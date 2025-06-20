Edit ImageCropSaveSaveEdit Imageartvintagepublic domainwomenpaintingvintage artcardsdollPolish Dancer, from the Dancing Women series (N186) issued by Wm. S. Kimball & Co.View public domain image source hereMoreFree for Personal and Business usePublic DomainInfoJPEGHigh Resolution (HD) 496 x 843 px | 300 dpiView CC0 licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosDesignsSimilarVintage fashion, editable Victorian accessory set, remixed by rawpixelhttps://www.rawpixel.com/image/9059096/vintage-fashion-editable-victorian-accessory-set-remixed-rawpixelView licenseRococo French Dancer, from the Dancing Women series (N186) issued by Wm. S. Kimball & Co.https://www.rawpixel.com/image/7904527/image-person-art-vintageFree Image from public domain licenseInteractive exhibition poster templatehttps://www.rawpixel.com/image/14874989/interactive-exhibition-poster-templateView licenseGrotesque Dancer, from the Dancing Women series (N186) issued by Wm. S. Kimball & Co.https://www.rawpixel.com/image/7904419/image-person-art-vintageFree Image from public domain licenseArt week poster templatehttps://www.rawpixel.com/image/14831947/art-week-poster-templateView licenseGreek Dancer, from the Dancing Women series (N186) issued by Wm. S. Kimball & Co.https://www.rawpixel.com/image/7904519/image-person-art-vintageFree Image from public domain licenseArt week, Instagram post template, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/17002906/art-week-instagram-post-template-editable-designView licenseNeapolitan Dancer, from the Dancing Women series (N186) issued by Wm. S. Kimball & Co.https://www.rawpixel.com/image/7904496/image-person-art-vintageFree Image from public domain licenseBusiness card editable mockup, brand identity with vintage designhttps://www.rawpixel.com/image/12575270/business-card-editable-mockup-brand-identity-with-vintage-designView licenseAmerican 18th Century Dancer, from the Dancing Women series (N186) issued by Wm. S. Kimball & Co.https://www.rawpixel.com/image/7904441/image-person-art-vintageFree Image from public domain licenseBirthday girl Facebook post template, editable social media adhttps://www.rawpixel.com/image/9211724/birthday-girl-facebook-post-template-editable-social-mediaView licenseItalian Dancer, from the Dancing Women series (N186) issued by Wm. S. Kimball & Co.https://www.rawpixel.com/image/7904484/image-person-art-vintageFree Image from public domain licenseBirthday girl Instagram story, editable social media designhttps://www.rawpixel.com/image/9211730/birthday-girl-instagram-story-editable-social-media-designView licensePortuguese Dancer, from the Dancing Women series (N186) issued by Wm. S. Kimball & Co.https://www.rawpixel.com/image/7904566/image-person-art-vintageFree Image from public domain licenseBirthday girl blog banner template, editable adhttps://www.rawpixel.com/image/9211738/birthday-girl-blog-banner-template-editableView licenseEnglish Dancer, from the Dancing Women series (N186) issued by Wm. S. Kimball & Co.https://www.rawpixel.com/image/7904619/image-person-art-vintageFree Image from public domain licenseEditable Victorian accessory, vintage fashion set, remixed by rawpixelhttps://www.rawpixel.com/image/9057732/editable-victorian-accessory-vintage-fashion-set-remixed-rawpixelView licenseEgyptian Dancer, from the Dancing Women series (N186) issued by Wm. S. Kimball & Co.https://www.rawpixel.com/image/7904486/image-person-art-vintageFree Image from public domain licenseTarot card reading Instagram story template, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/8010438/tarot-card-reading-instagram-story-template-editable-designView licensePostillion Dancer, from the Dancing Women series (N186) issued by Wm. S. Kimball & Co.https://www.rawpixel.com/image/7904662/image-person-art-vintageFree Image from public domain licenseTarot card reading blog banner template, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/8825406/tarot-card-reading-blog-banner-template-editable-designView licenseLouis XVth Dancer, from the Dancing Women series (N186) issued by Wm. S. Kimball & Co.https://www.rawpixel.com/image/7904511/image-person-art-vintageFree Image from public domain licenseTarot card reading Instagram post template, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/7630420/tarot-card-reading-instagram-post-template-editable-designView licenseAntique East Indian Dancer, from the Dancing Women series (N186) issued by Wm. S. Kimball & Co.https://www.rawpixel.com/image/7904485/image-person-art-vintageFree Image from public domain licenseWedding celebration Instagram story template, editable social media designhttps://www.rawpixel.com/image/9254945/wedding-celebration-instagram-story-template-editable-social-media-designView licenseHungarian Dancer, from the Dancing Women series (N186) issued by Wm. S. Kimball & Co.https://www.rawpixel.com/image/7904650/image-person-art-vintageFree Image from public domain licenseCharity gala dinner poster template, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/11571826/charity-gala-dinner-poster-template-editable-text-and-designView licenseSwiss Dancer, from the Dancing Women series (N186) issued by Wm. S. Kimball & Co.https://www.rawpixel.com/image/7904551/image-person-art-vintageFree Image from public domain licenseWedding celebration blog banner template, editable text & designhttps://www.rawpixel.com/image/9254941/wedding-celebration-blog-banner-template-editable-text-designView licensePersian Dancer, from the Dancing Women series (N186) issued by Wm. S. Kimball & Co.https://www.rawpixel.com/image/7904392/image-person-art-vintageFree Image from public domain licenseWedding celebration Facebook post template, editable social media adhttps://www.rawpixel.com/image/9254942/wedding-celebration-facebook-post-template-editable-social-mediaView licenseEstudiantina Dancer, from the Dancing Women series (N186) issued by Wm. S. Kimball & Co.https://www.rawpixel.com/image/7904584/image-person-art-vintageFree Image from public domain licenseThe Trappistine frame background, Alphonse Mucha's famous artwork. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/12541726/png-adult-alphonse-mucha-artView licenseTurkish Dancer, from the Dancing Women series (N186) issued by Wm. S. Kimball & Co.https://www.rawpixel.com/image/7904443/image-person-art-vintageFree Image from public domain licenseCongratulations Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/11630635/congratulations-instagram-post-templateView licenseAlgerian Dancer, from the Dancing Women series (N186) issued by Wm. S. Kimball & Co.https://www.rawpixel.com/image/7904448/image-person-art-vintageFree Image from public domain licenseDigital art gallery ticket mockup, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/14713330/digital-art-gallery-ticket-mockup-editable-designView licenseGypsy Dancer, from the Dancing Women series (N186) issued by Wm. S. Kimball & Co.https://www.rawpixel.com/image/7904565/image-person-art-vintageFree Image from public domain licenseChief librarian poster template, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/21545125/chief-librarian-poster-template-editable-text-and-designView licenseBengalese Dancer, from the Dancing Women series (N186) issued by Wm. S. Kimball & Co.https://www.rawpixel.com/image/7904606/image-person-art-vintageFree Image from public domain license