Edit ImageCropSaveSaveEdit Imagepersonartvintagepublic domainvintage artskincardsphotoFlora, from the Ballet Queens series (N182) issued by Wm. S. Kimball & Co.View public domain image source hereMoreFree for Personal and Business usePublic DomainInfoJPEGHigh Resolution (HD) 500 x 867 px | 300 dpiView CC0 licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosDesignsSimilarVinyl album cover editable mockuphttps://www.rawpixel.com/image/12649367/vinyl-album-cover-editable-mockupView licenseCozette, from the Ballet Queens series (N182) issued by Wm. S. Kimball & Co.https://www.rawpixel.com/image/7906190/cozette-from-the-ballet-queens-series-n182-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain licenseThe Trappistine frame background, Alphonse Mucha's famous artwork. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/12541678/png-alphonse-mucha-art-nouveauView licenseRosita, from the Ballet Queens series (N182) issued by Wm. S. Kimball & Co.https://www.rawpixel.com/image/7904996/rosita-from-the-ballet-queens-series-n182-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain licenseBusiness card editable mockuphttps://www.rawpixel.com/image/12130346/business-card-editable-mockupView licenseEffie, from the Ballet Queens series (N182) issued by Wm. S. Kimball & Co.https://www.rawpixel.com/image/7906181/effie-from-the-ballet-queens-series-n182-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain licenseBody positivity poster editable template, stretch marks photohttps://www.rawpixel.com/image/7491028/imageView licenseNina, from the Ballet Queens series (N182) issued by Wm. S. Kimball & Co.https://www.rawpixel.com/image/7904955/nina-from-the-ballet-queens-series-n182-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain licenseBeauty, lifestyle poster editable template, online magazine adhttps://www.rawpixel.com/image/7509329/imageView licenseConsuelo, from the Ballet Queens series (N182) issued by Wm. S. Kimball & Co.https://www.rawpixel.com/image/7906177/consuelo-from-the-ballet-queens-series-n182-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain licenseI love you poster template, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/11758555/love-you-poster-template-editable-text-and-designView licenseHenriette, from the Ballet Queens series (N182) issued by Wm. S. Kimball & Co.https://www.rawpixel.com/image/7906233/henriette-from-the-ballet-queens-series-n182-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain licenseSkin and beauty poster template, editable vintage photography designhttps://www.rawpixel.com/image/21353110/skin-and-beauty-poster-template-editable-vintage-photography-designView licenseBella, from the Ballet Queens series (N182) issued by Wm. S. Kimball & Co.https://www.rawpixel.com/image/7905150/bella-from-the-ballet-queens-series-n182-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain licenseNaturally made baby clothes template for social media, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/20838539/naturally-made-baby-clothes-template-for-social-media-editable-textView licenseFlorine, from the Ballet Queens series (N182) issued by Wm. S. Kimball & Co.https://www.rawpixel.com/image/7904952/florine-from-the-ballet-queens-series-n182-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain licenseI love you post template, editable social media designhttps://www.rawpixel.com/image/9570628/love-you-post-template-editable-social-media-designView licenseTeresa, from the Ballet Queens series (N182) issued by Wm. S. Kimball & Co.https://www.rawpixel.com/image/7905029/teresa-from-the-ballet-queens-series-n182-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain licenseBusiness card editable mockuphttps://www.rawpixel.com/image/10233695/business-card-editable-mockupView licenseLaurence, from the Ballet Queens series (N182) issued by Wm. S. Kimball & Co.https://www.rawpixel.com/image/7905053/laurence-from-the-ballet-queens-series-n182-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain licenseWedding invitation card editable mockuphttps://www.rawpixel.com/image/12543382/wedding-invitation-card-editable-mockupView licenseEstelle, from the Ballet Queens series (N182) issued by Wm. S. Kimball & Co.https://www.rawpixel.com/image/7906234/estelle-from-the-ballet-queens-series-n182-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain licenseInstant film mockup, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/10318627/instant-film-mockup-editable-designView licenseFlorence, from the Ballet Queens series (N182) issued by Wm. S. Kimball & Co.https://www.rawpixel.com/image/7906263/florence-from-the-ballet-queens-series-n182-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain licenseI love you blog banner template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/11758491/love-you-blog-banner-template-editable-textView licenseImry, from the Ballet Queens series (N182) issued by Wm. S. Kimball & Co.https://www.rawpixel.com/image/7906207/imry-from-the-ballet-queens-series-n182-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain licenseI love you Instagram story template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/11758552/love-you-instagram-story-template-editable-textView licenseLaurette, from the Ballet Queens series (N182) issued by Wm. S. Kimball & Co.https://www.rawpixel.com/image/7905028/laurette-from-the-ballet-queens-series-n182-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain licenseBusiness card editable mockup, brand identity with vintage designhttps://www.rawpixel.com/image/12575270/business-card-editable-mockup-brand-identity-with-vintage-designView licenseCelia, from the Ballet Queens series (N182) issued by Wm. S. Kimball & Co.https://www.rawpixel.com/image/7906222/celia-from-the-ballet-queens-series-n182-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain licenseDiscount coupon Facebook post template, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/12687125/discount-coupon-facebook-post-template-editable-designView licenseImogene, from the Ballet Queens series (N182) issued by Wm. S. Kimball & Co.https://www.rawpixel.com/image/7906224/imogene-from-the-ballet-queens-series-n182-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain licenseClean & sooth skincare Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/21002217/clean-sooth-skincare-instagram-post-template-editable-textView licenseJulette, from the Ballet Queens series (N182) issued by Wm. S. Kimball & Co.https://www.rawpixel.com/image/7906191/julette-from-the-ballet-queens-series-n182-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain licenseBaptism invitation templatehttps://www.rawpixel.com/image/14538881/baptism-invitation-templateView licenseHortense, from the Ballet Queens series (N182) issued by Wm. S. Kimball & Co.https://www.rawpixel.com/image/7906225/hortense-from-the-ballet-queens-series-n182-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain licenseFlat tin, food packaging mockuphttps://www.rawpixel.com/image/12786833/flat-tin-food-packaging-mockupView licenseFavette, from the Ballet Queens series (N182) issued by Wm. S. Kimball & Co.https://www.rawpixel.com/image/7906179/favette-from-the-ballet-queens-series-n182-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain licenseBusiness profile poster template, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/11710985/business-profile-poster-template-editable-text-and-designView licenseMona, from the Ballet Queens series (N182) issued by Wm. S. Kimball & Co.https://www.rawpixel.com/image/7904911/mona-from-the-ballet-queens-series-n182-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain license