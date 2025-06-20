rawpixel
Edit ImageCrop
Estelle, from the Ballet Queens series (N182) issued by Wm. S. Kimball & Co.
Save
Edit Image
personartvintagepublic domainclothingdrawingpaintingposter
Vintage vibes poster template
Vintage vibes poster template
https://www.rawpixel.com/image/13046607/vintage-vibes-poster-templateView license
Estelle, from the Ballet Queens series (N182) issued by Wm. S. Kimball & Co.
Estelle, from the Ballet Queens series (N182) issued by Wm. S. Kimball & Co.
https://www.rawpixel.com/image/7906234/estelle-from-the-ballet-queens-series-n182-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain license
Love quote poster template
Love quote poster template
https://www.rawpixel.com/image/13045237/love-quote-poster-templateView license
Florine, from the Ballet Queens series (N182) issued by Wm. S. Kimball & Co.
Florine, from the Ballet Queens series (N182) issued by Wm. S. Kimball & Co.
https://www.rawpixel.com/image/7904952/florine-from-the-ballet-queens-series-n182-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain license
Have faith poster template
Have faith poster template
https://www.rawpixel.com/image/14836870/have-faith-poster-templateView license
Cozette, from the Ballet Queens series (N182) issued by Wm. S. Kimball & Co.
Cozette, from the Ballet Queens series (N182) issued by Wm. S. Kimball & Co.
https://www.rawpixel.com/image/7906190/cozette-from-the-ballet-queens-series-n182-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain license
Magazine page poster template
Magazine page poster template
https://www.rawpixel.com/image/14487018/magazine-page-poster-templateView license
Rosita, from the Ballet Queens series (N182) issued by Wm. S. Kimball & Co.
Rosita, from the Ballet Queens series (N182) issued by Wm. S. Kimball & Co.
https://www.rawpixel.com/image/7904996/rosita-from-the-ballet-queens-series-n182-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain license
Be free poster template
Be free poster template
https://www.rawpixel.com/image/12778456/free-poster-templateView license
Effie, from the Ballet Queens series (N182) issued by Wm. S. Kimball & Co.
Effie, from the Ballet Queens series (N182) issued by Wm. S. Kimball & Co.
https://www.rawpixel.com/image/7906181/effie-from-the-ballet-queens-series-n182-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain license
Keep on learning word editable collage art. Remixed by rawpixel.
Keep on learning word editable collage art. Remixed by rawpixel.
https://www.rawpixel.com/image/9346751/keep-learning-word-editable-collage-art-remixed-rawpixelView license
Nina, from the Ballet Queens series (N182) issued by Wm. S. Kimball & Co.
Nina, from the Ballet Queens series (N182) issued by Wm. S. Kimball & Co.
https://www.rawpixel.com/image/7904955/nina-from-the-ballet-queens-series-n182-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain license
Art museum poster template, editable text and design
Art museum poster template, editable text and design
https://www.rawpixel.com/image/14709137/art-museumView license
Consuelo, from the Ballet Queens series (N182) issued by Wm. S. Kimball & Co.
Consuelo, from the Ballet Queens series (N182) issued by Wm. S. Kimball & Co.
https://www.rawpixel.com/image/7906177/consuelo-from-the-ballet-queens-series-n182-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain license
Gardening workshop poster template
Gardening workshop poster template
https://www.rawpixel.com/image/14459613/gardening-workshop-poster-templateView license
Henriette, from the Ballet Queens series (N182) issued by Wm. S. Kimball & Co.
Henriette, from the Ballet Queens series (N182) issued by Wm. S. Kimball & Co.
https://www.rawpixel.com/image/7906233/henriette-from-the-ballet-queens-series-n182-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain license
Study for the poster the great october socialist revolution, vintage illustration by Tomáš Andraškovic. Digitally enhanced…
Study for the poster the great october socialist revolution, vintage illustration by Tomáš Andraškovic. Digitally enhanced…
https://www.rawpixel.com/image/9831139/png-1928-art-artworkView license
Flora, from the Ballet Queens series (N182) issued by Wm. S. Kimball & Co.
Flora, from the Ballet Queens series (N182) issued by Wm. S. Kimball & Co.
https://www.rawpixel.com/image/7906214/flora-from-the-ballet-queens-series-n182-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain license
Art & culture magazine poster template
Art & culture magazine poster template
https://www.rawpixel.com/image/13051469/art-culture-magazine-poster-templateView license
Bella, from the Ballet Queens series (N182) issued by Wm. S. Kimball & Co.
Bella, from the Ballet Queens series (N182) issued by Wm. S. Kimball & Co.
https://www.rawpixel.com/image/7905150/bella-from-the-ballet-queens-series-n182-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain license
Keep on learning word png editable collage art. Remixed by rawpixel.
Keep on learning word png editable collage art. Remixed by rawpixel.
https://www.rawpixel.com/image/9343428/keep-learning-word-png-editable-collage-art-remixed-rawpixelView license
Teresa, from the Ballet Queens series (N182) issued by Wm. S. Kimball & Co.
Teresa, from the Ballet Queens series (N182) issued by Wm. S. Kimball & Co.
https://www.rawpixel.com/image/7905029/teresa-from-the-ballet-queens-series-n182-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain license
Natural products poster template
Natural products poster template
https://www.rawpixel.com/image/13020803/natural-products-poster-templateView license
Laurence, from the Ballet Queens series (N182) issued by Wm. S. Kimball & Co.
Laurence, from the Ballet Queens series (N182) issued by Wm. S. Kimball & Co.
https://www.rawpixel.com/image/7905053/laurence-from-the-ballet-queens-series-n182-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain license
Little boy reading book, education editable collage. Remixed by rawpixel.
Little boy reading book, education editable collage. Remixed by rawpixel.
https://www.rawpixel.com/image/9341769/little-boy-reading-book-education-editable-collage-remixed-rawpixelView license
Hortense, from the Ballet Queens series (N182) issued by Wm. S. Kimball & Co.
Hortense, from the Ballet Queens series (N182) issued by Wm. S. Kimball & Co.
https://www.rawpixel.com/image/7906225/hortense-from-the-ballet-queens-series-n182-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain license
Seafood poster template
Seafood poster template
https://www.rawpixel.com/image/14752951/seafood-poster-templateView license
Florence, from the Ballet Queens series (N182) issued by Wm. S. Kimball & Co.
Florence, from the Ballet Queens series (N182) issued by Wm. S. Kimball & Co.
https://www.rawpixel.com/image/7906263/florence-from-the-ballet-queens-series-n182-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain license
Kids book poster template, editable design
Kids book poster template, editable design
https://www.rawpixel.com/image/14727189/kids-book-poster-template-editable-designView license
Imry, from the Ballet Queens series (N182) issued by Wm. S. Kimball & Co.
Imry, from the Ballet Queens series (N182) issued by Wm. S. Kimball & Co.
https://www.rawpixel.com/image/7906207/imry-from-the-ballet-queens-series-n182-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain license
Art painting magazine book cover template, editable design
Art painting magazine book cover template, editable design
https://www.rawpixel.com/image/14732542/art-painting-magazine-book-cover-template-editable-designView license
Laurette, from the Ballet Queens series (N182) issued by Wm. S. Kimball & Co.
Laurette, from the Ballet Queens series (N182) issued by Wm. S. Kimball & Co.
https://www.rawpixel.com/image/7905028/laurette-from-the-ballet-queens-series-n182-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain license
Autumn semester poster template
Autumn semester poster template
https://www.rawpixel.com/image/14538026/autumn-semester-poster-templateView license
Celia, from the Ballet Queens series (N182) issued by Wm. S. Kimball & Co.
Celia, from the Ballet Queens series (N182) issued by Wm. S. Kimball & Co.
https://www.rawpixel.com/image/7906222/celia-from-the-ballet-queens-series-n182-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain license
Victorian woman, vintage illustration by George Barbier. Remixed by rawpixel.
Victorian woman, vintage illustration by George Barbier. Remixed by rawpixel.
https://www.rawpixel.com/image/12520241/victorian-woman-vintage-illustration-george-barbier-remixed-rawpixelView license
Imogene, from the Ballet Queens series (N182) issued by Wm. S. Kimball & Co.
Imogene, from the Ballet Queens series (N182) issued by Wm. S. Kimball & Co.
https://www.rawpixel.com/image/7906224/imogene-from-the-ballet-queens-series-n182-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain license
Victorian woman, vintage illustration by George Barbier. Remixed by rawpixel.
Victorian woman, vintage illustration by George Barbier. Remixed by rawpixel.
https://www.rawpixel.com/image/12560684/victorian-woman-vintage-illustration-george-barbier-remixed-rawpixelView license
Julette, from the Ballet Queens series (N182) issued by Wm. S. Kimball & Co.
Julette, from the Ballet Queens series (N182) issued by Wm. S. Kimball & Co.
https://www.rawpixel.com/image/7906191/julette-from-the-ballet-queens-series-n182-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain license
Victorian woman, vintage illustration by George Barbier. Remixed by rawpixel.
Victorian woman, vintage illustration by George Barbier. Remixed by rawpixel.
https://www.rawpixel.com/image/12563646/victorian-woman-vintage-illustration-george-barbier-remixed-rawpixelView license
Favette, from the Ballet Queens series (N182) issued by Wm. S. Kimball & Co.
Favette, from the Ballet Queens series (N182) issued by Wm. S. Kimball & Co.
https://www.rawpixel.com/image/7906179/favette-from-the-ballet-queens-series-n182-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain license