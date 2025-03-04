rawpixel
Edit ImageCrop
Florette, from the Ballet Queens series (N182) issued by Wm. S. Kimball & Co.
Save
Edit Image
personartvintagepublic domainvintage artcardsphotoballet
Dance quote mobile wallpaper template, vintage art editable design
Dance quote mobile wallpaper template, vintage art editable design
https://www.rawpixel.com/image/14889672/dance-quote-mobile-wallpaper-template-vintage-art-editable-designView license
Florence, from the Ballet Queens series (N182) issued by Wm. S. Kimball & Co.
Florence, from the Ballet Queens series (N182) issued by Wm. S. Kimball & Co.
https://www.rawpixel.com/image/7906263/florence-from-the-ballet-queens-series-n182-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain license
Editable vintage people flower collage design element set
Editable vintage people flower collage design element set
https://www.rawpixel.com/image/15400237/editable-vintage-people-flower-collage-design-element-setView license
Imry, from the Ballet Queens series (N182) issued by Wm. S. Kimball & Co.
Imry, from the Ballet Queens series (N182) issued by Wm. S. Kimball & Co.
https://www.rawpixel.com/image/7906207/imry-from-the-ballet-queens-series-n182-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain license
Editable vintage people flower collage design element set
Editable vintage people flower collage design element set
https://www.rawpixel.com/image/15400149/editable-vintage-people-flower-collage-design-element-setView license
Julette, from the Ballet Queens series (N182) issued by Wm. S. Kimball & Co.
Julette, from the Ballet Queens series (N182) issued by Wm. S. Kimball & Co.
https://www.rawpixel.com/image/7906191/julette-from-the-ballet-queens-series-n182-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain license
Editable vintage people flower collage design element set
Editable vintage people flower collage design element set
https://www.rawpixel.com/image/15400335/editable-vintage-people-flower-collage-design-element-setView license
Laurette, from the Ballet Queens series (N182) issued by Wm. S. Kimball & Co.
Laurette, from the Ballet Queens series (N182) issued by Wm. S. Kimball & Co.
https://www.rawpixel.com/image/7905028/laurette-from-the-ballet-queens-series-n182-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain license
Magical fairytale book fantasy remix, editable design
Magical fairytale book fantasy remix, editable design
https://www.rawpixel.com/image/12663593/magical-fairytale-book-fantasy-remix-editable-designView license
Hortense, from the Ballet Queens series (N182) issued by Wm. S. Kimball & Co.
Hortense, from the Ballet Queens series (N182) issued by Wm. S. Kimball & Co.
https://www.rawpixel.com/image/7906225/hortense-from-the-ballet-queens-series-n182-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain license
Thriller fiction poster template
Thriller fiction poster template
https://www.rawpixel.com/image/13133369/thriller-fiction-poster-templateView license
Favette, from the Ballet Queens series (N182) issued by Wm. S. Kimball & Co.
Favette, from the Ballet Queens series (N182) issued by Wm. S. Kimball & Co.
https://www.rawpixel.com/image/7906179/favette-from-the-ballet-queens-series-n182-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain license
Aesthetic ballerina & butterfly, editable vintage collage art. Remixed by rawpixel.
Aesthetic ballerina & butterfly, editable vintage collage art. Remixed by rawpixel.
https://www.rawpixel.com/image/9354032/png-aesthetic-beautiful-butterflyView license
Imogene, from the Ballet Queens series (N182) issued by Wm. S. Kimball & Co.
Imogene, from the Ballet Queens series (N182) issued by Wm. S. Kimball & Co.
https://www.rawpixel.com/image/7906224/imogene-from-the-ballet-queens-series-n182-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain license
Aesthetic vintage sculpture, flower editable set
Aesthetic vintage sculpture, flower editable set
https://www.rawpixel.com/image/9591104/aesthetic-vintage-sculpture-flower-editable-setView license
Mona, from the Ballet Queens series (N182) issued by Wm. S. Kimball & Co.
Mona, from the Ballet Queens series (N182) issued by Wm. S. Kimball & Co.
https://www.rawpixel.com/image/7904911/mona-from-the-ballet-queens-series-n182-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain license
Aesthetic vintage sculpture, flower editable set
Aesthetic vintage sculpture, flower editable set
https://www.rawpixel.com/image/9591090/aesthetic-vintage-sculpture-flower-editable-setView license
Celia, from the Ballet Queens series (N182) issued by Wm. S. Kimball & Co.
Celia, from the Ballet Queens series (N182) issued by Wm. S. Kimball & Co.
https://www.rawpixel.com/image/7906222/celia-from-the-ballet-queens-series-n182-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain license
Little ballerina girls dancing, watercolor illustration, editable remix
Little ballerina girls dancing, watercolor illustration, editable remix
https://www.rawpixel.com/image/12563730/little-ballerina-girls-dancing-watercolor-illustration-editable-remixView license
Annette, from the Ballet Queens series (N182) issued by Wm. S. Kimball & Co.
Annette, from the Ballet Queens series (N182) issued by Wm. S. Kimball & Co.
https://www.rawpixel.com/image/7906188/annette-from-the-ballet-queens-series-n182-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain license
Fiction book poster template
Fiction book poster template
https://www.rawpixel.com/image/13133338/fiction-book-poster-templateView license
Dora, from the Ballet Queens series (N182) issued by Wm. S. Kimball & Co.
Dora, from the Ballet Queens series (N182) issued by Wm. S. Kimball & Co.
https://www.rawpixel.com/image/7906227/dora-from-the-ballet-queens-series-n182-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain license
Magical fairytale book fantasy remix, editable design
Magical fairytale book fantasy remix, editable design
https://www.rawpixel.com/image/12663730/magical-fairytale-book-fantasy-remix-editable-designView license
Elfina, from the Ballet Queens series (N182) issued by Wm. S. Kimball & Co.
Elfina, from the Ballet Queens series (N182) issued by Wm. S. Kimball & Co.
https://www.rawpixel.com/image/7906230/elfina-from-the-ballet-queens-series-n182-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain license
Ballet academy blog banner template, editable ad
Ballet academy blog banner template, editable ad
https://www.rawpixel.com/image/9211746/ballet-academy-blog-banner-template-editableView license
Elvina, from the Ballet Queens series (N182) issued by Wm. S. Kimball & Co.
Elvina, from the Ballet Queens series (N182) issued by Wm. S. Kimball & Co.
https://www.rawpixel.com/image/7906282/elvina-from-the-ballet-queens-series-n182-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain license
Ballet academy Instagram story, editable social media design
Ballet academy Instagram story, editable social media design
https://www.rawpixel.com/image/9211733/ballet-academy-instagram-story-editable-social-media-designView license
Croizette, from the Ballet Queens series (N182) issued by Wm. S. Kimball & Co.
Croizette, from the Ballet Queens series (N182) issued by Wm. S. Kimball & Co.
https://www.rawpixel.com/image/7906202/croizette-from-the-ballet-queens-series-n182-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain license
Little ballerina girls dancing, watercolor illustration, editable remix
Little ballerina girls dancing, watercolor illustration, editable remix
https://www.rawpixel.com/image/12563743/little-ballerina-girls-dancing-watercolor-illustration-editable-remixView license
Gabrielle, from the Ballet Queens series (N182) issued by Wm. S. Kimball & Co.
Gabrielle, from the Ballet Queens series (N182) issued by Wm. S. Kimball & Co.
https://www.rawpixel.com/image/7906206/gabrielle-from-the-ballet-queens-series-n182-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain license
Little ballerina girls dancing png, watercolor illustration, editable remix
Little ballerina girls dancing png, watercolor illustration, editable remix
https://www.rawpixel.com/image/12563970/little-ballerina-girls-dancing-png-watercolor-illustration-editable-remixView license
Minolo, from the Ballet Queens series (N182) issued by Wm. S. Kimball & Co.
Minolo, from the Ballet Queens series (N182) issued by Wm. S. Kimball & Co.
https://www.rawpixel.com/image/7905105/minolo-from-the-ballet-queens-series-n182-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain license
Ballet academy Facebook post template, editable social media ad
Ballet academy Facebook post template, editable social media ad
https://www.rawpixel.com/image/9211728/ballet-academy-facebook-post-template-editable-social-mediaView license
Edita, from the Ballet Queens series (N182) issued by Wm. S. Kimball & Co.
Edita, from the Ballet Queens series (N182) issued by Wm. S. Kimball & Co.
https://www.rawpixel.com/image/7906193/edita-from-the-ballet-queens-series-n182-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain license
Editable vintage people flower collage design element set
Editable vintage people flower collage design element set
https://www.rawpixel.com/image/15400400/editable-vintage-people-flower-collage-design-element-setView license
Nanette, from the Ballet Queens series (N182) issued by Wm. S. Kimball & Co.
Nanette, from the Ballet Queens series (N182) issued by Wm. S. Kimball & Co.
https://www.rawpixel.com/image/7904970/nanette-from-the-ballet-queens-series-n182-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain license
Dance competition Instagram post template, editable text
Dance competition Instagram post template, editable text
https://www.rawpixel.com/image/11943752/dance-competition-instagram-post-template-editable-textView license
Estelle, from the Ballet Queens series (N182) issued by Wm. S. Kimball & Co.
Estelle, from the Ballet Queens series (N182) issued by Wm. S. Kimball & Co.
https://www.rawpixel.com/image/7906201/estelle-from-the-ballet-queens-series-n182-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain license
Ballet academy editable poster template, vintage ephemera remix
Ballet academy editable poster template, vintage ephemera remix
https://www.rawpixel.com/image/7733437/ballet-academy-editable-poster-template-vintage-ephemera-remixView license
Olga, from the Ballet Queens series (N182) issued by Wm. S. Kimball & Co.
Olga, from the Ballet Queens series (N182) issued by Wm. S. Kimball & Co.
https://www.rawpixel.com/image/7904954/olga-from-the-ballet-queens-series-n182-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain license