Edit ImageCropSaveSaveEdit Imagepersonartvintagepublic domainvintage artcardsphotoballetFlorette, from the Ballet Queens series (N182) issued by Wm. S. Kimball & Co.View public domain image source hereMoreFree for Personal and Business usePublic DomainInfoJPEGHigh Resolution (HD) 497 x 863 px | 300 dpiView CC0 licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosDesignsSimilarDance quote mobile wallpaper template, vintage art editable designhttps://www.rawpixel.com/image/14889672/dance-quote-mobile-wallpaper-template-vintage-art-editable-designView licenseFlorence, from the Ballet Queens series (N182) issued by Wm. S. Kimball & Co.https://www.rawpixel.com/image/7906263/florence-from-the-ballet-queens-series-n182-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain licenseEditable vintage people flower collage design element sethttps://www.rawpixel.com/image/15400237/editable-vintage-people-flower-collage-design-element-setView licenseImry, from the Ballet Queens series (N182) issued by Wm. S. Kimball & Co.https://www.rawpixel.com/image/7906207/imry-from-the-ballet-queens-series-n182-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain licenseEditable vintage people flower collage design element sethttps://www.rawpixel.com/image/15400149/editable-vintage-people-flower-collage-design-element-setView licenseJulette, from the Ballet Queens series (N182) issued by Wm. S. Kimball & Co.https://www.rawpixel.com/image/7906191/julette-from-the-ballet-queens-series-n182-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain licenseEditable vintage people flower collage design element sethttps://www.rawpixel.com/image/15400335/editable-vintage-people-flower-collage-design-element-setView licenseLaurette, from the Ballet Queens series (N182) issued by Wm. S. Kimball & Co.https://www.rawpixel.com/image/7905028/laurette-from-the-ballet-queens-series-n182-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain licenseMagical fairytale book fantasy remix, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/12663593/magical-fairytale-book-fantasy-remix-editable-designView licenseHortense, from the Ballet Queens series (N182) issued by Wm. S. Kimball & Co.https://www.rawpixel.com/image/7906225/hortense-from-the-ballet-queens-series-n182-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain licenseThriller fiction poster templatehttps://www.rawpixel.com/image/13133369/thriller-fiction-poster-templateView licenseFavette, from the Ballet Queens series (N182) issued by Wm. S. Kimball & Co.https://www.rawpixel.com/image/7906179/favette-from-the-ballet-queens-series-n182-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain licenseAesthetic ballerina & butterfly, editable vintage collage art. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/9354032/png-aesthetic-beautiful-butterflyView licenseImogene, from the Ballet Queens series (N182) issued by Wm. S. Kimball & Co.https://www.rawpixel.com/image/7906224/imogene-from-the-ballet-queens-series-n182-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain licenseAesthetic vintage sculpture, flower editable sethttps://www.rawpixel.com/image/9591104/aesthetic-vintage-sculpture-flower-editable-setView licenseMona, from the Ballet Queens series (N182) issued by Wm. S. Kimball & Co.https://www.rawpixel.com/image/7904911/mona-from-the-ballet-queens-series-n182-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain licenseAesthetic vintage sculpture, flower editable sethttps://www.rawpixel.com/image/9591090/aesthetic-vintage-sculpture-flower-editable-setView licenseCelia, from the Ballet Queens series (N182) issued by Wm. S. Kimball & Co.https://www.rawpixel.com/image/7906222/celia-from-the-ballet-queens-series-n182-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain licenseLittle ballerina girls dancing, watercolor illustration, editable remixhttps://www.rawpixel.com/image/12563730/little-ballerina-girls-dancing-watercolor-illustration-editable-remixView licenseAnnette, from the Ballet Queens series (N182) issued by Wm. S. Kimball & Co.https://www.rawpixel.com/image/7906188/annette-from-the-ballet-queens-series-n182-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain licenseFiction book poster templatehttps://www.rawpixel.com/image/13133338/fiction-book-poster-templateView licenseDora, from the Ballet Queens series (N182) issued by Wm. S. Kimball & Co.https://www.rawpixel.com/image/7906227/dora-from-the-ballet-queens-series-n182-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain licenseMagical fairytale book fantasy remix, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/12663730/magical-fairytale-book-fantasy-remix-editable-designView licenseElfina, from the Ballet Queens series (N182) issued by Wm. S. Kimball & Co.https://www.rawpixel.com/image/7906230/elfina-from-the-ballet-queens-series-n182-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain licenseBallet academy blog banner template, editable adhttps://www.rawpixel.com/image/9211746/ballet-academy-blog-banner-template-editableView licenseElvina, from the Ballet Queens series (N182) issued by Wm. S. Kimball & Co.https://www.rawpixel.com/image/7906282/elvina-from-the-ballet-queens-series-n182-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain licenseBallet academy Instagram story, editable social media designhttps://www.rawpixel.com/image/9211733/ballet-academy-instagram-story-editable-social-media-designView licenseCroizette, from the Ballet Queens series (N182) issued by Wm. S. Kimball & Co.https://www.rawpixel.com/image/7906202/croizette-from-the-ballet-queens-series-n182-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain licenseLittle ballerina girls dancing, watercolor illustration, editable remixhttps://www.rawpixel.com/image/12563743/little-ballerina-girls-dancing-watercolor-illustration-editable-remixView licenseGabrielle, from the Ballet Queens series (N182) issued by Wm. S. Kimball & Co.https://www.rawpixel.com/image/7906206/gabrielle-from-the-ballet-queens-series-n182-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain licenseLittle ballerina girls dancing png, watercolor illustration, editable remixhttps://www.rawpixel.com/image/12563970/little-ballerina-girls-dancing-png-watercolor-illustration-editable-remixView licenseMinolo, from the Ballet Queens series (N182) issued by Wm. S. Kimball & Co.https://www.rawpixel.com/image/7905105/minolo-from-the-ballet-queens-series-n182-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain licenseBallet academy Facebook post template, editable social media adhttps://www.rawpixel.com/image/9211728/ballet-academy-facebook-post-template-editable-social-mediaView licenseEdita, from the Ballet Queens series (N182) issued by Wm. S. Kimball & Co.https://www.rawpixel.com/image/7906193/edita-from-the-ballet-queens-series-n182-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain licenseEditable vintage people flower collage design element sethttps://www.rawpixel.com/image/15400400/editable-vintage-people-flower-collage-design-element-setView licenseNanette, from the Ballet Queens series (N182) issued by Wm. S. Kimball & Co.https://www.rawpixel.com/image/7904970/nanette-from-the-ballet-queens-series-n182-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain licenseDance competition Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/11943752/dance-competition-instagram-post-template-editable-textView licenseEstelle, from the Ballet Queens series (N182) issued by Wm. S. Kimball & Co.https://www.rawpixel.com/image/7906201/estelle-from-the-ballet-queens-series-n182-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain licenseBallet academy editable poster template, vintage ephemera remixhttps://www.rawpixel.com/image/7733437/ballet-academy-editable-poster-template-vintage-ephemera-remixView licenseOlga, from the Ballet Queens series (N182) issued by Wm. S. Kimball & Co.https://www.rawpixel.com/image/7904954/olga-from-the-ballet-queens-series-n182-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain license