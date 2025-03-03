Edit ImageCropSaveSaveEdit Imagepersonartvintagepublic domainclothingvintage artcardsphotoEffie, from the Ballet Queens series (N182) issued by Wm. S. Kimball & Co.View public domain image source hereMoreFree for Personal and Business usePublic DomainInfoJPEGHigh Resolution (HD) 502 x 871 px | 300 dpiView CC0 licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosDesignsSimilarBusiness card editable mockup, brand identity with vintage designhttps://www.rawpixel.com/image/12575270/business-card-editable-mockup-brand-identity-with-vintage-designView licenseFlorence, from the Ballet Queens series (N182) issued by Wm. S. Kimball & Co.https://www.rawpixel.com/image/7906263/florence-from-the-ballet-queens-series-n182-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain licenseVintage education editable collage element sethttps://www.rawpixel.com/image/9590170/vintage-education-editable-collage-element-setView licenseImry, from the Ballet Queens series (N182) issued by Wm. S. Kimball & Co.https://www.rawpixel.com/image/7906207/imry-from-the-ballet-queens-series-n182-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain licenseVintage education editable collage element sethttps://www.rawpixel.com/image/9589492/vintage-education-editable-collage-element-setView licenseJulette, from the Ballet Queens series (N182) issued by Wm. S. Kimball & Co.https://www.rawpixel.com/image/7906191/julette-from-the-ballet-queens-series-n182-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain licenseNaturally made baby clothes template for social media, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/20838539/naturally-made-baby-clothes-template-for-social-media-editable-textView licenseLaurette, from the Ballet Queens series (N182) issued by Wm. S. Kimball & Co.https://www.rawpixel.com/image/7905028/laurette-from-the-ballet-queens-series-n182-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain licenseWedding celebration Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/11913127/wedding-celebration-instagram-post-template-editable-textView licenseHortense, from the Ballet Queens series (N182) issued by Wm. S. Kimball & Co.https://www.rawpixel.com/image/7906225/hortense-from-the-ballet-queens-series-n182-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain licenseGothic vintage elements with roses, editable element sethttps://www.rawpixel.com/image/16498994/gothic-vintage-elements-with-roses-editable-element-setView licenseFavette, from the Ballet Queens series (N182) issued by Wm. S. Kimball & Co.https://www.rawpixel.com/image/7906179/favette-from-the-ballet-queens-series-n182-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain licenseKeep on learning word editable collage art. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/9346751/keep-learning-word-editable-collage-art-remixed-rawpixelView licenseImogene, from the Ballet Queens series (N182) issued by Wm. S. Kimball & Co.https://www.rawpixel.com/image/7906224/imogene-from-the-ballet-queens-series-n182-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain licenseSanta's coming, editable Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/16519748/santas-coming-editable-instagram-post-templateView licenseMona, from the Ballet Queens series (N182) issued by Wm. S. Kimball & Co.https://www.rawpixel.com/image/7904911/mona-from-the-ballet-queens-series-n182-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain licenseVintage clothing Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/11924135/vintage-clothing-instagram-post-template-editable-textView licenseCelia, from the Ballet Queens series (N182) issued by Wm. S. Kimball & Co.https://www.rawpixel.com/image/7906222/celia-from-the-ballet-queens-series-n182-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain licenseFloral business card mockup, editable clothing branding designhttps://www.rawpixel.com/image/9002369/floral-business-card-mockup-editable-clothing-branding-designView licenseAnnette, from the Ballet Queens series (N182) issued by Wm. S. Kimball & Co.https://www.rawpixel.com/image/7906188/annette-from-the-ballet-queens-series-n182-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain licenseMerry Christmas, editable Instagram story templatehttps://www.rawpixel.com/image/16525455/merry-christmas-editable-instagram-story-templateView licenseDora, from the Ballet Queens series (N182) issued by Wm. S. Kimball & Co.https://www.rawpixel.com/image/7906227/dora-from-the-ballet-queens-series-n182-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain licenseMan holding magnifying glass, entertainment editable collage art. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/9567015/png-aesthetic-beige-blackView licenseElfina, from the Ballet Queens series (N182) issued by Wm. S. Kimball & Co.https://www.rawpixel.com/image/7906230/elfina-from-the-ballet-queens-series-n182-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain licenseFriends forever Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/11924844/friends-forever-instagram-post-template-editable-textView licenseFlorette, from the Ballet Queens series (N182) issued by Wm. S. Kimball & Co.https://www.rawpixel.com/image/7906210/florette-from-the-ballet-queens-series-n182-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain licenseBookstore gift card templatehttps://www.rawpixel.com/image/14327753/bookstore-gift-card-templateView licenseElvina, from the Ballet Queens series (N182) issued by Wm. S. Kimball & Co.https://www.rawpixel.com/image/7906282/elvina-from-the-ballet-queens-series-n182-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain licenseMenswear fashion label template, editable business branding designhttps://www.rawpixel.com/image/14708967/menswear-fashion-label-template-editable-business-branding-designView licenseCroizette, from the Ballet Queens series (N182) issued by Wm. S. Kimball & Co.https://www.rawpixel.com/image/7906202/croizette-from-the-ballet-queens-series-n182-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain licenseEnvironment word editable collage art. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/9441028/environment-word-editable-collage-art-remixed-rawpixelView licenseGabrielle, from the Ballet Queens series (N182) issued by Wm. S. Kimball & Co.https://www.rawpixel.com/image/7906206/gabrielle-from-the-ballet-queens-series-n182-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain licenseFree tarot reading Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/14462672/free-tarot-reading-instagram-post-templateView licenseMinolo, from the Ballet Queens series (N182) issued by Wm. S. Kimball & Co.https://www.rawpixel.com/image/7905105/minolo-from-the-ballet-queens-series-n182-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain licenseDiverse business people using digital deviceshttps://www.rawpixel.com/image/14913143/diverse-business-people-using-digital-devicesView licenseEdita, from the Ballet Queens series (N182) issued by Wm. S. Kimball & Co.https://www.rawpixel.com/image/7906193/edita-from-the-ballet-queens-series-n182-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain licenseCinco de mayo Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/12467273/cinco-mayo-instagram-post-template-editable-textView licenseNanette, from the Ballet Queens series (N182) issued by Wm. S. Kimball & Co.https://www.rawpixel.com/image/7904970/nanette-from-the-ballet-queens-series-n182-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain licenseMan holding magnifying glass, entertainment editable collage art. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/9527258/png-aesthetic-beige-blackView licenseEstelle, from the Ballet Queens series (N182) issued by Wm. S. Kimball & Co.https://www.rawpixel.com/image/7906201/estelle-from-the-ballet-queens-series-n182-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain license