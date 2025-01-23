Edit ImageCropSaveSaveEdit Imagepersonartvintagepublic domainclothingvintage arthattattooMiss M. Detchon, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.View public domain image source hereMoreFree for Personal and Business usePublic DomainInfoJPEGHigh Resolution (HD) 498 x 855 px | 300 dpiView CC0 licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosDesignsSimilarWomen's back tattoo editable mockuphttps://www.rawpixel.com/image/12984605/womens-back-tattoo-editable-mockupView licenseMiss Robinson, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.https://www.rawpixel.com/image/7906887/miss-robinson-from-the-actresses-series-n203-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain licenseVinyl album cover editable mockuphttps://www.rawpixel.com/image/12577372/vinyl-album-cover-editable-mockupView licenseMiss Cartelgan, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.https://www.rawpixel.com/image/7906316/miss-cartelgan-from-the-actresses-series-n203-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain licenseTattooed hands holding angel poster mockuphttps://www.rawpixel.com/image/15346493/tattooed-hands-holding-angel-poster-mockupView licenseMiss Salta, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.https://www.rawpixel.com/image/7906956/miss-salta-from-the-actresses-series-n203-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain licenseMen's beanies editable mockup, fashion designhttps://www.rawpixel.com/image/12593037/mens-beanies-editable-mockup-fashion-designView licenseMiss Bepoix, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.https://www.rawpixel.com/image/7906999/miss-bepoix-from-the-actresses-series-n203-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain licenseMiss you Instagram story template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/12007187/miss-you-instagram-story-template-editable-textView licenseMiss Shaler, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.https://www.rawpixel.com/image/7907136/miss-shaler-from-the-actresses-series-n203-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain licenseBook page mockup, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/7429233/book-page-mockup-editable-designView licenseMiss Devaux, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.https://www.rawpixel.com/image/7906266/miss-devaux-from-the-actresses-series-n203-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain licenseAntique chair collage element, customizable design. Famous art remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/9072313/png-accessory-aesthetic-collage-remix-antiqueView licenseMiss Howard, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.https://www.rawpixel.com/image/7912477/miss-howard-from-the-actresses-series-n203-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain licenseEditable men's t-shirt mockup, Summer fashion designhttps://www.rawpixel.com/image/12778545/editable-mens-t-shirt-mockup-summer-fashion-designView licenseMiss Dana, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.https://www.rawpixel.com/image/7912479/miss-dana-from-the-actresses-series-n203-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain licenseNew Year gifts, vintage girl collage remix editable designhttps://www.rawpixel.com/image/12642094/new-year-gifts-vintage-girl-collage-remix-editable-designView licenseMiss Jarbeau, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.https://www.rawpixel.com/image/7912481/miss-jarbeau-from-the-actresses-series-n203-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain licenseTattoos inspiration poster template, editable text & designhttps://www.rawpixel.com/image/10116535/tattoos-inspiration-poster-template-editable-text-designView licenseMiss Marsden, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.https://www.rawpixel.com/image/7912197/miss-marsden-from-the-actresses-series-n203-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain licenseOne of a kind Instagram story template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/12007212/one-kind-instagram-story-template-editable-textView licenseMiss Sangally, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.https://www.rawpixel.com/image/7906992/miss-sangally-from-the-actresses-series-n203-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain licenseNew Year gifts, vintage girl collage remix editable designhttps://www.rawpixel.com/image/9824058/new-year-gifts-vintage-girl-collage-remix-editable-designView licenseMiss Helen, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.https://www.rawpixel.com/image/7912447/miss-helen-from-the-actresses-series-n203-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain licenseHot summer party Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/14571536/hot-summer-party-instagram-post-templateView licenseMiss Howard, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.https://www.rawpixel.com/image/7912528/miss-howard-from-the-actresses-series-n203-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain licenseParty invitation Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/14571548/party-invitation-instagram-post-templateView licenseMiss Meyer, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.https://www.rawpixel.com/image/7912244/miss-meyer-from-the-actresses-series-n203-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain licenseSummer swimwear poster template, editable text & designhttps://www.rawpixel.com/image/11648152/summer-swimwear-poster-template-editable-text-designView licenseMiss Johnston, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.https://www.rawpixel.com/image/7912550/miss-johnston-from-the-actresses-series-n203-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain licenseCasual fashion poster template, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/10698498/casual-fashion-poster-template-editable-text-and-designView licenseMiss Stella, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.https://www.rawpixel.com/image/7907100/miss-stella-from-the-actresses-series-n203-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain licenseTattoos inspiration social story template, editable Instagram designhttps://www.rawpixel.com/image/10112693/tattoos-inspiration-social-story-template-editable-instagram-designView licenseMiss Devaux, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.https://www.rawpixel.com/image/7906317/miss-devaux-from-the-actresses-series-n203-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain licenseTattoos inspiration blog banner template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/10113429/tattoos-inspiration-blog-banner-template-editable-textView licenseMiss Oceana, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.https://www.rawpixel.com/image/7912216/miss-oceana-from-the-actresses-series-n203-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain licenseWoman with Parasol background, Claude Monet's vintage painting. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/12703074/png-acrylic-paint-adult-apparelView licenseMiss Jarbeau, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.https://www.rawpixel.com/image/7912412/miss-jarbeau-from-the-actresses-series-n203-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain licenseVintage education editable collage element sethttps://www.rawpixel.com/image/9590170/vintage-education-editable-collage-element-setView licenseMiss Bacha, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.https://www.rawpixel.com/image/7906643/miss-bacha-from-the-actresses-series-n203-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain license