Mexican Dancer, from the Dancing Women series (N186) issued by Wm. S. Kimball & Co.
Business card editable mockup, brand identity with vintage design
Swedish Dancer, from the Dancing Women series (N186) issued by Wm. S. Kimball & Co.
Vintage woman holding heart, Valentine's Day collage remix editable design
Parisian Dancer, from the Dancing Women series (N186) issued by Wm. S. Kimball & Co.
Fashion design landscape invitation card template, editable design
Clown Dancer, from the Dancing Women series (N186) issued by Wm. S. Kimball & Co.
Birthday girl blog banner template, editable ad
Bavarian Dancer, from the Dancing Women series (N186) issued by Wm. S. Kimball & Co.
Birthday girl Facebook post template, editable social media ad
Folly Dancer, from the Dancing Women series (N186) issued by Wm. S. Kimball & Co.
Birthday girl Instagram story, editable social media design
French Can-Can Dancer, from the Dancing Women series (N186) issued by Wm. S. Kimball & Co.
Vintage clothing Instagram post template, editable text
Burmese Dancer, from the Dancing Women series (N186) issued by Wm. S. Kimball & Co.
Women's history month poster template
Algerian Dancer, from the Dancing Women series (N186) issued by Wm. S. Kimball & Co.
Customizable aesthetic grid photo collage
Gypsy Dancer, from the Dancing Women series (N186) issued by Wm. S. Kimball & Co.
Chief librarian poster template, editable text and design
Swiss Dancer, from the Dancing Women series (N186) issued by Wm. S. Kimball & Co.
Mona Lisa shopping sticker, Leonardo da Vinci's artwork mixed media editable design. Remixed by rawpixel.
American Indian Dancer, from the Dancing Women series (N186) issued by Wm. S. Kimball & Co.
The Trappistine frame background, Alphonse Mucha's famous artwork. Remixed by rawpixel.
Bengalese Dancer, from the Dancing Women series (N186) issued by Wm. S. Kimball & Co.
Women's empowerment Instagram post template, editable text
Turkish Dancer, from the Dancing Women series (N186) issued by Wm. S. Kimball & Co.
Vintage woman holding rose, Valentine's Day collage remix editable design
Austrian Dancer, from the Dancing Women series (N186) issued by Wm. S. Kimball & Co.
Digital art gallery ticket mockup, editable design
Roman Dancer, from the Dancing Women series (N186) issued by Wm. S. Kimball & Co.
Costume party Instagram post template, editable text
Estudiantina Dancer, from the Dancing Women series (N186) issued by Wm. S. Kimball & Co.
Vintage woman holding money, finance collage remix editable design
Persian Dancer, from the Dancing Women series (N186) issued by Wm. S. Kimball & Co.
Textbook poster template
Grotesque Dancer, from the Dancing Women series (N186) issued by Wm. S. Kimball & Co.
The Trappistine frame background, Alphonse Mucha's famous artwork. Remixed by rawpixel.
Neapolitan Dancer, from the Dancing Women series (N186) issued by Wm. S. Kimball & Co.
Vintage romantic postcard mockup, customizable design
Italian Dancer, from the Dancing Women series (N186) issued by Wm. S. Kimball & Co.
