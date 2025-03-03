Edit ImageCropSaveSaveEdit Imagepersonartvintagepublic domainclothingvintage artcardsphotoMiss Deerya, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.View public domain image source hereMoreFree for Personal and Business usePublic DomainInfoJPEGHigh Resolution (HD) 486 x 845 px | 300 dpiView CC0 licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosDesignsSimilarBusiness card editable mockup, brand identity with vintage designhttps://www.rawpixel.com/image/12575270/business-card-editable-mockup-brand-identity-with-vintage-designView licenseMiss Magnier, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.https://www.rawpixel.com/image/7907142/miss-magnier-from-the-actresses-series-n203-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain licenseVintage education editable collage element sethttps://www.rawpixel.com/image/9590170/vintage-education-editable-collage-element-setView licenseMiss Binnon, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.https://www.rawpixel.com/image/7907207/miss-binnon-from-the-actresses-series-n203-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain licenseVintage education editable collage element sethttps://www.rawpixel.com/image/9589492/vintage-education-editable-collage-element-setView licenseMiss Mather, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.https://www.rawpixel.com/image/7912069/miss-mather-from-the-actresses-series-n203-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain licenseGothic vintage elements with roses, editable element sethttps://www.rawpixel.com/image/16498994/gothic-vintage-elements-with-roses-editable-element-setView licenseMiss Georgia, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.https://www.rawpixel.com/image/7906590/miss-georgia-from-the-actresses-series-n203-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain licenseSanta's coming, editable Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/16519748/santas-coming-editable-instagram-post-templateView licenseMiss Fuller, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.https://www.rawpixel.com/image/7912584/miss-fuller-from-the-actresses-series-n203-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain licenseWedding celebration Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/11913127/wedding-celebration-instagram-post-template-editable-textView licenseMiss Davenport, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.https://www.rawpixel.com/image/7903023/miss-davenport-from-the-actresses-series-n203-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain licenseNaturally made baby clothes template for social media, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/20838539/naturally-made-baby-clothes-template-for-social-media-editable-textView licenseMiss Summerville, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.https://www.rawpixel.com/image/7907061/image-person-art-vintageFree Image from public domain licenseVintage clothing Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/11924135/vintage-clothing-instagram-post-template-editable-textView licenseMiss Sauder, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.https://www.rawpixel.com/image/7907184/miss-sauder-from-the-actresses-series-n203-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain licenseMan holding magnifying glass, entertainment editable collage art. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/9567015/png-aesthetic-beige-blackView licenseMiss Stein, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.https://www.rawpixel.com/image/7907080/miss-stein-from-the-actresses-series-n203-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain licenseMerry Christmas, editable Instagram story templatehttps://www.rawpixel.com/image/16525455/merry-christmas-editable-instagram-story-templateView licenseMiss Jarbeau, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.https://www.rawpixel.com/image/7906625/miss-jarbeau-from-the-actresses-series-n203-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain licenseKeep on learning word editable collage art. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/9346751/keep-learning-word-editable-collage-art-remixed-rawpixelView licenseMiss Rezi, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.https://www.rawpixel.com/image/7912189/miss-rezi-from-the-actresses-series-n203-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain licenseFloral business card mockup, editable clothing branding designhttps://www.rawpixel.com/image/9002369/floral-business-card-mockup-editable-clothing-branding-designView licenseMiss Devaux, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.https://www.rawpixel.com/image/7906252/miss-devaux-from-the-actresses-series-n203-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain licenseFriends forever Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/11924844/friends-forever-instagram-post-template-editable-textView licenseMiss Van Oasten, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.https://www.rawpixel.com/image/7907169/image-person-art-vintageFree Image from public domain licenseEnvironment word editable collage art. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/9441028/environment-word-editable-collage-art-remixed-rawpixelView licenseMiss Jarbeau, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.https://www.rawpixel.com/image/7912514/miss-jarbeau-from-the-actresses-series-n203-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain licenseBookstore gift card templatehttps://www.rawpixel.com/image/14327753/bookstore-gift-card-templateView licenseMiss Germain, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.https://www.rawpixel.com/image/7912370/miss-germain-from-the-actresses-series-n203-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain licenseMenswear fashion label template, editable business branding designhttps://www.rawpixel.com/image/14708967/menswear-fashion-label-template-editable-business-branding-designView licenseMiss Francois, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.https://www.rawpixel.com/image/7912670/miss-francois-from-the-actresses-series-n203-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain licenseMan holding magnifying glass, entertainment editable collage art. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/9527258/png-aesthetic-beige-blackView licenseMiss Mortimer, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.https://www.rawpixel.com/image/7912092/miss-mortimer-from-the-actresses-series-n203-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain licenseFree tarot reading Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/14462672/free-tarot-reading-instagram-post-templateView licenseMiss Mascelle, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.https://www.rawpixel.com/image/7912169/miss-mascelle-from-the-actresses-series-n203-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain licenseCinco de mayo Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/12467273/cinco-mayo-instagram-post-template-editable-textView licenseMiss Lherie, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.https://www.rawpixel.com/image/7912286/miss-lherie-from-the-actresses-series-n203-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain licenseKeep on learning word png editable collage art. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/9343428/keep-learning-word-png-editable-collage-art-remixed-rawpixelView licenseMiss Laix, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.https://www.rawpixel.com/image/7912303/miss-laix-from-the-actresses-series-n203-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain license