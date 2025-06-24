Edit ImageCropSaveSaveEdit Imagepersonartvintagepublic domainclothingpaintingvintage artcardsEstelle, from the Ballet Queens series (N182) issued by Wm. S. Kimball & Co.View public domain image source hereMoreFree for Personal and Business usePublic DomainInfoJPEGHigh Resolution (HD) 502 x 853 px | 300 dpiView CC0 licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosDesignsSimilarBusiness card editable mockup, brand identity with vintage designhttps://www.rawpixel.com/image/12575270/business-card-editable-mockup-brand-identity-with-vintage-designView licenseEstelle, from the Ballet Queens series (N182) issued by Wm. S. Kimball & Co.https://www.rawpixel.com/image/7906201/estelle-from-the-ballet-queens-series-n182-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain licenseKeep on learning word editable collage art. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/9346751/keep-learning-word-editable-collage-art-remixed-rawpixelView licenseCozette, from the Ballet Queens series (N182) issued by Wm. S. Kimball & Co.https://www.rawpixel.com/image/7906190/cozette-from-the-ballet-queens-series-n182-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain licenseGothic vintage elements with roses, editable element sethttps://www.rawpixel.com/image/16498994/gothic-vintage-elements-with-roses-editable-element-setView licenseRosita, from the Ballet Queens series (N182) issued by Wm. S. Kimball & Co.https://www.rawpixel.com/image/7904996/rosita-from-the-ballet-queens-series-n182-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain licenseCinco de mayo Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/12466564/cinco-mayo-instagram-post-template-editable-textView licenseEffie, from the Ballet Queens series (N182) issued by Wm. S. Kimball & Co.https://www.rawpixel.com/image/7906181/effie-from-the-ballet-queens-series-n182-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain licenseKeep on learning word png editable collage art. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/9343428/keep-learning-word-png-editable-collage-art-remixed-rawpixelView licenseNina, from the Ballet Queens series (N182) issued by Wm. S. Kimball & Co.https://www.rawpixel.com/image/7904955/nina-from-the-ballet-queens-series-n182-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain licenseLittle boy reading book, education editable collage. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/9341769/little-boy-reading-book-education-editable-collage-remixed-rawpixelView licenseConsuelo, from the Ballet Queens series (N182) issued by Wm. S. Kimball & Co.https://www.rawpixel.com/image/7906177/consuelo-from-the-ballet-queens-series-n182-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain licenseBookstore gift card templatehttps://www.rawpixel.com/image/14327753/bookstore-gift-card-templateView licenseHenriette, from the Ballet Queens series (N182) issued by Wm. S. Kimball & Co.https://www.rawpixel.com/image/7906233/henriette-from-the-ballet-queens-series-n182-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain licenseBrown vintage frame editable white bread backgroundhttps://www.rawpixel.com/image/11723909/brown-vintage-frame-editable-white-bread-backgroundView licenseFlora, from the Ballet Queens series (N182) issued by Wm. S. Kimball & Co.https://www.rawpixel.com/image/7906214/flora-from-the-ballet-queens-series-n182-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain licenseWedding invitation invitation card template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/12875163/wedding-invitationView licenseBella, from the Ballet Queens series (N182) issued by Wm. S. Kimball & Co.https://www.rawpixel.com/image/7905150/bella-from-the-ballet-queens-series-n182-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain licenseWedding invitation poster template, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/12460157/wedding-invitation-poster-template-editable-text-and-designView licenseFlorine, from the Ballet Queens series (N182) issued by Wm. S. Kimball & Co.https://www.rawpixel.com/image/7904952/florine-from-the-ballet-queens-series-n182-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain licenseVintage clothing Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/11924135/vintage-clothing-instagram-post-template-editable-textView licenseTeresa, from the Ballet Queens series (N182) issued by Wm. S. Kimball & Co.https://www.rawpixel.com/image/7905029/teresa-from-the-ballet-queens-series-n182-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain licenseFree tarot reading Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/14462672/free-tarot-reading-instagram-post-templateView licenseLaurence, from the Ballet Queens series (N182) issued by Wm. S. Kimball & Co.https://www.rawpixel.com/image/7905053/laurence-from-the-ballet-queens-series-n182-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain licenseFriends forever Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/11924844/friends-forever-instagram-post-template-editable-textView licenseFlorence, from the Ballet Queens series (N182) issued by Wm. S. Kimball & Co.https://www.rawpixel.com/image/7906263/florence-from-the-ballet-queens-series-n182-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain licenseEngagement invitation poster templatehttps://www.rawpixel.com/image/12831136/engagement-invitation-poster-templateView licenseImry, from the Ballet Queens series (N182) issued by Wm. S. Kimball & Co.https://www.rawpixel.com/image/7906207/imry-from-the-ballet-queens-series-n182-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain licenseVictorian woman, vintage illustration by George Barbier. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/12520241/victorian-woman-vintage-illustration-george-barbier-remixed-rawpixelView licenseLaurette, from the Ballet Queens series (N182) issued by Wm. S. Kimball & Co.https://www.rawpixel.com/image/7905028/laurette-from-the-ballet-queens-series-n182-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain licenseVictorian woman, vintage illustration by George Barbier. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/12560684/victorian-woman-vintage-illustration-george-barbier-remixed-rawpixelView licenseCelia, from the Ballet Queens series (N182) issued by Wm. S. Kimball & Co.https://www.rawpixel.com/image/7906222/celia-from-the-ballet-queens-series-n182-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain licenseDigital art gallery ticket mockup, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/14713330/digital-art-gallery-ticket-mockup-editable-designView licenseImogene, from the Ballet Queens series (N182) issued by Wm. S. Kimball & Co.https://www.rawpixel.com/image/7906224/imogene-from-the-ballet-queens-series-n182-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain licenseVictorian woman, vintage illustration by George Barbier. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/12563646/victorian-woman-vintage-illustration-george-barbier-remixed-rawpixelView licenseJulette, from the Ballet Queens series (N182) issued by Wm. S. Kimball & Co.https://www.rawpixel.com/image/7906191/julette-from-the-ballet-queens-series-n182-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain licenseThe Trappistine frame background, Alphonse Mucha's famous artwork. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/12541726/png-adult-alphonse-mucha-artView licenseHortense, from the Ballet Queens series (N182) issued by Wm. S. Kimball & Co.https://www.rawpixel.com/image/7906225/hortense-from-the-ballet-queens-series-n182-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain licenseWedding invitation poster template, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/12597018/wedding-invitation-poster-template-editable-text-and-designView licenseFavette, from the Ballet Queens series (N182) issued by Wm. S. Kimball & Co.https://www.rawpixel.com/image/7906179/favette-from-the-ballet-queens-series-n182-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain license