gertrude Gardner, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.
https://www.rawpixel.com/image/7912437/image-person-art-vintageFree Image from public domain license
Naturally made baby clothes template for social media, editable text
Naturally made baby clothes template for social media, editable text
https://www.rawpixel.com/image/20838539/naturally-made-baby-clothes-template-for-social-media-editable-textView license
Leona Dare, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.
Leona Dare, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.
https://www.rawpixel.com/image/7912471/leona-dare-from-the-actresses-series-n203-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain license
Free tarot reading Instagram post template
Free tarot reading Instagram post template
https://www.rawpixel.com/image/14462672/free-tarot-reading-instagram-post-templateView license
Lady de Grey, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.
Lady de Grey, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.
https://www.rawpixel.com/image/7903050/lady-grey-from-the-actresses-series-n203-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain license
Bookstore gift card template
Bookstore gift card template
https://www.rawpixel.com/image/14327753/bookstore-gift-card-templateView license
Miss Jarbeau, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.
Miss Jarbeau, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.
https://www.rawpixel.com/image/7912462/miss-jarbeau-from-the-actresses-series-n203-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain license
Wedding invite template, aesthetic editable design
Wedding invite template, aesthetic editable design
https://www.rawpixel.com/image/18281440/wedding-invite-template-aesthetic-editable-designView license
Miss Fortescue, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.
Miss Fortescue, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.
https://www.rawpixel.com/image/7906615/miss-fortescue-from-the-actresses-series-n203-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain license
Keep on learning word editable collage art. Remixed by rawpixel.
Keep on learning word editable collage art. Remixed by rawpixel.
https://www.rawpixel.com/image/9346751/keep-learning-word-editable-collage-art-remixed-rawpixelView license
Loie Fuller, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.
Loie Fuller, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.
https://www.rawpixel.com/image/7906889/loie-fuller-from-the-actresses-series-n203-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain license
Floral business card mockup, editable clothing branding design
Floral business card mockup, editable clothing branding design
https://www.rawpixel.com/image/9002369/floral-business-card-mockup-editable-clothing-branding-designView license
Miss Lepie, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.
Miss Lepie, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.
https://www.rawpixel.com/image/7906623/miss-lepie-from-the-actresses-series-n203-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain license
Man holding magnifying glass, entertainment editable collage art. Remixed by rawpixel.
Man holding magnifying glass, entertainment editable collage art. Remixed by rawpixel.
https://www.rawpixel.com/image/9567015/png-aesthetic-beige-blackView license
Mlle Dana, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.
Mlle Dana, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.
https://www.rawpixel.com/image/7912490/mlle-dana-from-the-actresses-series-n203-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain license
Business card template, floral pattern editable design
Business card template, floral pattern editable design
https://www.rawpixel.com/image/8686168/business-card-template-floral-pattern-editable-designView license
Miss Binnon, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.
Miss Binnon, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.
https://www.rawpixel.com/image/7907207/miss-binnon-from-the-actresses-series-n203-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain license
Customizable aesthetic grid photo collage
Customizable aesthetic grid photo collage
https://www.rawpixel.com/image/12456705/customizable-aesthetic-grid-photo-collageView license
Ethel Guy, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.
Ethel Guy, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.
https://www.rawpixel.com/image/7912654/ethel-guy-from-the-actresses-series-n203-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain license
Cinco de mayo Instagram post template, editable text
Cinco de mayo Instagram post template, editable text
https://www.rawpixel.com/image/12467273/cinco-mayo-instagram-post-template-editable-textView license
Miss Copelo, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.
Miss Copelo, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.
https://www.rawpixel.com/image/7906251/miss-copelo-from-the-actresses-series-n203-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain license