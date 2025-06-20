Edit ImageCropSaveSaveEdit Imageartvintagepublic domaindrawingpaintinganchordoodlevintage artNine of Spades, Weighing Anchor, from Harlequin Cards, 2nd Series (N220) issued by Kinney Bros.View public domain image source hereMoreFree for Personal and Business usePublic DomainInfoJPEGHigh Resolution (HD) 871 x 486 px | 300 dpiView CC0 licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosDesignsSimilarEditable vintage tattoo design element sethttps://www.rawpixel.com/image/16275158/editable-vintage-tattoo-design-element-setView licenseKing of Spades, The German, from Harlequin Cards, 2nd Series (N220) issued by Kinney Bros.https://www.rawpixel.com/image/7907933/image-art-vintage-public-domainFree Image from public domain licenseEditable vintage tattoo design element sethttps://www.rawpixel.com/image/16269659/editable-vintage-tattoo-design-element-setView licenseSeven of Spades, The Witches Ride, from Harlequin Cards, 2nd Series (N220) issued by Kinney Bros.https://www.rawpixel.com/image/7907930/image-animal-bird-artFree Image from public domain licenseEditable old school tattoo design element sethttps://www.rawpixel.com/image/15181015/editable-old-school-tattoo-design-element-setView licenseTwo of Spades, Prohibition, from Harlequin Cards, 2nd Series (N220) issued by Kinney Bros.https://www.rawpixel.com/image/7907928/image-art-vintage-public-domainFree Image from public domain licenseEditable old school tattoo design element sethttps://www.rawpixel.com/image/15180868/editable-old-school-tattoo-design-element-setView licenseJack of Spades, from Harlequin Cards, 2nd Series (N220) issued by Kinney Bros.https://www.rawpixel.com/image/7906688/jack-spades-from-harlequin-cards-2nd-series-n220-issued-kinney-brosFree Image from public domain licenseAlcoholic drink label templatehttps://www.rawpixel.com/image/14854034/alcoholic-drink-label-templateView licenseNine of Hearts, A Fairy Scene, from Harlequin Cards, 2nd Series (N220) issued by Kinney Bros.https://www.rawpixel.com/image/7906668/image-hearts-art-vintageFree Image from public domain licenseEditable old school tattoo design element sethttps://www.rawpixel.com/image/15180864/editable-old-school-tattoo-design-element-setView licenseQueen of Spades, The German, from Harlequin Cards, 2nd Series (N220) issued by Kinney Bros.https://www.rawpixel.com/image/7911917/image-art-vintage-public-domainFree Image from public domain licenseEditable old school tattoo design element sethttps://www.rawpixel.com/image/15180889/editable-old-school-tattoo-design-element-setView licenseTen of Spades, Donkey Ride, from Harlequin Cards, 2nd Series (N220) issued by Kinney Bros.https://www.rawpixel.com/image/7906669/image-person-art-vintageFree Image from public domain licenseVintage journal illustration sticker set, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/8701583/vintage-journal-illustration-sticker-set-editable-designView licenseThree of Spades, Egyptian Cavalry, from Harlequin Cards, 2nd Series (N220) issued by Kinney Bros.https://www.rawpixel.com/image/7907947/image-animal-bird-personFree Image from public domain licenseSeafood cookbook Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/14102100/seafood-cookbook-instagram-post-templateView licenseEight of Spades, The German, from Harlequin Cards, 2nd Series (N220) issued by Kinney Bros.https://www.rawpixel.com/image/7907937/image-animal-bird-artFree Image from public domain licenseEditable old school tattoo design element sethttps://www.rawpixel.com/image/15180936/editable-old-school-tattoo-design-element-setView licenseAce of Spades, from Harlequin Cards, 2nd Series (N220) issued by Kinney Bros.https://www.rawpixel.com/image/7907905/ace-spades-from-harlequin-cards-2nd-series-n220-issued-kinney-brosFree Image from public domain licenseSeafood restaurant Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/12539098/seafood-restaurant-instagram-post-template-editable-textView licenseFour of Spades, Canoe Race, from Harlequin Cards, 2nd Series (N220) issued by Kinney Bros.https://www.rawpixel.com/image/7906837/image-animal-bird-artFree Image from public domain licenseCruise ship Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/11644621/cruise-ship-instagram-post-template-editable-textView licenseSix of Spades, Boil the Kettle, from Harlequin Cards, 2nd Series (N220) issued by Kinney Bros.https://www.rawpixel.com/image/7907949/image-animal-bird-artFree Image from public domain licensePng cloud cute doodle, transparent background, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/11542490/png-cloud-cute-doodle-transparent-background-editable-designView licenseFive of Spades, With the Black Bass, from Harlequin Cards, 2nd Series (N220) issued by Kinney Bros.https://www.rawpixel.com/image/7906858/image-animal-bird-personFree Image from public domain licenseDrawing paper editable mockuphttps://www.rawpixel.com/image/13024344/drawing-paper-editable-mockupView licenseNine of Diamonds, Lance Exercise, from Harlequin Cards, 2nd Series (N220) issued by Kinney Bros.https://www.rawpixel.com/image/7906703/image-person-art-diamondsFree Image from public domain licenseCounseling Facebook post templatehttps://www.rawpixel.com/image/14056766/counseling-facebook-post-templateView licenseNine of Clubs, War Dance, from Harlequin Cards, 2nd Series (N220) issued by Kinney Bros.https://www.rawpixel.com/image/7906867/image-art-vintage-public-domainFree Image from public domain licenseTherapy Facebook post templatehttps://www.rawpixel.com/image/14056746/therapy-facebook-post-templateView licenseQueen of Diamonds, from Harlequin Cards, 2nd Series (N220) issued by Kinney Bros.https://www.rawpixel.com/image/7906856/image-art-diamonds-vintageFree Image from public domain licensePng hugging hands doodle, transparent background, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/11683614/png-hugging-hands-doodle-transparent-background-editable-designView licenseQueen of Clubs, from Harlequin Cards, 2nd Series (N220) issued by Kinney Bros.https://www.rawpixel.com/image/7907241/queen-clubs-from-harlequin-cards-2nd-series-n220-issued-kinney-brosFree Image from public domain licenseOcean travel Facebook post templatehttps://www.rawpixel.com/image/14036219/ocean-travel-facebook-post-templateView licenseFive of Diamonds, Vater-Land, from Harlequin Cards, 2nd Series (N220) issued by Kinney Bros.https://www.rawpixel.com/image/7907239/image-art-diamonds-vintageFree Image from public domain licenseCruise holiday Facebook post templatehttps://www.rawpixel.com/image/10893500/cruise-holiday-facebook-post-templateView licenseAce of Hearts, The Acrobat, The German, from Harlequin Cards, 2nd Series (N220) issued by Kinney Bros.https://www.rawpixel.com/image/7907886/image-hearts-art-vintageFree Image from public domain licenseSea travel transportation Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/11012241/sea-travel-transportation-instagram-post-template-editable-textView licenseKing of Hearts, from Harlequin Cards, 2nd Series (N220) issued by Kinney Bros.https://www.rawpixel.com/image/7906857/king-hearts-from-harlequin-cards-2nd-series-n220-issued-kinney-brosFree Image from public domain license