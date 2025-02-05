Edit ImageCropSaveSaveEdit Imagepersonartvintagepublic domainballerinavintage artcardsdanceMiss Georgia, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.View public domain image source hereMoreFree for Personal and Business usePublic DomainInfoJPEGHigh Resolution (HD) 454 x 851 px | 300 dpiView CC0 licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosDesignsSimilarDance quote mobile wallpaper template, vintage art editable designhttps://www.rawpixel.com/image/14889672/dance-quote-mobile-wallpaper-template-vintage-art-editable-designView licenseMiss Subra, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.https://www.rawpixel.com/image/7907065/miss-subra-from-the-actresses-series-n203-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain licenseEditable vintage people flower collage design element sethttps://www.rawpixel.com/image/15400118/editable-vintage-people-flower-collage-design-element-setView licenseMiss Rose, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.https://www.rawpixel.com/image/7907031/miss-rose-from-the-actresses-series-n203-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain licenseCreation of Adam & cherub, illustration by Michelangelo Buonarroti. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/12720138/png-adult-apparel-artView licenseMiss Antonio, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.https://www.rawpixel.com/image/7906975/miss-antonio-from-the-actresses-series-n203-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain licenseCreation of Adam & cherub, illustration by Michelangelo Buonarroti. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/12720077/png-adult-apparel-artView licenseMlle Vigot, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.https://www.rawpixel.com/image/7907099/mlle-vigot-from-the-actresses-series-n203-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain licenseMonet's beauty quote Facebook story templatehttps://www.rawpixel.com/image/14631368/monets-beauty-quote-facebook-story-templateView licenseMlle Vignot, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.https://www.rawpixel.com/image/7907190/mlle-vignot-from-the-actresses-series-n203-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain licenseDance competition Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/11943752/dance-competition-instagram-post-template-editable-textView licenseMlle. Ponti, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.https://www.rawpixel.com/image/7912259/mlle-ponti-from-the-actresses-series-n203-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain licenseInspirational quote Facebook story templatehttps://www.rawpixel.com/image/14631366/inspirational-quote-facebook-story-templateView licenseLisa Weber, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.https://www.rawpixel.com/image/7906976/lisa-weber-from-the-actresses-series-n203-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain licenseBe proud and confident Instagram story templatehttps://www.rawpixel.com/image/14816263/proud-and-confident-instagram-story-templateView licenseMiss Magnier, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.https://www.rawpixel.com/image/7907142/miss-magnier-from-the-actresses-series-n203-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain licenseBallerina ephemera sticker, customizable design elementshttps://www.rawpixel.com/image/8062328/ballerina-ephemera-sticker-customizable-design-elementsView licenseMiss Binnon, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.https://www.rawpixel.com/image/7907207/miss-binnon-from-the-actresses-series-n203-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain licenseBe the best version of yourself Instagram story templatehttps://www.rawpixel.com/image/14816262/the-best-version-yourself-instagram-story-templateView licenseMiss Mather, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.https://www.rawpixel.com/image/7912069/miss-mather-from-the-actresses-series-n203-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain licenseAesthetic ballerina & butterfly, editable vintage collage art. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/9346356/png-aesthetic-beautiful-beigeView licenseMiss Fuller, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.https://www.rawpixel.com/image/7912584/miss-fuller-from-the-actresses-series-n203-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain licenseBallerina ephemera remix illustration, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/7719781/ballerina-ephemera-remix-illustration-editable-designView licenseMiss Davenport, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.https://www.rawpixel.com/image/7903023/miss-davenport-from-the-actresses-series-n203-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain licenseJunior class Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/11897024/junior-class-instagram-post-template-editable-textView licenseMiss Summerville, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.https://www.rawpixel.com/image/7907061/image-person-art-vintageFree Image from public domain licenseBeige vintage ballerina ephemera background, mixed media illustrationhttps://www.rawpixel.com/image/8039751/beige-vintage-ballerina-ephemera-background-mixed-media-illustrationView licenseMiss Sauder, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.https://www.rawpixel.com/image/7907184/miss-sauder-from-the-actresses-series-n203-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain licenseLittle ballerina girls dancing, watercolor illustration, editable remixhttps://www.rawpixel.com/image/12563730/little-ballerina-girls-dancing-watercolor-illustration-editable-remixView licenseMiss Stein, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.https://www.rawpixel.com/image/7907080/miss-stein-from-the-actresses-series-n203-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain licenseBeige vintage ballerina ephemera background, mixed media illustrationhttps://www.rawpixel.com/image/7706944/beige-vintage-ballerina-ephemera-background-mixed-media-illustrationView licenseMiss Jarbeau, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.https://www.rawpixel.com/image/7906625/miss-jarbeau-from-the-actresses-series-n203-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain licenseLittle ballerina girls dancing, watercolor illustration, editable remixhttps://www.rawpixel.com/image/12563743/little-ballerina-girls-dancing-watercolor-illustration-editable-remixView licenseMiss Rezi, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.https://www.rawpixel.com/image/7912189/miss-rezi-from-the-actresses-series-n203-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain licenseVintage ballerina ephemera remix backgroundhttps://www.rawpixel.com/image/7719995/vintage-ballerina-ephemera-remix-backgroundView licenseMiss Devaux, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.https://www.rawpixel.com/image/7906252/miss-devaux-from-the-actresses-series-n203-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain licenseLittle ballerina girls dancing png, watercolor illustration, editable remixhttps://www.rawpixel.com/image/12563970/little-ballerina-girls-dancing-png-watercolor-illustration-editable-remixView licenseMiss Van Oasten, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.https://www.rawpixel.com/image/7907169/image-person-art-vintageFree Image from public domain licenseMagical pink fairy fantasy remix, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/12664967/magical-pink-fairy-fantasy-remix-editable-designView licenseMiss Jarbeau, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.https://www.rawpixel.com/image/7912514/miss-jarbeau-from-the-actresses-series-n203-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain license