Edit ImageCropSaveSaveEdit Imageanimalbirdpersonartvintagepublic domaindrawingpaintingFlorine, from the Ballet Queens series (N182) issued by Wm. S. Kimball & Co.View public domain image source hereMoreFree for Personal and Business usePublic DomainInfoJPEGHigh Resolution (HD) 504 x 861 px | 300 dpiView CC0 licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosDesignsSimilarJapanese ocean wave background, vintage illustration. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/12685384/japanese-ocean-wave-background-vintage-illustration-remixed-rawpixelView licenseCroizette, from the Ballet Queens series (N182) issued by Wm. S. Kimball & Co.https://www.rawpixel.com/image/7906202/croizette-from-the-ballet-queens-series-n182-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain licenseRipped paper png mockup element, rose-breasted cockatoo bird transparent background. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/9229331/png-animal-customizable-cut-outView licenseMinolo, from the Ballet Queens series (N182) issued by Wm. S. Kimball & Co.https://www.rawpixel.com/image/7905105/minolo-from-the-ballet-queens-series-n182-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain licenseJapanese ocean wave background, vintage illustration. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/12685425/japanese-ocean-wave-background-vintage-illustration-remixed-rawpixelView licenseEstelle, from the Ballet Queens series (N182) issued by Wm. S. Kimball & Co.https://www.rawpixel.com/image/7906201/estelle-from-the-ballet-queens-series-n182-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain licenseWoman and bird background, vintage illustration by Absinthe Robette. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/12511323/png-absinthe-robette-adult-animalView licenseOlga, from the Ballet Queens series (N182) issued by Wm. S. Kimball & Co.https://www.rawpixel.com/image/7904954/olga-from-the-ballet-queens-series-n182-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain licenseWoman and bird background, vintage illustration by Absinthe Robette. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/12563253/png-absinthe-robette-adult-animalView licenseAnnette, from the Ballet Queens series (N182) issued by Wm. S. Kimball & Co.https://www.rawpixel.com/image/7906188/annette-from-the-ballet-queens-series-n182-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain licenseWoman and bird background, vintage illustration by Absinthe Robette. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/12499709/png-absinthe-robette-adult-animalView licenseDora, from the Ballet Queens series (N182) issued by Wm. S. Kimball & Co.https://www.rawpixel.com/image/7906227/dora-from-the-ballet-queens-series-n182-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain licenseVintage woman with tiger illustration by Frederick Stuart Church. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/12715699/png-adult-angel-animalView licenseElfina, from the Ballet Queens series (N182) issued by Wm. S. Kimball & Co.https://www.rawpixel.com/image/7906230/elfina-from-the-ballet-queens-series-n182-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain licenseVintage woman with tiger illustration by Frederick Stuart Church. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/12715708/png-adult-angel-animalView licenseFlorette, from the Ballet Queens series (N182) issued by Wm. S. Kimball & Co.https://www.rawpixel.com/image/7906210/florette-from-the-ballet-queens-series-n182-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain licenseWoman and bird background, vintage illustration by Absinthe Robette. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/12511355/png-absinthe-robette-adult-animalView licenseElvina, from the Ballet Queens series (N182) issued by Wm. S. Kimball & Co.https://www.rawpixel.com/image/7906282/elvina-from-the-ballet-queens-series-n182-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain licenseWoman holding flower, vintage art nouveau illustration. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/12533302/woman-holding-flower-vintage-art-nouveau-illustration-remixed-rawpixelView licenseGabrielle, from the Ballet Queens series (N182) issued by Wm. S. Kimball & Co.https://www.rawpixel.com/image/7906206/gabrielle-from-the-ballet-queens-series-n182-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain licenseWoman and bird, vintage illustration by Absinthe Robette. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/12532061/woman-and-bird-vintage-illustration-absinthe-robette-remixed-rawpixelView licenseEdita, from the Ballet Queens series (N182) issued by Wm. S. Kimball & Co.https://www.rawpixel.com/image/7906193/edita-from-the-ballet-queens-series-n182-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain licenseAlphonse Mucha's woman, art nouveau vintage illustration. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/12538182/alphonse-muchas-woman-art-nouveau-vintage-illustration-remixed-rawpixelView licenseNanette, from the Ballet Queens series (N182) issued by Wm. S. Kimball & Co.https://www.rawpixel.com/image/7904970/nanette-from-the-ballet-queens-series-n182-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain licenseAlphonse Mucha's Lorenzaccio, art nouveau illustration. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/12574223/alphonse-muchas-lorenzaccio-art-nouveau-illustration-remixed-rawpixelView licenseRosita, from the Ballet Queens series (N182) issued by Wm. S. Kimball & Co.https://www.rawpixel.com/image/7904996/rosita-from-the-ballet-queens-series-n182-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain licenseVintage woman with tiger illustration by Frederick Stuart Church. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/12715724/png-adult-animal-artView licenseLaurence, from the Ballet Queens series (N182) issued by Wm. S. Kimball & Co.https://www.rawpixel.com/image/7905053/laurence-from-the-ballet-queens-series-n182-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain licenseWoman holding flower, vintage art nouveau illustration. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/12580595/woman-holding-flower-vintage-art-nouveau-illustration-remixed-rawpixelView licenseEstelle, from the Ballet Queens series (N182) issued by Wm. S. Kimball & Co.https://www.rawpixel.com/image/7906234/estelle-from-the-ballet-queens-series-n182-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain licenseWoman and tiger background, vintage illustration. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/12702368/woman-and-tiger-background-vintage-illustration-remixed-rawpixelView licenseTeresa, from the Ballet Queens series (N182) issued by Wm. S. Kimball & Co.https://www.rawpixel.com/image/7905029/teresa-from-the-ballet-queens-series-n182-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain licenseWoman and bird, vintage illustration by Absinthe Robette. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/12574236/woman-and-bird-vintage-illustration-absinthe-robette-remixed-rawpixelView licenseEffie, from the Ballet Queens series (N182) issued by Wm. S. Kimball & Co.https://www.rawpixel.com/image/7906181/effie-from-the-ballet-queens-series-n182-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain licenseGirl holding flower pot, Josef Rudolf Witzel's vintage illustration. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/12542124/png-adult-animal-artView licenseConsuelo, from the Ballet Queens series (N182) issued by Wm. S. Kimball & Co.https://www.rawpixel.com/image/7906177/consuelo-from-the-ballet-queens-series-n182-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain licenseGirl holding flower pot, Josef Rudolf Witzel's vintage illustration. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/12542046/png-adult-animal-artView licenseNina, from the Ballet Queens series (N182) issued by Wm. S. Kimball & Co.https://www.rawpixel.com/image/7904955/nina-from-the-ballet-queens-series-n182-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain licenseMonaco Monte Carlo frame background, Alphonse Mucha's famous artwork. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/12552021/png-adult-alphonse-mucha-animalView licenseFlora, from the Ballet Queens series (N182) issued by Wm. S. Kimball & Co.https://www.rawpixel.com/image/7906214/flora-from-the-ballet-queens-series-n182-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain license