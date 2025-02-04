rawpixel
Edit ImageCrop
Edita, from the Ballet Queens series (N182) issued by Wm. S. Kimball & Co.
Save
Edit Image
bookpersonartvintagepublic domainvintage artcardsphoto
Merry Christmas, editable Instagram story template
Merry Christmas, editable Instagram story template
https://www.rawpixel.com/image/16525455/merry-christmas-editable-instagram-story-templateView license
Florence, from the Ballet Queens series (N182) issued by Wm. S. Kimball & Co.
Florence, from the Ballet Queens series (N182) issued by Wm. S. Kimball & Co.
https://www.rawpixel.com/image/7906263/florence-from-the-ballet-queens-series-n182-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain license
Vintage romantic postcard mockup, customizable design
Vintage romantic postcard mockup, customizable design
https://www.rawpixel.com/image/20812759/vintage-romantic-postcard-mockup-customizable-designView license
Imry, from the Ballet Queens series (N182) issued by Wm. S. Kimball & Co.
Imry, from the Ballet Queens series (N182) issued by Wm. S. Kimball & Co.
https://www.rawpixel.com/image/7906207/imry-from-the-ballet-queens-series-n182-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain license
Bookstore gift card template
Bookstore gift card template
https://www.rawpixel.com/image/14327753/bookstore-gift-card-templateView license
Julette, from the Ballet Queens series (N182) issued by Wm. S. Kimball & Co.
Julette, from the Ballet Queens series (N182) issued by Wm. S. Kimball & Co.
https://www.rawpixel.com/image/7906191/julette-from-the-ballet-queens-series-n182-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain license
Vinyl album cover editable mockup
Vinyl album cover editable mockup
https://www.rawpixel.com/image/12649367/vinyl-album-cover-editable-mockupView license
Laurette, from the Ballet Queens series (N182) issued by Wm. S. Kimball & Co.
Laurette, from the Ballet Queens series (N182) issued by Wm. S. Kimball & Co.
https://www.rawpixel.com/image/7905028/laurette-from-the-ballet-queens-series-n182-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain license
Textbook poster template
Textbook poster template
https://www.rawpixel.com/image/14486719/textbook-poster-templateView license
Hortense, from the Ballet Queens series (N182) issued by Wm. S. Kimball & Co.
Hortense, from the Ballet Queens series (N182) issued by Wm. S. Kimball & Co.
https://www.rawpixel.com/image/7906225/hortense-from-the-ballet-queens-series-n182-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain license
Business card editable mockup, brand identity with vintage design
Business card editable mockup, brand identity with vintage design
https://www.rawpixel.com/image/12575270/business-card-editable-mockup-brand-identity-with-vintage-designView license
Favette, from the Ballet Queens series (N182) issued by Wm. S. Kimball & Co.
Favette, from the Ballet Queens series (N182) issued by Wm. S. Kimball & Co.
https://www.rawpixel.com/image/7906179/favette-from-the-ballet-queens-series-n182-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain license
Vintage education editable collage element set
Vintage education editable collage element set
https://www.rawpixel.com/image/9590170/vintage-education-editable-collage-element-setView license
Imogene, from the Ballet Queens series (N182) issued by Wm. S. Kimball & Co.
Imogene, from the Ballet Queens series (N182) issued by Wm. S. Kimball & Co.
https://www.rawpixel.com/image/7906224/imogene-from-the-ballet-queens-series-n182-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain license
Vintage education editable collage element set
Vintage education editable collage element set
https://www.rawpixel.com/image/9589492/vintage-education-editable-collage-element-setView license
Mona, from the Ballet Queens series (N182) issued by Wm. S. Kimball & Co.
Mona, from the Ballet Queens series (N182) issued by Wm. S. Kimball & Co.
https://www.rawpixel.com/image/7904911/mona-from-the-ballet-queens-series-n182-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain license
Games Instagram post template, editable text
Games Instagram post template, editable text
https://www.rawpixel.com/image/18289653/games-instagram-post-template-editable-textView license
Celia, from the Ballet Queens series (N182) issued by Wm. S. Kimball & Co.
Celia, from the Ballet Queens series (N182) issued by Wm. S. Kimball & Co.
https://www.rawpixel.com/image/7906222/celia-from-the-ballet-queens-series-n182-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain license
Kids book cover template, editable design
Kids book cover template, editable design
https://www.rawpixel.com/image/14788542/kids-book-cover-template-editable-designView license
Annette, from the Ballet Queens series (N182) issued by Wm. S. Kimball & Co.
Annette, from the Ballet Queens series (N182) issued by Wm. S. Kimball & Co.
https://www.rawpixel.com/image/7906188/annette-from-the-ballet-queens-series-n182-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain license
Invitation card, editable paper mockup
Invitation card, editable paper mockup
https://www.rawpixel.com/image/12730424/invitation-card-editable-paper-mockupView license
Dora, from the Ballet Queens series (N182) issued by Wm. S. Kimball & Co.
Dora, from the Ballet Queens series (N182) issued by Wm. S. Kimball & Co.
https://www.rawpixel.com/image/7906227/dora-from-the-ballet-queens-series-n182-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain license
Book translator resume template, editable design
Book translator resume template, editable design
https://www.rawpixel.com/image/12453803/book-translator-resume-template-editable-designView license
Elfina, from the Ballet Queens series (N182) issued by Wm. S. Kimball & Co.
Elfina, from the Ballet Queens series (N182) issued by Wm. S. Kimball & Co.
https://www.rawpixel.com/image/7906230/elfina-from-the-ballet-queens-series-n182-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain license
Love quote Facebook story template
Love quote Facebook story template
https://www.rawpixel.com/image/14630890/love-quote-facebook-story-templateView license
Florette, from the Ballet Queens series (N182) issued by Wm. S. Kimball & Co.
Florette, from the Ballet Queens series (N182) issued by Wm. S. Kimball & Co.
https://www.rawpixel.com/image/7906210/florette-from-the-ballet-queens-series-n182-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain license
Keep on learning word editable collage art. Remixed by rawpixel.
Keep on learning word editable collage art. Remixed by rawpixel.
https://www.rawpixel.com/image/9346751/keep-learning-word-editable-collage-art-remixed-rawpixelView license
Elvina, from the Ballet Queens series (N182) issued by Wm. S. Kimball & Co.
Elvina, from the Ballet Queens series (N182) issued by Wm. S. Kimball & Co.
https://www.rawpixel.com/image/7906282/elvina-from-the-ballet-queens-series-n182-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain license
Reading books social media template, retro editable design
Reading books social media template, retro editable design
https://www.rawpixel.com/image/18114297/reading-books-social-media-template-retro-editable-designView license
Croizette, from the Ballet Queens series (N182) issued by Wm. S. Kimball & Co.
Croizette, from the Ballet Queens series (N182) issued by Wm. S. Kimball & Co.
https://www.rawpixel.com/image/7906202/croizette-from-the-ballet-queens-series-n182-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain license
Realistic book cover editable mockup
Realistic book cover editable mockup
https://www.rawpixel.com/image/11521128/realistic-book-cover-editable-mockupView license
Gabrielle, from the Ballet Queens series (N182) issued by Wm. S. Kimball & Co.
Gabrielle, from the Ballet Queens series (N182) issued by Wm. S. Kimball & Co.
https://www.rawpixel.com/image/7906206/gabrielle-from-the-ballet-queens-series-n182-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain license
Bible book editable mockup
Bible book editable mockup
https://www.rawpixel.com/image/11165986/bible-book-editable-mockupView license
Minolo, from the Ballet Queens series (N182) issued by Wm. S. Kimball & Co.
Minolo, from the Ballet Queens series (N182) issued by Wm. S. Kimball & Co.
https://www.rawpixel.com/image/7905105/minolo-from-the-ballet-queens-series-n182-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain license
Santa's coming, editable Instagram post template
Santa's coming, editable Instagram post template
https://www.rawpixel.com/image/16519748/santas-coming-editable-instagram-post-templateView license
Nanette, from the Ballet Queens series (N182) issued by Wm. S. Kimball & Co.
Nanette, from the Ballet Queens series (N182) issued by Wm. S. Kimball & Co.
https://www.rawpixel.com/image/7904970/nanette-from-the-ballet-queens-series-n182-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain license
Orange fashion poster editable template, streetwear apparel branding
Orange fashion poster editable template, streetwear apparel branding
https://www.rawpixel.com/image/7497239/imageView license
Estelle, from the Ballet Queens series (N182) issued by Wm. S. Kimball & Co.
Estelle, from the Ballet Queens series (N182) issued by Wm. S. Kimball & Co.
https://www.rawpixel.com/image/7906201/estelle-from-the-ballet-queens-series-n182-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain license
Book cover editable mockup, realistic publishing
Book cover editable mockup, realistic publishing
https://www.rawpixel.com/image/12650142/book-cover-editable-mockup-realistic-publishingView license
Olga, from the Ballet Queens series (N182) issued by Wm. S. Kimball & Co.
Olga, from the Ballet Queens series (N182) issued by Wm. S. Kimball & Co.
https://www.rawpixel.com/image/7904954/olga-from-the-ballet-queens-series-n182-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain license