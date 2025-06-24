Edit ImageCropSaveSaveEdit Imagefacepersonartvintagepublic domainvintage artcardsphotoMiss Devaux, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.View public domain image source hereMoreFree for Personal and Business usePublic DomainInfoJPEGHigh Resolution (HD) 485 x 841 px | 300 dpiView CC0 licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosDesignsSimilarMona Lisa shopping sticker, Leonardo da Vinci's artwork mixed media editable design. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/8702992/png-aesthetic-art-buyView licenseMiss Devaux, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.https://www.rawpixel.com/image/7906252/miss-devaux-from-the-actresses-series-n203-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain licenseSanta's coming, editable Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/16519748/santas-coming-editable-instagram-post-templateView licenseMiss Devaux, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.https://www.rawpixel.com/image/7906266/miss-devaux-from-the-actresses-series-n203-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain licenseBusiness card editable mockup, brand identity with vintage designhttps://www.rawpixel.com/image/12575270/business-card-editable-mockup-brand-identity-with-vintage-designView licenseMiss Cozzoi, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.https://www.rawpixel.com/image/7902999/miss-cozzoi-from-the-actresses-series-n203-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain licenseChief librarian poster template, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/21545125/chief-librarian-poster-template-editable-text-and-designView licenseMiss Engel, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.https://www.rawpixel.com/image/7906900/miss-engel-from-the-actresses-series-n203-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain licenseMerry Christmas, editable Instagram story templatehttps://www.rawpixel.com/image/16525455/merry-christmas-editable-instagram-story-templateView licenseMiss Louison, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.https://www.rawpixel.com/image/7911990/miss-louison-from-the-actresses-series-n203-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain licenseIt's a deal Instagram post template, editable design and texthttps://www.rawpixel.com/image/18092955/its-deal-instagram-post-template-editable-design-and-textView licenseMiss Cary, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.https://www.rawpixel.com/image/7906323/miss-cary-from-the-actresses-series-n203-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain licenseBirthday girl Facebook post template, editable social media adhttps://www.rawpixel.com/image/9211724/birthday-girl-facebook-post-template-editable-social-mediaView licenseMiss Rene, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.https://www.rawpixel.com/image/7906854/miss-rene-from-the-actresses-series-n203-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain licenseBirthday girl Instagram story, editable social media designhttps://www.rawpixel.com/image/9211730/birthday-girl-instagram-story-editable-social-media-designView licenseMiss Mascelle, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.https://www.rawpixel.com/image/7912169/miss-mascelle-from-the-actresses-series-n203-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain licenseBirthday girl blog banner template, editable adhttps://www.rawpixel.com/image/9211738/birthday-girl-blog-banner-template-editableView licenseMiss Morris, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.https://www.rawpixel.com/image/7907162/miss-morris-from-the-actresses-series-n203-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain licenseMenswear fashion label template, editable business branding designhttps://www.rawpixel.com/image/14708967/menswear-fashion-label-template-editable-business-branding-designView licenseMiss Van Oasten, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.https://www.rawpixel.com/image/7907169/image-person-art-vintageFree Image from public domain licenseGolden red celestial sun background, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/10209526/golden-red-celestial-sun-background-editable-designView licenseMiss Lint, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.https://www.rawpixel.com/image/7912225/miss-lint-from-the-actresses-series-n203-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain licenseNaturally made baby clothes template for social media, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/20838539/naturally-made-baby-clothes-template-for-social-media-editable-textView licenseMiss Zazel, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.https://www.rawpixel.com/image/7906712/miss-zazel-from-the-actresses-series-n203-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain licenseChristmas & Santa editable greeting card templatehttps://www.rawpixel.com/image/16550979/christmas-santa-editable-greeting-card-templateView licenseMiss Moremo, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.https://www.rawpixel.com/image/7912176/miss-moremo-from-the-actresses-series-n203-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain licenseBirthday party invitation card template, vintage flower illustration, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/7579949/imageView licenseMiss Olivia, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.https://www.rawpixel.com/image/7912084/miss-olivia-from-the-actresses-series-n203-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain licenseHouse searching, editable woman holding magnifying glass. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/9419604/house-searching-editable-woman-holding-magnifying-glass-remixed-rawpixelView licenseMiss Summerville, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.https://www.rawpixel.com/image/7907161/image-person-art-vintageFree Image from public domain licenseWoman looking at her phonehttps://www.rawpixel.com/image/14916386/woman-looking-her-phoneView licenseMiss Varonia, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.https://www.rawpixel.com/image/7906983/miss-varonia-from-the-actresses-series-n203-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain licenseSwimwear brand business card template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/7528838/imageView licenseMiss Georgia, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.https://www.rawpixel.com/image/7906590/miss-georgia-from-the-actresses-series-n203-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain licenseTablet case mockup, product design with Alphonse Mucha's famous artwork. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/12589394/image-accessory-adult-artView licenseMiss Mather, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.https://www.rawpixel.com/image/7912069/miss-mather-from-the-actresses-series-n203-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain licenseDiverse business people using digital deviceshttps://www.rawpixel.com/image/14913143/diverse-business-people-using-digital-devicesView licenseMiss Leriche, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.https://www.rawpixel.com/image/7912295/miss-leriche-from-the-actresses-series-n203-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain licenseShopping sale 3D remix illustrationhttps://www.rawpixel.com/image/10870034/shopping-sale-remix-illustrationView licenseMiss Dana, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.https://www.rawpixel.com/image/7912479/miss-dana-from-the-actresses-series-n203-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain license