rawpixel
Edit ImageCrop
Polish Dancer, from the Dancing Women series (N186) issued by Wm. S. Kimball & Co.
Save
Edit Image
artvintagepublic domainwomenpaintingvintage artcardsdoll
Vintage fashion, editable Victorian accessory set, remixed by rawpixel
Vintage fashion, editable Victorian accessory set, remixed by rawpixel
https://www.rawpixel.com/image/9059096/vintage-fashion-editable-victorian-accessory-set-remixed-rawpixelView license
Rococo French Dancer, from the Dancing Women series (N186) issued by Wm. S. Kimball & Co.
Rococo French Dancer, from the Dancing Women series (N186) issued by Wm. S. Kimball & Co.
https://www.rawpixel.com/image/7904527/image-person-art-vintageFree Image from public domain license
Interactive exhibition poster template
Interactive exhibition poster template
https://www.rawpixel.com/image/14874989/interactive-exhibition-poster-templateView license
Grotesque Dancer, from the Dancing Women series (N186) issued by Wm. S. Kimball & Co.
Grotesque Dancer, from the Dancing Women series (N186) issued by Wm. S. Kimball & Co.
https://www.rawpixel.com/image/7904419/image-person-art-vintageFree Image from public domain license
Art week poster template
Art week poster template
https://www.rawpixel.com/image/14831947/art-week-poster-templateView license
Greek Dancer, from the Dancing Women series (N186) issued by Wm. S. Kimball & Co.
Greek Dancer, from the Dancing Women series (N186) issued by Wm. S. Kimball & Co.
https://www.rawpixel.com/image/7904519/image-person-art-vintageFree Image from public domain license
Art week, Instagram post template, editable design
Art week, Instagram post template, editable design
https://www.rawpixel.com/image/17002906/art-week-instagram-post-template-editable-designView license
Neapolitan Dancer, from the Dancing Women series (N186) issued by Wm. S. Kimball & Co.
Neapolitan Dancer, from the Dancing Women series (N186) issued by Wm. S. Kimball & Co.
https://www.rawpixel.com/image/7904496/image-person-art-vintageFree Image from public domain license
Business card editable mockup, brand identity with vintage design
Business card editable mockup, brand identity with vintage design
https://www.rawpixel.com/image/12575270/business-card-editable-mockup-brand-identity-with-vintage-designView license
American 18th Century Dancer, from the Dancing Women series (N186) issued by Wm. S. Kimball & Co.
American 18th Century Dancer, from the Dancing Women series (N186) issued by Wm. S. Kimball & Co.
https://www.rawpixel.com/image/7904441/image-person-art-vintageFree Image from public domain license
Birthday girl Facebook post template, editable social media ad
Birthday girl Facebook post template, editable social media ad
https://www.rawpixel.com/image/9211724/birthday-girl-facebook-post-template-editable-social-mediaView license
Italian Dancer, from the Dancing Women series (N186) issued by Wm. S. Kimball & Co.
Italian Dancer, from the Dancing Women series (N186) issued by Wm. S. Kimball & Co.
https://www.rawpixel.com/image/7904484/image-person-art-vintageFree Image from public domain license
Birthday girl Instagram story, editable social media design
Birthday girl Instagram story, editable social media design
https://www.rawpixel.com/image/9211730/birthday-girl-instagram-story-editable-social-media-designView license
Portuguese Dancer, from the Dancing Women series (N186) issued by Wm. S. Kimball & Co.
Portuguese Dancer, from the Dancing Women series (N186) issued by Wm. S. Kimball & Co.
https://www.rawpixel.com/image/7904566/image-person-art-vintageFree Image from public domain license
Birthday girl blog banner template, editable ad
Birthday girl blog banner template, editable ad
https://www.rawpixel.com/image/9211738/birthday-girl-blog-banner-template-editableView license
English Dancer, from the Dancing Women series (N186) issued by Wm. S. Kimball & Co.
English Dancer, from the Dancing Women series (N186) issued by Wm. S. Kimball & Co.
https://www.rawpixel.com/image/7904619/image-person-art-vintageFree Image from public domain license
Editable Victorian accessory, vintage fashion set, remixed by rawpixel
Editable Victorian accessory, vintage fashion set, remixed by rawpixel
https://www.rawpixel.com/image/9057732/editable-victorian-accessory-vintage-fashion-set-remixed-rawpixelView license
Egyptian Dancer, from the Dancing Women series (N186) issued by Wm. S. Kimball & Co.
Egyptian Dancer, from the Dancing Women series (N186) issued by Wm. S. Kimball & Co.
https://www.rawpixel.com/image/7904486/image-person-art-vintageFree Image from public domain license
Tarot card reading Instagram story template, editable design
Tarot card reading Instagram story template, editable design
https://www.rawpixel.com/image/8010438/tarot-card-reading-instagram-story-template-editable-designView license
Postillion Dancer, from the Dancing Women series (N186) issued by Wm. S. Kimball & Co.
Postillion Dancer, from the Dancing Women series (N186) issued by Wm. S. Kimball & Co.
https://www.rawpixel.com/image/7904662/image-person-art-vintageFree Image from public domain license
Tarot card reading blog banner template, editable design
Tarot card reading blog banner template, editable design
https://www.rawpixel.com/image/8825406/tarot-card-reading-blog-banner-template-editable-designView license
Louis XVth Dancer, from the Dancing Women series (N186) issued by Wm. S. Kimball & Co.
Louis XVth Dancer, from the Dancing Women series (N186) issued by Wm. S. Kimball & Co.
https://www.rawpixel.com/image/7904511/image-person-art-vintageFree Image from public domain license
Tarot card reading Instagram post template, editable design
Tarot card reading Instagram post template, editable design
https://www.rawpixel.com/image/7630420/tarot-card-reading-instagram-post-template-editable-designView license
Antique East Indian Dancer, from the Dancing Women series (N186) issued by Wm. S. Kimball & Co.
Antique East Indian Dancer, from the Dancing Women series (N186) issued by Wm. S. Kimball & Co.
https://www.rawpixel.com/image/7904485/image-person-art-vintageFree Image from public domain license
Wedding celebration Instagram story template, editable social media design
Wedding celebration Instagram story template, editable social media design
https://www.rawpixel.com/image/9254945/wedding-celebration-instagram-story-template-editable-social-media-designView license
Hungarian Dancer, from the Dancing Women series (N186) issued by Wm. S. Kimball & Co.
Hungarian Dancer, from the Dancing Women series (N186) issued by Wm. S. Kimball & Co.
https://www.rawpixel.com/image/7904650/image-person-art-vintageFree Image from public domain license
Charity gala dinner poster template, editable text and design
Charity gala dinner poster template, editable text and design
https://www.rawpixel.com/image/11571826/charity-gala-dinner-poster-template-editable-text-and-designView license
Swiss Dancer, from the Dancing Women series (N186) issued by Wm. S. Kimball & Co.
Swiss Dancer, from the Dancing Women series (N186) issued by Wm. S. Kimball & Co.
https://www.rawpixel.com/image/7904551/image-person-art-vintageFree Image from public domain license
Wedding celebration blog banner template, editable text & design
Wedding celebration blog banner template, editable text & design
https://www.rawpixel.com/image/9254941/wedding-celebration-blog-banner-template-editable-text-designView license
Persian Dancer, from the Dancing Women series (N186) issued by Wm. S. Kimball & Co.
Persian Dancer, from the Dancing Women series (N186) issued by Wm. S. Kimball & Co.
https://www.rawpixel.com/image/7904392/image-person-art-vintageFree Image from public domain license
Wedding celebration Facebook post template, editable social media ad
Wedding celebration Facebook post template, editable social media ad
https://www.rawpixel.com/image/9254942/wedding-celebration-facebook-post-template-editable-social-mediaView license
Estudiantina Dancer, from the Dancing Women series (N186) issued by Wm. S. Kimball & Co.
Estudiantina Dancer, from the Dancing Women series (N186) issued by Wm. S. Kimball & Co.
https://www.rawpixel.com/image/7904584/image-person-art-vintageFree Image from public domain license
The Trappistine frame background, Alphonse Mucha's famous artwork. Remixed by rawpixel.
The Trappistine frame background, Alphonse Mucha's famous artwork. Remixed by rawpixel.
https://www.rawpixel.com/image/12541726/png-adult-alphonse-mucha-artView license
Turkish Dancer, from the Dancing Women series (N186) issued by Wm. S. Kimball & Co.
Turkish Dancer, from the Dancing Women series (N186) issued by Wm. S. Kimball & Co.
https://www.rawpixel.com/image/7904443/image-person-art-vintageFree Image from public domain license
Congratulations Instagram post template
Congratulations Instagram post template
https://www.rawpixel.com/image/11630635/congratulations-instagram-post-templateView license
Algerian Dancer, from the Dancing Women series (N186) issued by Wm. S. Kimball & Co.
Algerian Dancer, from the Dancing Women series (N186) issued by Wm. S. Kimball & Co.
https://www.rawpixel.com/image/7904448/image-person-art-vintageFree Image from public domain license
Digital art gallery ticket mockup, editable design
Digital art gallery ticket mockup, editable design
https://www.rawpixel.com/image/14713330/digital-art-gallery-ticket-mockup-editable-designView license
Gypsy Dancer, from the Dancing Women series (N186) issued by Wm. S. Kimball & Co.
Gypsy Dancer, from the Dancing Women series (N186) issued by Wm. S. Kimball & Co.
https://www.rawpixel.com/image/7904565/image-person-art-vintageFree Image from public domain license
Chief librarian poster template, editable text and design
Chief librarian poster template, editable text and design
https://www.rawpixel.com/image/21545125/chief-librarian-poster-template-editable-text-and-designView license
Bengalese Dancer, from the Dancing Women series (N186) issued by Wm. S. Kimball & Co.
Bengalese Dancer, from the Dancing Women series (N186) issued by Wm. S. Kimball & Co.
https://www.rawpixel.com/image/7904606/image-person-art-vintageFree Image from public domain license