Edit ImageCropSaveSaveEdit Imagepersonartvintagepublic domainwomenpaintingvintage artindianAmerican Indian Dancer, from the Dancing Women series (N186) issued by Wm. S. Kimball & Co.View public domain image source hereMoreFree for Personal and Business usePublic DomainInfoJPEGHigh Resolution (HD) 485 x 846 px | 300 dpiView CC0 licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosDesignsSimilarSaraswati puja poster templatehttps://www.rawpixel.com/image/14602282/saraswati-puja-poster-templateView licenseRococo French Dancer, from the Dancing Women series (N186) issued by Wm. S. Kimball & Co.https://www.rawpixel.com/image/7904527/image-person-art-vintageFree Image from public domain licenseDear God poster templatehttps://www.rawpixel.com/image/14600650/dear-god-poster-templateView licenseGrotesque Dancer, from the Dancing Women series (N186) issued by Wm. S. Kimball & Co.https://www.rawpixel.com/image/7904419/image-person-art-vintageFree Image from public domain licenseArt museum poster template, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/14709137/art-museumView licenseGreek Dancer, from the Dancing Women series (N186) issued by Wm. S. Kimball & Co.https://www.rawpixel.com/image/7904519/image-person-art-vintageFree Image from public domain licenseMagazine page cover templatehttps://www.rawpixel.com/image/14405339/magazine-page-cover-templateView licenseNeapolitan Dancer, from the Dancing Women series (N186) issued by Wm. S. Kimball & Co.https://www.rawpixel.com/image/7904496/image-person-art-vintageFree Image from public domain licenseMonet quote poster template, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/14710248/monet-quoteView licenseAmerican 18th Century Dancer, from the Dancing Women series (N186) issued by Wm. S. Kimball & Co.https://www.rawpixel.com/image/7904441/image-person-art-vintageFree Image from public domain licenseVintage woman holding heart, Valentine's Day collage remix editable designhttps://www.rawpixel.com/image/9600722/vintage-woman-holding-heart-valentines-day-collage-remix-editable-designView licenseItalian Dancer, from the Dancing Women series (N186) issued by Wm. S. Kimball & Co.https://www.rawpixel.com/image/7904484/image-person-art-vintageFree Image from public domain licenseVintage woman holding rose, Valentine's Day collage remix editable designhttps://www.rawpixel.com/image/9609871/vintage-woman-holding-rose-valentines-day-collage-remix-editable-designView licensePortuguese Dancer, from the Dancing Women series (N186) issued by Wm. S. Kimball & Co.https://www.rawpixel.com/image/7904566/image-person-art-vintageFree Image from public domain licenseVintage woman holding money, finance collage remix editable designhttps://www.rawpixel.com/image/9600792/vintage-woman-holding-money-finance-collage-remix-editable-designView licensePolish Dancer, from the Dancing Women series (N186) issued by Wm. S. Kimball & Co.https://www.rawpixel.com/image/7904604/image-art-vintage-public-domainFree Image from public domain licenseVictorian woman, vintage illustration by George Barbier. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/12520241/victorian-woman-vintage-illustration-george-barbier-remixed-rawpixelView licenseEnglish Dancer, from the Dancing Women series (N186) issued by Wm. S. Kimball & Co.https://www.rawpixel.com/image/7904619/image-person-art-vintageFree Image from public domain licenseVictorian woman, vintage illustration by George Barbier. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/12560684/victorian-woman-vintage-illustration-george-barbier-remixed-rawpixelView licenseEgyptian Dancer, from the Dancing Women series (N186) issued by Wm. S. Kimball & Co.https://www.rawpixel.com/image/7904486/image-person-art-vintageFree Image from public domain licenseVictorian woman, vintage illustration by George Barbier. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/12563646/victorian-woman-vintage-illustration-george-barbier-remixed-rawpixelView licensePostillion Dancer, from the Dancing Women series (N186) issued by Wm. S. Kimball & Co.https://www.rawpixel.com/image/7904662/image-person-art-vintageFree Image from public domain licenseVictorian woman, vintage illustration by George Barbier. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/12563645/victorian-woman-vintage-illustration-george-barbier-remixed-rawpixelView licenseLouis XVth Dancer, from the Dancing Women series (N186) issued by Wm. S. Kimball & Co.https://www.rawpixel.com/image/7904511/image-person-art-vintageFree Image from public domain licenseWoman in sunhat, vintage fashion editable illustration. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/9349955/woman-sunhat-vintage-fashion-editable-illustration-remixed-rawpixelView licenseAntique East Indian Dancer, from the Dancing Women series (N186) issued by Wm. S. Kimball & Co.https://www.rawpixel.com/image/7904485/image-person-art-vintageFree Image from public domain licenseVictorian woman, vintage illustration by George Barbier. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/12563649/victorian-woman-vintage-illustration-george-barbier-remixed-rawpixelView licenseHungarian Dancer, from the Dancing Women series (N186) issued by Wm. S. Kimball & Co.https://www.rawpixel.com/image/7904650/image-person-art-vintageFree Image from public domain licenseWomen supporting women poster template, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/11926310/women-supporting-women-poster-template-editable-text-and-designView licenseSwiss Dancer, from the Dancing Women series (N186) issued by Wm. S. Kimball & Co.https://www.rawpixel.com/image/7904551/image-person-art-vintageFree Image from public domain licenseHuman rights poster templatehttps://www.rawpixel.com/image/14570727/human-rights-poster-templateView licensePersian Dancer, from the Dancing Women series (N186) issued by Wm. S. Kimball & Co.https://www.rawpixel.com/image/7904392/image-person-art-vintageFree Image from public domain licensePremium perfume poster template, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/12526782/premium-perfume-poster-template-editable-text-and-designView licenseEstudiantina Dancer, from the Dancing Women series (N186) issued by Wm. S. Kimball & Co.https://www.rawpixel.com/image/7904584/image-person-art-vintageFree Image from public domain licenseMona Lisa sticker, editable design. Artwork by Leonardo da Vinci, remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/9082142/png-art-remix-bookView licenseTurkish Dancer, from the Dancing Women series (N186) issued by Wm. S. Kimball & Co.https://www.rawpixel.com/image/7904443/image-person-art-vintageFree Image from public domain licenseVictorian woman, vintage illustration by George Barbier. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/12560688/victorian-woman-vintage-illustration-george-barbier-remixed-rawpixelView licenseAlgerian Dancer, from the Dancing Women series (N186) issued by Wm. S. Kimball & Co.https://www.rawpixel.com/image/7904448/image-person-art-vintageFree Image from public domain licenseArt museum poster templatehttps://www.rawpixel.com/image/14599329/art-museum-poster-templateView licenseGypsy Dancer, from the Dancing Women series (N186) issued by Wm. S. Kimball & Co.https://www.rawpixel.com/image/7904565/image-person-art-vintageFree Image from public domain license