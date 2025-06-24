rawpixel
Edit ImageCrop
Flora, from the Ballet Queens series (N182) issued by Wm. S. Kimball & Co.
Save
Edit Image
personartvintagepublic domainvintage artskincardsphoto
Vinyl album cover editable mockup
Vinyl album cover editable mockup
https://www.rawpixel.com/image/12649367/vinyl-album-cover-editable-mockupView license
Cozette, from the Ballet Queens series (N182) issued by Wm. S. Kimball & Co.
Cozette, from the Ballet Queens series (N182) issued by Wm. S. Kimball & Co.
https://www.rawpixel.com/image/7906190/cozette-from-the-ballet-queens-series-n182-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain license
The Trappistine frame background, Alphonse Mucha's famous artwork. Remixed by rawpixel.
The Trappistine frame background, Alphonse Mucha's famous artwork. Remixed by rawpixel.
https://www.rawpixel.com/image/12541678/png-alphonse-mucha-art-nouveauView license
Rosita, from the Ballet Queens series (N182) issued by Wm. S. Kimball & Co.
Rosita, from the Ballet Queens series (N182) issued by Wm. S. Kimball & Co.
https://www.rawpixel.com/image/7904996/rosita-from-the-ballet-queens-series-n182-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain license
Business card editable mockup
Business card editable mockup
https://www.rawpixel.com/image/12130346/business-card-editable-mockupView license
Effie, from the Ballet Queens series (N182) issued by Wm. S. Kimball & Co.
Effie, from the Ballet Queens series (N182) issued by Wm. S. Kimball & Co.
https://www.rawpixel.com/image/7906181/effie-from-the-ballet-queens-series-n182-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain license
Body positivity poster editable template, stretch marks photo
Body positivity poster editable template, stretch marks photo
https://www.rawpixel.com/image/7491028/imageView license
Nina, from the Ballet Queens series (N182) issued by Wm. S. Kimball & Co.
Nina, from the Ballet Queens series (N182) issued by Wm. S. Kimball & Co.
https://www.rawpixel.com/image/7904955/nina-from-the-ballet-queens-series-n182-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain license
Beauty, lifestyle poster editable template, online magazine ad
Beauty, lifestyle poster editable template, online magazine ad
https://www.rawpixel.com/image/7509329/imageView license
Consuelo, from the Ballet Queens series (N182) issued by Wm. S. Kimball & Co.
Consuelo, from the Ballet Queens series (N182) issued by Wm. S. Kimball & Co.
https://www.rawpixel.com/image/7906177/consuelo-from-the-ballet-queens-series-n182-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain license
I love you poster template, editable text and design
I love you poster template, editable text and design
https://www.rawpixel.com/image/11758555/love-you-poster-template-editable-text-and-designView license
Henriette, from the Ballet Queens series (N182) issued by Wm. S. Kimball & Co.
Henriette, from the Ballet Queens series (N182) issued by Wm. S. Kimball & Co.
https://www.rawpixel.com/image/7906233/henriette-from-the-ballet-queens-series-n182-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain license
Skin and beauty poster template, editable vintage photography design
Skin and beauty poster template, editable vintage photography design
https://www.rawpixel.com/image/21353110/skin-and-beauty-poster-template-editable-vintage-photography-designView license
Bella, from the Ballet Queens series (N182) issued by Wm. S. Kimball & Co.
Bella, from the Ballet Queens series (N182) issued by Wm. S. Kimball & Co.
https://www.rawpixel.com/image/7905150/bella-from-the-ballet-queens-series-n182-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain license
Naturally made baby clothes template for social media, editable text
Naturally made baby clothes template for social media, editable text
https://www.rawpixel.com/image/20838539/naturally-made-baby-clothes-template-for-social-media-editable-textView license
Florine, from the Ballet Queens series (N182) issued by Wm. S. Kimball & Co.
Florine, from the Ballet Queens series (N182) issued by Wm. S. Kimball & Co.
https://www.rawpixel.com/image/7904952/florine-from-the-ballet-queens-series-n182-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain license
I love you post template, editable social media design
I love you post template, editable social media design
https://www.rawpixel.com/image/9570628/love-you-post-template-editable-social-media-designView license
Teresa, from the Ballet Queens series (N182) issued by Wm. S. Kimball & Co.
Teresa, from the Ballet Queens series (N182) issued by Wm. S. Kimball & Co.
https://www.rawpixel.com/image/7905029/teresa-from-the-ballet-queens-series-n182-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain license
Business card editable mockup
Business card editable mockup
https://www.rawpixel.com/image/10233695/business-card-editable-mockupView license
Laurence, from the Ballet Queens series (N182) issued by Wm. S. Kimball & Co.
Laurence, from the Ballet Queens series (N182) issued by Wm. S. Kimball & Co.
https://www.rawpixel.com/image/7905053/laurence-from-the-ballet-queens-series-n182-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain license
Wedding invitation card editable mockup
Wedding invitation card editable mockup
https://www.rawpixel.com/image/12543382/wedding-invitation-card-editable-mockupView license
Estelle, from the Ballet Queens series (N182) issued by Wm. S. Kimball & Co.
Estelle, from the Ballet Queens series (N182) issued by Wm. S. Kimball & Co.
https://www.rawpixel.com/image/7906234/estelle-from-the-ballet-queens-series-n182-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain license
Instant film mockup, editable design
Instant film mockup, editable design
https://www.rawpixel.com/image/10318627/instant-film-mockup-editable-designView license
Florence, from the Ballet Queens series (N182) issued by Wm. S. Kimball & Co.
Florence, from the Ballet Queens series (N182) issued by Wm. S. Kimball & Co.
https://www.rawpixel.com/image/7906263/florence-from-the-ballet-queens-series-n182-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain license
I love you blog banner template, editable text
I love you blog banner template, editable text
https://www.rawpixel.com/image/11758491/love-you-blog-banner-template-editable-textView license
Imry, from the Ballet Queens series (N182) issued by Wm. S. Kimball & Co.
Imry, from the Ballet Queens series (N182) issued by Wm. S. Kimball & Co.
https://www.rawpixel.com/image/7906207/imry-from-the-ballet-queens-series-n182-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain license
I love you Instagram story template, editable text
I love you Instagram story template, editable text
https://www.rawpixel.com/image/11758552/love-you-instagram-story-template-editable-textView license
Laurette, from the Ballet Queens series (N182) issued by Wm. S. Kimball & Co.
Laurette, from the Ballet Queens series (N182) issued by Wm. S. Kimball & Co.
https://www.rawpixel.com/image/7905028/laurette-from-the-ballet-queens-series-n182-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain license
Business card editable mockup, brand identity with vintage design
Business card editable mockup, brand identity with vintage design
https://www.rawpixel.com/image/12575270/business-card-editable-mockup-brand-identity-with-vintage-designView license
Celia, from the Ballet Queens series (N182) issued by Wm. S. Kimball & Co.
Celia, from the Ballet Queens series (N182) issued by Wm. S. Kimball & Co.
https://www.rawpixel.com/image/7906222/celia-from-the-ballet-queens-series-n182-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain license
Discount coupon Facebook post template, editable design
Discount coupon Facebook post template, editable design
https://www.rawpixel.com/image/12687125/discount-coupon-facebook-post-template-editable-designView license
Imogene, from the Ballet Queens series (N182) issued by Wm. S. Kimball & Co.
Imogene, from the Ballet Queens series (N182) issued by Wm. S. Kimball & Co.
https://www.rawpixel.com/image/7906224/imogene-from-the-ballet-queens-series-n182-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain license
Clean & sooth skincare Instagram post template, editable text
Clean & sooth skincare Instagram post template, editable text
https://www.rawpixel.com/image/21002217/clean-sooth-skincare-instagram-post-template-editable-textView license
Julette, from the Ballet Queens series (N182) issued by Wm. S. Kimball & Co.
Julette, from the Ballet Queens series (N182) issued by Wm. S. Kimball & Co.
https://www.rawpixel.com/image/7906191/julette-from-the-ballet-queens-series-n182-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain license
Baptism invitation template
Baptism invitation template
https://www.rawpixel.com/image/14538881/baptism-invitation-templateView license
Hortense, from the Ballet Queens series (N182) issued by Wm. S. Kimball & Co.
Hortense, from the Ballet Queens series (N182) issued by Wm. S. Kimball & Co.
https://www.rawpixel.com/image/7906225/hortense-from-the-ballet-queens-series-n182-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain license
Flat tin, food packaging mockup
Flat tin, food packaging mockup
https://www.rawpixel.com/image/12786833/flat-tin-food-packaging-mockupView license
Favette, from the Ballet Queens series (N182) issued by Wm. S. Kimball & Co.
Favette, from the Ballet Queens series (N182) issued by Wm. S. Kimball & Co.
https://www.rawpixel.com/image/7906179/favette-from-the-ballet-queens-series-n182-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain license
Business profile poster template, editable text and design
Business profile poster template, editable text and design
https://www.rawpixel.com/image/11710985/business-profile-poster-template-editable-text-and-designView license
Mona, from the Ballet Queens series (N182) issued by Wm. S. Kimball & Co.
Mona, from the Ballet Queens series (N182) issued by Wm. S. Kimball & Co.
https://www.rawpixel.com/image/7904911/mona-from-the-ballet-queens-series-n182-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain license