Edit ImageCropSaveSaveEdit Imagepersonartvintagepublic domainclothingfashionvintage artcardsKate Davis, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.View public domain image source hereMoreFree for Personal and Business usePublic DomainInfoJPEGHigh Resolution (HD) 463 x 813 px | 300 dpiView CC0 licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosDesignsSimilarVintage clothing Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/11924135/vintage-clothing-instagram-post-template-editable-textView licenseMlle. Calier, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.https://www.rawpixel.com/image/7906271/mlle-calier-from-the-actresses-series-n203-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain licenseWedding celebration Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/11913127/wedding-celebration-instagram-post-template-editable-textView licenseBlanche Roosevelt, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.https://www.rawpixel.com/image/7907048/image-person-art-vintageFree Image from public domain licenseFriends forever Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/11924844/friends-forever-instagram-post-template-editable-textView licenseMiss Duremay, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.https://www.rawpixel.com/image/7906327/miss-duremay-from-the-actresses-series-n203-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain licenseFashion design landscape invitation card template, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/8593181/fashion-design-landscape-invitation-card-template-editable-designView licenseLady Alphonsene, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.https://www.rawpixel.com/image/7907059/image-person-art-vintageFree Image from public domain licenseShop now poster template, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/12016196/shop-now-poster-template-editable-text-and-designView licenseMiss Bepoir, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.https://www.rawpixel.com/image/7907020/miss-bepoir-from-the-actresses-series-n203-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain licenseMenswear fashion label template, editable business branding designhttps://www.rawpixel.com/image/14708967/menswear-fashion-label-template-editable-business-branding-designView licenseEmma Carson, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.https://www.rawpixel.com/image/7906300/emma-carson-from-the-actresses-series-n203-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain licenseShopping cupid, vintage editable collage art. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/9580903/shopping-cupid-vintage-editable-collage-art-remixed-rawpixelView licenseMiss Turtois, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.https://www.rawpixel.com/image/7907170/miss-turtois-from-the-actresses-series-n203-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain licenseName tag mockup, stationery editable designhttps://www.rawpixel.com/image/7498496/name-tag-mockup-stationery-editable-designView licenseElza Vogel, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.https://www.rawpixel.com/image/7907109/elza-vogel-from-the-actresses-series-n203-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain licenseWomen's empowerment Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/11922573/womens-empowerment-instagram-post-template-editable-textView licenseMiss Debay, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.https://www.rawpixel.com/image/7902998/miss-debay-from-the-actresses-series-n203-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain licenseEditable invitation card mockuphttps://www.rawpixel.com/image/10195924/editable-invitation-card-mockupView licenseMiss Saetilia, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.https://www.rawpixel.com/image/7907017/miss-saetilia-from-the-actresses-series-n203-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain licenseHappy diverse women set, editable design elementhttps://www.rawpixel.com/image/15121507/happy-diverse-women-set-editable-design-elementView licenseBillie Barlow, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.https://www.rawpixel.com/image/7907183/billie-barlow-from-the-actresses-series-n203-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain licenseCostume party Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/11797639/costume-party-instagram-post-template-editable-textView licenseLila Cavanaugh, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.https://www.rawpixel.com/image/7906630/lila-cavanaugh-from-the-actresses-series-n203-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain licenseVictorian woman, vintage illustration by George Barbier. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/12520241/victorian-woman-vintage-illustration-george-barbier-remixed-rawpixelView licenseMiss Blow, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.https://www.rawpixel.com/image/7907125/miss-blow-from-the-actresses-series-n203-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain licenseVictorian woman, vintage illustration by George Barbier. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/12560684/victorian-woman-vintage-illustration-george-barbier-remixed-rawpixelView licenseMiss Mortimer, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.https://www.rawpixel.com/image/7912206/miss-mortimer-from-the-actresses-series-n203-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain licenseVictorian woman, vintage illustration by George Barbier. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/12563646/victorian-woman-vintage-illustration-george-barbier-remixed-rawpixelView licenseKate Wart, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.https://www.rawpixel.com/image/7907128/kate-wart-from-the-actresses-series-n203-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain licenseMagazine page poster templatehttps://www.rawpixel.com/image/14487018/magazine-page-poster-templateView licenseKate Wart, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.https://www.rawpixel.com/image/7907057/kate-wart-from-the-actresses-series-n203-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain licenseWedding invitation Instagram story templatehttps://www.rawpixel.com/image/14398230/wedding-invitation-instagram-story-templateView licenseKate Wart, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.https://www.rawpixel.com/image/7907071/kate-wart-from-the-actresses-series-n203-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain licenseShopping cupid, vintage editable collage art. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/9585056/shopping-cupid-vintage-editable-collage-art-remixed-rawpixelView licenseKate Wart, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.https://www.rawpixel.com/image/7906661/kate-wart-from-the-actresses-series-n203-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain licenseCongrats poster templatehttps://www.rawpixel.com/image/14819223/congrats-poster-templateView licenseKate Chaice, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.https://www.rawpixel.com/image/7903059/kate-chaice-from-the-actresses-series-n203-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain licenseVictorian woman, vintage illustration by George Barbier. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/12563645/victorian-woman-vintage-illustration-george-barbier-remixed-rawpixelView licenseKate Fellows, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.https://www.rawpixel.com/image/7912555/kate-fellows-from-the-actresses-series-n203-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain license