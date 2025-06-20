Edit ImageCropSaveSaveEdit Imagepersonartvintagepublic domainclothingpaintingvintage arttattooDonna, from the Ballet Queens series (N182) issued by Wm. S. Kimball & Co.View public domain image source hereMoreFree for Personal and Business usePublic DomainInfoJPEGHigh Resolution (HD) 493 x 862 px | 300 dpiView CC0 licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosDesignsSimilarJapanese woman border background. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/12702060/japanese-woman-border-background-remixed-rawpixelView licenseCozette, from the Ballet Queens series (N182) issued by Wm. S. Kimball & Co.https://www.rawpixel.com/image/7906190/cozette-from-the-ballet-queens-series-n182-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain licenseEditable tattoo mockup, woman's belly designhttps://www.rawpixel.com/image/9969086/editable-tattoo-mockup-womans-belly-designView licenseRosita, from the Ballet Queens series (N182) issued by Wm. S. Kimball & Co.https://www.rawpixel.com/image/7904996/rosita-from-the-ballet-queens-series-n182-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain licenseTattooed hands holding angel poster mockuphttps://www.rawpixel.com/image/15346493/tattooed-hands-holding-angel-poster-mockupView licenseEffie, from the Ballet Queens series (N182) issued by Wm. S. Kimball & Co.https://www.rawpixel.com/image/7906181/effie-from-the-ballet-queens-series-n182-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain licenseTattoo mockup, editable woman's thigh designhttps://www.rawpixel.com/image/9969532/tattoo-mockup-editable-womans-thigh-designView licenseNina, from the Ballet Queens series (N182) issued by Wm. S. Kimball & Co.https://www.rawpixel.com/image/7904955/nina-from-the-ballet-queens-series-n182-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain licenseKeep on learning word editable collage art. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/9346751/keep-learning-word-editable-collage-art-remixed-rawpixelView licenseConsuelo, from the Ballet Queens series (N182) issued by Wm. S. Kimball & Co.https://www.rawpixel.com/image/7906177/consuelo-from-the-ballet-queens-series-n182-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain licenseCasual fashion poster template, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/10698498/casual-fashion-poster-template-editable-text-and-designView licenseHenriette, from the Ballet Queens series (N182) issued by Wm. S. Kimball & Co.https://www.rawpixel.com/image/7906233/henriette-from-the-ballet-queens-series-n182-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain licenseCasual fashion Facebook cover template, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/10698497/casual-fashion-facebook-cover-template-editable-designView licenseFlora, from the Ballet Queens series (N182) issued by Wm. S. Kimball & Co.https://www.rawpixel.com/image/7906214/flora-from-the-ballet-queens-series-n182-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain licenseCasual fashion Instagram story template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/10698495/casual-fashion-instagram-story-template-editable-textView licenseBella, from the Ballet Queens series (N182) issued by Wm. S. Kimball & Co.https://www.rawpixel.com/image/7905150/bella-from-the-ballet-queens-series-n182-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain licenseKeep on learning word png editable collage art. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/9343428/keep-learning-word-png-editable-collage-art-remixed-rawpixelView licenseFlorine, from the Ballet Queens series (N182) issued by Wm. S. Kimball & Co.https://www.rawpixel.com/image/7904952/florine-from-the-ballet-queens-series-n182-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain licenseWomen's tank top editable mockup, tattoohttps://www.rawpixel.com/image/10195933/womens-tank-top-editable-mockup-tattooView licenseTeresa, from the Ballet Queens series (N182) issued by Wm. S. Kimball & Co.https://www.rawpixel.com/image/7905029/teresa-from-the-ballet-queens-series-n182-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain licenseLittle boy reading book, education editable collage. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/9341769/little-boy-reading-book-education-editable-collage-remixed-rawpixelView licenseLaurence, from the Ballet Queens series (N182) issued by Wm. S. Kimball & Co.https://www.rawpixel.com/image/7905053/laurence-from-the-ballet-queens-series-n182-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain licenseEditable men's t-shirt mockup, Summer fashion designhttps://www.rawpixel.com/image/12778545/editable-mens-t-shirt-mockup-summer-fashion-designView licenseEstelle, from the Ballet Queens series (N182) issued by Wm. S. Kimball & Co.https://www.rawpixel.com/image/7906234/estelle-from-the-ballet-queens-series-n182-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain licenseTattoos inspiration poster template, editable text & designhttps://www.rawpixel.com/image/10116535/tattoos-inspiration-poster-template-editable-text-designView licenseFlorence, from the Ballet Queens series (N182) issued by Wm. S. Kimball & Co.https://www.rawpixel.com/image/7906263/florence-from-the-ballet-queens-series-n182-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain licenseThe Trappistine frame background, Alphonse Mucha's famous artwork. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/12541678/png-alphonse-mucha-art-nouveauView licenseImry, from the Ballet Queens series (N182) issued by Wm. S. Kimball & Co.https://www.rawpixel.com/image/7906207/imry-from-the-ballet-queens-series-n182-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain licenseVictorian woman, vintage illustration by George Barbier. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/12520241/victorian-woman-vintage-illustration-george-barbier-remixed-rawpixelView licenseLaurette, from the Ballet Queens series (N182) issued by Wm. S. Kimball & Co.https://www.rawpixel.com/image/7905028/laurette-from-the-ballet-queens-series-n182-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain licenseVictorian woman, vintage illustration by George Barbier. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/12560684/victorian-woman-vintage-illustration-george-barbier-remixed-rawpixelView licenseCelia, from the Ballet Queens series (N182) issued by Wm. S. Kimball & Co.https://www.rawpixel.com/image/7906222/celia-from-the-ballet-queens-series-n182-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain licenseVictorian woman, vintage illustration by George Barbier. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/12563646/victorian-woman-vintage-illustration-george-barbier-remixed-rawpixelView licenseImogene, from the Ballet Queens series (N182) issued by Wm. S. Kimball & Co.https://www.rawpixel.com/image/7906224/imogene-from-the-ballet-queens-series-n182-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain licenseArt nouveau flower background, orange gradient design. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/12552231/art-nouveau-flower-background-orange-gradient-design-remixed-rawpixelView licenseJulette, from the Ballet Queens series (N182) issued by Wm. S. Kimball & Co.https://www.rawpixel.com/image/7906191/julette-from-the-ballet-queens-series-n182-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain licenseArt nouveau flower background, pink gradient design. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/12509855/art-nouveau-flower-background-pink-gradient-design-remixed-rawpixelView licenseHortense, from the Ballet Queens series (N182) issued by Wm. S. Kimball & Co.https://www.rawpixel.com/image/7906225/hortense-from-the-ballet-queens-series-n182-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain licenseArt nouveau flower background, pink gradient design. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/12496824/art-nouveau-flower-background-pink-gradient-design-remixed-rawpixelView licenseFavette, from the Ballet Queens series (N182) issued by Wm. S. Kimball & Co.https://www.rawpixel.com/image/7906179/favette-from-the-ballet-queens-series-n182-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain license