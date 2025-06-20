Edit ImageCropSaveSaveEdit Imagepersonartvintagepublic domainclothingwomenpaintingvintage artPortuguese Dancer, from the Dancing Women series (N186) issued by Wm. S. Kimball & Co.View public domain image source hereMoreFree for Personal and Business usePublic DomainInfoJPEGHigh Resolution (HD) 488 x 861 px | 300 dpiView CC0 licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosDesignsSimilarVictorian woman, vintage illustration by George Barbier. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/12520241/victorian-woman-vintage-illustration-george-barbier-remixed-rawpixelView licenseRococo French Dancer, from the Dancing Women series (N186) issued by Wm. S. Kimball & Co.https://www.rawpixel.com/image/7904527/image-person-art-vintageFree Image from public domain licenseVictorian woman, vintage illustration by George Barbier. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/12560684/victorian-woman-vintage-illustration-george-barbier-remixed-rawpixelView licenseGrotesque Dancer, from the Dancing Women series (N186) issued by Wm. S. Kimball & Co.https://www.rawpixel.com/image/7904419/image-person-art-vintageFree Image from public domain licenseVictorian woman, vintage illustration by George Barbier. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/12563646/victorian-woman-vintage-illustration-george-barbier-remixed-rawpixelView licenseGreek Dancer, from the Dancing Women series (N186) issued by Wm. S. Kimball & Co.https://www.rawpixel.com/image/7904519/image-person-art-vintageFree Image from public domain licenseVictorian woman, vintage illustration by George Barbier. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/12563645/victorian-woman-vintage-illustration-george-barbier-remixed-rawpixelView licenseNeapolitan Dancer, from the Dancing Women series (N186) issued by Wm. S. Kimball & Co.https://www.rawpixel.com/image/7904496/image-person-art-vintageFree Image from public domain licenseVictorian woman, vintage illustration by George Barbier. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/12563649/victorian-woman-vintage-illustration-george-barbier-remixed-rawpixelView licenseAmerican 18th Century Dancer, from the Dancing Women series (N186) issued by Wm. S. Kimball & Co.https://www.rawpixel.com/image/7904441/image-person-art-vintageFree Image from public domain licenseVictorian woman, vintage illustration by George Barbier. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/12560688/victorian-woman-vintage-illustration-george-barbier-remixed-rawpixelView licenseItalian Dancer, from the Dancing Women series (N186) issued by Wm. S. Kimball & Co.https://www.rawpixel.com/image/7904484/image-person-art-vintageFree Image from public domain licenseWhite tea label templatehttps://www.rawpixel.com/image/14783853/white-tea-label-templateView licensePolish Dancer, from the Dancing Women series (N186) issued by Wm. S. Kimball & Co.https://www.rawpixel.com/image/7904604/image-art-vintage-public-domainFree Image from public domain licenseArt museum poster template, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/14709137/art-museumView licenseEnglish Dancer, from the Dancing Women series (N186) issued by Wm. S. Kimball & Co.https://www.rawpixel.com/image/7904619/image-person-art-vintageFree Image from public domain licenseEnvironment word editable collage art. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/9441028/environment-word-editable-collage-art-remixed-rawpixelView licenseEgyptian Dancer, from the Dancing Women series (N186) issued by Wm. S. Kimball & Co.https://www.rawpixel.com/image/7904486/image-person-art-vintageFree Image from public domain licenseVintage Autumn sticker. Famous art remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/9082096/vintage-autumn-sticker-famous-art-remixed-rawpixelView licensePostillion Dancer, from the Dancing Women series (N186) issued by Wm. S. Kimball & Co.https://www.rawpixel.com/image/7904662/image-person-art-vintageFree Image from public domain licenseVictorian women background, vintage illustration. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/12740250/victorian-women-background-vintage-illustration-remixed-rawpixelView licenseLouis XVth Dancer, from the Dancing Women series (N186) issued by Wm. S. Kimball & Co.https://www.rawpixel.com/image/7904511/image-person-art-vintageFree Image from public domain licenseExercise word editable collage art. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/9484537/exercise-word-editable-collage-art-remixed-rawpixelView licenseAntique East Indian Dancer, from the Dancing Women series (N186) issued by Wm. S. Kimball & Co.https://www.rawpixel.com/image/7904485/image-person-art-vintageFree Image from public domain licenseClassic collection poster templatehttps://www.rawpixel.com/image/14599386/classic-collection-poster-templateView licenseHungarian Dancer, from the Dancing Women series (N186) issued by Wm. S. Kimball & Co.https://www.rawpixel.com/image/7904650/image-person-art-vintageFree Image from public domain licenseMonet quote poster template, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/14710248/monet-quoteView licenseSwiss Dancer, from the Dancing Women series (N186) issued by Wm. S. Kimball & Co.https://www.rawpixel.com/image/7904551/image-person-art-vintageFree Image from public domain licenseVintage woman holding heart, Valentine's Day collage remix editable designhttps://www.rawpixel.com/image/9600722/vintage-woman-holding-heart-valentines-day-collage-remix-editable-designView licensePersian Dancer, from the Dancing Women series (N186) issued by Wm. S. Kimball & Co.https://www.rawpixel.com/image/7904392/image-person-art-vintageFree Image from public domain licenseVintage woman holding rose, Valentine's Day collage remix editable designhttps://www.rawpixel.com/image/9609871/vintage-woman-holding-rose-valentines-day-collage-remix-editable-designView licenseEstudiantina Dancer, from the Dancing Women series (N186) issued by Wm. S. Kimball & Co.https://www.rawpixel.com/image/7904584/image-person-art-vintageFree Image from public domain licenseVintage woman holding money, finance collage remix editable designhttps://www.rawpixel.com/image/9600792/vintage-woman-holding-money-finance-collage-remix-editable-designView licenseTurkish Dancer, from the Dancing Women series (N186) issued by Wm. S. Kimball & Co.https://www.rawpixel.com/image/7904443/image-person-art-vintageFree Image from public domain licenseJapanese Geisha woman background, vintage illustration. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/12760008/japanese-geisha-woman-background-vintage-illustration-remixed-rawpixelView licenseAlgerian Dancer, from the Dancing Women series (N186) issued by Wm. S. Kimball & Co.https://www.rawpixel.com/image/7904448/image-person-art-vintageFree Image from public domain licenseWoman in hoodie , editable oil paintinghttps://www.rawpixel.com/image/12790403/woman-hoodie-editable-oil-paintingView licenseGypsy Dancer, from the Dancing Women series (N186) issued by Wm. S. Kimball & Co.https://www.rawpixel.com/image/7904565/image-person-art-vintageFree Image from public domain licenseVictorian dress, editable vintage fashion set, remixed by rawpixelhttps://www.rawpixel.com/image/9059088/victorian-dress-editable-vintage-fashion-set-remixed-rawpixelView licenseBengalese Dancer, from the Dancing Women series (N186) issued by Wm. S. Kimball & Co.https://www.rawpixel.com/image/7904606/image-person-art-vintageFree Image from public domain license