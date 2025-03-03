rawpixel
Edit ImageCrop
Mignon, from the Ballet Queens series (N182) issued by Wm. S. Kimball & Co.
Save
Edit Image
personartvintagepublic domainclothingvintage artcardsphoto
Business card editable mockup, brand identity with vintage design
Business card editable mockup, brand identity with vintage design
https://www.rawpixel.com/image/12575270/business-card-editable-mockup-brand-identity-with-vintage-designView license
Cozette, from the Ballet Queens series (N182) issued by Wm. S. Kimball & Co.
Cozette, from the Ballet Queens series (N182) issued by Wm. S. Kimball & Co.
https://www.rawpixel.com/image/7906190/cozette-from-the-ballet-queens-series-n182-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain license
Vintage education editable collage element set
Vintage education editable collage element set
https://www.rawpixel.com/image/9590170/vintage-education-editable-collage-element-setView license
Rosita, from the Ballet Queens series (N182) issued by Wm. S. Kimball & Co.
Rosita, from the Ballet Queens series (N182) issued by Wm. S. Kimball & Co.
https://www.rawpixel.com/image/7904996/rosita-from-the-ballet-queens-series-n182-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain license
Vintage education editable collage element set
Vintage education editable collage element set
https://www.rawpixel.com/image/9589492/vintage-education-editable-collage-element-setView license
Effie, from the Ballet Queens series (N182) issued by Wm. S. Kimball & Co.
Effie, from the Ballet Queens series (N182) issued by Wm. S. Kimball & Co.
https://www.rawpixel.com/image/7906181/effie-from-the-ballet-queens-series-n182-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain license
Gothic vintage elements with roses, editable element set
Gothic vintage elements with roses, editable element set
https://www.rawpixel.com/image/16498994/gothic-vintage-elements-with-roses-editable-element-setView license
Nina, from the Ballet Queens series (N182) issued by Wm. S. Kimball & Co.
Nina, from the Ballet Queens series (N182) issued by Wm. S. Kimball & Co.
https://www.rawpixel.com/image/7904955/nina-from-the-ballet-queens-series-n182-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain license
Santa's coming, editable Instagram post template
Santa's coming, editable Instagram post template
https://www.rawpixel.com/image/16519748/santas-coming-editable-instagram-post-templateView license
Consuelo, from the Ballet Queens series (N182) issued by Wm. S. Kimball & Co.
Consuelo, from the Ballet Queens series (N182) issued by Wm. S. Kimball & Co.
https://www.rawpixel.com/image/7906177/consuelo-from-the-ballet-queens-series-n182-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain license
Wedding celebration Instagram post template, editable text
Wedding celebration Instagram post template, editable text
https://www.rawpixel.com/image/11913127/wedding-celebration-instagram-post-template-editable-textView license
Henriette, from the Ballet Queens series (N182) issued by Wm. S. Kimball & Co.
Henriette, from the Ballet Queens series (N182) issued by Wm. S. Kimball & Co.
https://www.rawpixel.com/image/7906233/henriette-from-the-ballet-queens-series-n182-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain license
Naturally made baby clothes template for social media, editable text
Naturally made baby clothes template for social media, editable text
https://www.rawpixel.com/image/20838539/naturally-made-baby-clothes-template-for-social-media-editable-textView license
Flora, from the Ballet Queens series (N182) issued by Wm. S. Kimball & Co.
Flora, from the Ballet Queens series (N182) issued by Wm. S. Kimball & Co.
https://www.rawpixel.com/image/7906214/flora-from-the-ballet-queens-series-n182-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain license
Vintage clothing Instagram post template, editable text
Vintage clothing Instagram post template, editable text
https://www.rawpixel.com/image/11924135/vintage-clothing-instagram-post-template-editable-textView license
Bella, from the Ballet Queens series (N182) issued by Wm. S. Kimball & Co.
Bella, from the Ballet Queens series (N182) issued by Wm. S. Kimball & Co.
https://www.rawpixel.com/image/7905150/bella-from-the-ballet-queens-series-n182-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain license
Man holding magnifying glass, entertainment editable collage art. Remixed by rawpixel.
Man holding magnifying glass, entertainment editable collage art. Remixed by rawpixel.
https://www.rawpixel.com/image/9567015/png-aesthetic-beige-blackView license
Florine, from the Ballet Queens series (N182) issued by Wm. S. Kimball & Co.
Florine, from the Ballet Queens series (N182) issued by Wm. S. Kimball & Co.
https://www.rawpixel.com/image/7904952/florine-from-the-ballet-queens-series-n182-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain license
Merry Christmas, editable Instagram story template
Merry Christmas, editable Instagram story template
https://www.rawpixel.com/image/16525455/merry-christmas-editable-instagram-story-templateView license
Teresa, from the Ballet Queens series (N182) issued by Wm. S. Kimball & Co.
Teresa, from the Ballet Queens series (N182) issued by Wm. S. Kimball & Co.
https://www.rawpixel.com/image/7905029/teresa-from-the-ballet-queens-series-n182-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain license
Keep on learning word editable collage art. Remixed by rawpixel.
Keep on learning word editable collage art. Remixed by rawpixel.
https://www.rawpixel.com/image/9346751/keep-learning-word-editable-collage-art-remixed-rawpixelView license
Laurence, from the Ballet Queens series (N182) issued by Wm. S. Kimball & Co.
Laurence, from the Ballet Queens series (N182) issued by Wm. S. Kimball & Co.
https://www.rawpixel.com/image/7905053/laurence-from-the-ballet-queens-series-n182-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain license
Floral business card mockup, editable clothing branding design
Floral business card mockup, editable clothing branding design
https://www.rawpixel.com/image/9002369/floral-business-card-mockup-editable-clothing-branding-designView license
Estelle, from the Ballet Queens series (N182) issued by Wm. S. Kimball & Co.
Estelle, from the Ballet Queens series (N182) issued by Wm. S. Kimball & Co.
https://www.rawpixel.com/image/7906234/estelle-from-the-ballet-queens-series-n182-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain license
Friends forever Instagram post template, editable text
Friends forever Instagram post template, editable text
https://www.rawpixel.com/image/11924844/friends-forever-instagram-post-template-editable-textView license
Florence, from the Ballet Queens series (N182) issued by Wm. S. Kimball & Co.
Florence, from the Ballet Queens series (N182) issued by Wm. S. Kimball & Co.
https://www.rawpixel.com/image/7906263/florence-from-the-ballet-queens-series-n182-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain license
Environment word editable collage art. Remixed by rawpixel.
Environment word editable collage art. Remixed by rawpixel.
https://www.rawpixel.com/image/9441028/environment-word-editable-collage-art-remixed-rawpixelView license
Imry, from the Ballet Queens series (N182) issued by Wm. S. Kimball & Co.
Imry, from the Ballet Queens series (N182) issued by Wm. S. Kimball & Co.
https://www.rawpixel.com/image/7906207/imry-from-the-ballet-queens-series-n182-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain license
Bookstore gift card template
Bookstore gift card template
https://www.rawpixel.com/image/14327753/bookstore-gift-card-templateView license
Laurette, from the Ballet Queens series (N182) issued by Wm. S. Kimball & Co.
Laurette, from the Ballet Queens series (N182) issued by Wm. S. Kimball & Co.
https://www.rawpixel.com/image/7905028/laurette-from-the-ballet-queens-series-n182-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain license
Menswear fashion label template, editable business branding design
Menswear fashion label template, editable business branding design
https://www.rawpixel.com/image/14708967/menswear-fashion-label-template-editable-business-branding-designView license
Celia, from the Ballet Queens series (N182) issued by Wm. S. Kimball & Co.
Celia, from the Ballet Queens series (N182) issued by Wm. S. Kimball & Co.
https://www.rawpixel.com/image/7906222/celia-from-the-ballet-queens-series-n182-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain license
Man holding magnifying glass, entertainment editable collage art. Remixed by rawpixel.
Man holding magnifying glass, entertainment editable collage art. Remixed by rawpixel.
https://www.rawpixel.com/image/9527258/png-aesthetic-beige-blackView license
Imogene, from the Ballet Queens series (N182) issued by Wm. S. Kimball & Co.
Imogene, from the Ballet Queens series (N182) issued by Wm. S. Kimball & Co.
https://www.rawpixel.com/image/7906224/imogene-from-the-ballet-queens-series-n182-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain license
Free tarot reading Instagram post template
Free tarot reading Instagram post template
https://www.rawpixel.com/image/14462672/free-tarot-reading-instagram-post-templateView license
Julette, from the Ballet Queens series (N182) issued by Wm. S. Kimball & Co.
Julette, from the Ballet Queens series (N182) issued by Wm. S. Kimball & Co.
https://www.rawpixel.com/image/7906191/julette-from-the-ballet-queens-series-n182-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain license
Cinco de mayo Instagram post template, editable text
Cinco de mayo Instagram post template, editable text
https://www.rawpixel.com/image/12467273/cinco-mayo-instagram-post-template-editable-textView license
Hortense, from the Ballet Queens series (N182) issued by Wm. S. Kimball & Co.
Hortense, from the Ballet Queens series (N182) issued by Wm. S. Kimball & Co.
https://www.rawpixel.com/image/7906225/hortense-from-the-ballet-queens-series-n182-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain license
Keep on learning word png editable collage art. Remixed by rawpixel.
Keep on learning word png editable collage art. Remixed by rawpixel.
https://www.rawpixel.com/image/9343428/keep-learning-word-png-editable-collage-art-remixed-rawpixelView license
Favette, from the Ballet Queens series (N182) issued by Wm. S. Kimball & Co.
Favette, from the Ballet Queens series (N182) issued by Wm. S. Kimball & Co.
https://www.rawpixel.com/image/7906179/favette-from-the-ballet-queens-series-n182-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain license