rawpixel
Edit ImageCrop
Miss De Lorme, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.
Save
Edit Image
personartvintagepublic domainpostervintage artcardsphoto
Christmas & Santa editable greeting card template
Christmas & Santa editable greeting card template
https://www.rawpixel.com/image/16550979/christmas-santa-editable-greeting-card-templateView license
Miss Aimee, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.
Miss Aimee, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.
https://www.rawpixel.com/image/7906248/miss-aimee-from-the-actresses-series-n203-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain license
Evening reception poster template, editable text and design
Evening reception poster template, editable text and design
https://www.rawpixel.com/image/11762529/evening-reception-poster-template-editable-text-and-designView license
Miss Samary, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.
Miss Samary, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.
https://www.rawpixel.com/image/7906706/miss-samary-from-the-actresses-series-n203-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain license
Business success poster template, remix media design
Business success poster template, remix media design
https://www.rawpixel.com/image/7414804/imageView license
Miss Larkett, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.
Miss Larkett, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.
https://www.rawpixel.com/image/7912104/miss-larkett-from-the-actresses-series-n203-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain license
Textbook poster template
Textbook poster template
https://www.rawpixel.com/image/14486719/textbook-poster-templateView license
Miss Italio, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.
Miss Italio, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.
https://www.rawpixel.com/image/7912585/miss-italio-from-the-actresses-series-n203-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain license
Christmas editable greeting card template
Christmas editable greeting card template
https://www.rawpixel.com/image/16559154/christmas-editable-greeting-card-templateView license
Miss Louison, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.
Miss Louison, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.
https://www.rawpixel.com/image/7912107/miss-louison-from-the-actresses-series-n203-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain license
New year party poster template, editable text and design
New year party poster template, editable text and design
https://www.rawpixel.com/image/12500517/new-year-party-poster-template-editable-text-and-designView license
Miss Lint, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.
Miss Lint, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.
https://www.rawpixel.com/image/7912225/miss-lint-from-the-actresses-series-n203-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain license
Vintage birthday invitation card template, botanical design
Vintage birthday invitation card template, botanical design
https://www.rawpixel.com/image/7497054/imageView license
Miss Rose, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.
Miss Rose, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.
https://www.rawpixel.com/image/7907031/miss-rose-from-the-actresses-series-n203-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain license
Women's history month poster template
Women's history month poster template
https://www.rawpixel.com/image/14487440/womens-history-month-poster-templateView license
Miss Wilson, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.
Miss Wilson, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.
https://www.rawpixel.com/image/7907018/miss-wilson-from-the-actresses-series-n203-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain license
Pink aesthetic poster editable template, slow growth text
Pink aesthetic poster editable template, slow growth text
https://www.rawpixel.com/image/7502359/imageView license
Miss Mamie, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.
Miss Mamie, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.
https://www.rawpixel.com/image/7907171/miss-mamie-from-the-actresses-series-n203-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain license
Customizable aesthetic grid photo collage
Customizable aesthetic grid photo collage
https://www.rawpixel.com/image/12456705/customizable-aesthetic-grid-photo-collageView license
Miss Borris, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.
Miss Borris, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.
https://www.rawpixel.com/image/7906292/miss-borris-from-the-actresses-series-n203-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain license
Online dating poster template, remix media design
Online dating poster template, remix media design
https://www.rawpixel.com/image/7414802/online-dating-poster-template-remix-media-designView license
Miss Dezoder, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.
Miss Dezoder, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.
https://www.rawpixel.com/image/7906318/miss-dezoder-from-the-actresses-series-n203-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain license
Music festival poster template, colorful modern design
Music festival poster template, colorful modern design
https://www.rawpixel.com/image/7398459/imageView license
Miss Italia, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.
Miss Italia, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.
https://www.rawpixel.com/image/7907138/miss-italia-from-the-actresses-series-n203-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain license
Editable music festival poster template, colorful modern design
Editable music festival poster template, colorful modern design
https://www.rawpixel.com/image/7399295/imageView license
Miss Rene, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.
Miss Rene, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.
https://www.rawpixel.com/image/7906854/miss-rene-from-the-actresses-series-n203-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain license
Wedding invitation card template, vintage botanical design, editable text
Wedding invitation card template, vintage botanical design, editable text
https://www.rawpixel.com/image/7576609/imageView license
Miss Bepoir, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.
Miss Bepoir, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.
https://www.rawpixel.com/image/7906684/miss-bepoir-from-the-actresses-series-n203-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain license
Merry Christmas, editable Instagram story template
Merry Christmas, editable Instagram story template
https://www.rawpixel.com/image/16525455/merry-christmas-editable-instagram-story-templateView license
Miss Decroza, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.
Miss Decroza, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.
https://www.rawpixel.com/image/7902991/miss-decroza-from-the-actresses-series-n203-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain license
Newspaper editable mockup
Newspaper editable mockup
https://www.rawpixel.com/image/11497599/newspaper-editable-mockupView license
Miss Mercier, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.
Miss Mercier, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.
https://www.rawpixel.com/image/7912024/miss-mercier-from-the-actresses-series-n203-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain license
Editable music festival poster template, colorful modern design
Editable music festival poster template, colorful modern design
https://www.rawpixel.com/image/7399149/imageView license
Miss Duremay, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.
Miss Duremay, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.
https://www.rawpixel.com/image/7906327/miss-duremay-from-the-actresses-series-n203-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain license
Thank you message poster template, editable text and design
Thank you message poster template, editable text and design
https://www.rawpixel.com/image/12046695/thank-you-message-poster-template-editable-text-and-designView license
Miss Coute, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.
Miss Coute, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.
https://www.rawpixel.com/image/7912480/miss-coute-from-the-actresses-series-n203-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain license
Happy wedding poster template, editable text and design
Happy wedding poster template, editable text and design
https://www.rawpixel.com/image/11758481/happy-wedding-poster-template-editable-text-and-designView license
Miss Perrin, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.
Miss Perrin, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.
https://www.rawpixel.com/image/7912274/miss-perrin-from-the-actresses-series-n203-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain license
Business network poster template, remix media design
Business network poster template, remix media design
https://www.rawpixel.com/image/7414805/imageView license
Miss Noblet, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.
Miss Noblet, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.
https://www.rawpixel.com/image/7906586/miss-noblet-from-the-actresses-series-n203-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain license