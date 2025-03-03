rawpixel
Edit ImageCrop
Miss Darly, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.
Save
Edit Image
personartvintagepublic domainclothingvintage artcardsphoto
Business card editable mockup, brand identity with vintage design
Business card editable mockup, brand identity with vintage design
https://www.rawpixel.com/image/12575270/business-card-editable-mockup-brand-identity-with-vintage-designView license
Miss Darly, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.
Miss Darly, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.
https://www.rawpixel.com/image/7912438/miss-darly-from-the-actresses-series-n203-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain license
Vintage education editable collage element set
Vintage education editable collage element set
https://www.rawpixel.com/image/9590170/vintage-education-editable-collage-element-setView license
Miss Robinson, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.
Miss Robinson, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.
https://www.rawpixel.com/image/7906887/miss-robinson-from-the-actresses-series-n203-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain license
Vintage education editable collage element set
Vintage education editable collage element set
https://www.rawpixel.com/image/9589492/vintage-education-editable-collage-element-setView license
Miss Cartelgan, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.
Miss Cartelgan, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.
https://www.rawpixel.com/image/7906316/miss-cartelgan-from-the-actresses-series-n203-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain license
Gothic vintage elements with roses, editable element set
Gothic vintage elements with roses, editable element set
https://www.rawpixel.com/image/16498994/gothic-vintage-elements-with-roses-editable-element-setView license
Miss Salta, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.
Miss Salta, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.
https://www.rawpixel.com/image/7906956/miss-salta-from-the-actresses-series-n203-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain license
Santa's coming, editable Instagram post template
Santa's coming, editable Instagram post template
https://www.rawpixel.com/image/16519748/santas-coming-editable-instagram-post-templateView license
Miss Bepoix, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.
Miss Bepoix, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.
https://www.rawpixel.com/image/7906999/miss-bepoix-from-the-actresses-series-n203-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain license
Wedding celebration Instagram post template, editable text
Wedding celebration Instagram post template, editable text
https://www.rawpixel.com/image/11913127/wedding-celebration-instagram-post-template-editable-textView license
Miss Shaler, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.
Miss Shaler, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.
https://www.rawpixel.com/image/7907136/miss-shaler-from-the-actresses-series-n203-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain license
Naturally made baby clothes template for social media, editable text
Naturally made baby clothes template for social media, editable text
https://www.rawpixel.com/image/20838539/naturally-made-baby-clothes-template-for-social-media-editable-textView license
Miss Devaux, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.
Miss Devaux, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.
https://www.rawpixel.com/image/7906266/miss-devaux-from-the-actresses-series-n203-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain license
Vintage clothing Instagram post template, editable text
Vintage clothing Instagram post template, editable text
https://www.rawpixel.com/image/11924135/vintage-clothing-instagram-post-template-editable-textView license
Miss Howard, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.
Miss Howard, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.
https://www.rawpixel.com/image/7912477/miss-howard-from-the-actresses-series-n203-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain license
Man holding magnifying glass, entertainment editable collage art. Remixed by rawpixel.
Man holding magnifying glass, entertainment editable collage art. Remixed by rawpixel.
https://www.rawpixel.com/image/9567015/png-aesthetic-beige-blackView license
Miss Dana, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.
Miss Dana, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.
https://www.rawpixel.com/image/7912479/miss-dana-from-the-actresses-series-n203-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain license
Merry Christmas, editable Instagram story template
Merry Christmas, editable Instagram story template
https://www.rawpixel.com/image/16525455/merry-christmas-editable-instagram-story-templateView license
Miss Jarbeau, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.
Miss Jarbeau, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.
https://www.rawpixel.com/image/7912481/miss-jarbeau-from-the-actresses-series-n203-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain license
Keep on learning word editable collage art. Remixed by rawpixel.
Keep on learning word editable collage art. Remixed by rawpixel.
https://www.rawpixel.com/image/9346751/keep-learning-word-editable-collage-art-remixed-rawpixelView license
Miss M. Detchon, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.
Miss M. Detchon, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.
https://www.rawpixel.com/image/7906269/image-person-art-vintageFree Image from public domain license
Floral business card mockup, editable clothing branding design
Floral business card mockup, editable clothing branding design
https://www.rawpixel.com/image/9002369/floral-business-card-mockup-editable-clothing-branding-designView license
Miss Marsden, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.
Miss Marsden, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.
https://www.rawpixel.com/image/7912197/miss-marsden-from-the-actresses-series-n203-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain license
Friends forever Instagram post template, editable text
Friends forever Instagram post template, editable text
https://www.rawpixel.com/image/11924844/friends-forever-instagram-post-template-editable-textView license
Miss Sangally, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.
Miss Sangally, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.
https://www.rawpixel.com/image/7906992/miss-sangally-from-the-actresses-series-n203-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain license
Environment word editable collage art. Remixed by rawpixel.
Environment word editable collage art. Remixed by rawpixel.
https://www.rawpixel.com/image/9441028/environment-word-editable-collage-art-remixed-rawpixelView license
Miss Helen, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.
Miss Helen, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.
https://www.rawpixel.com/image/7912447/miss-helen-from-the-actresses-series-n203-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain license
Bookstore gift card template
Bookstore gift card template
https://www.rawpixel.com/image/14327753/bookstore-gift-card-templateView license
Miss Howard, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.
Miss Howard, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.
https://www.rawpixel.com/image/7912528/miss-howard-from-the-actresses-series-n203-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain license
Menswear fashion label template, editable business branding design
Menswear fashion label template, editable business branding design
https://www.rawpixel.com/image/14708967/menswear-fashion-label-template-editable-business-branding-designView license
Miss Meyer, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.
Miss Meyer, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.
https://www.rawpixel.com/image/7912244/miss-meyer-from-the-actresses-series-n203-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain license
Man holding magnifying glass, entertainment editable collage art. Remixed by rawpixel.
Man holding magnifying glass, entertainment editable collage art. Remixed by rawpixel.
https://www.rawpixel.com/image/9527258/png-aesthetic-beige-blackView license
Miss Johnston, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.
Miss Johnston, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.
https://www.rawpixel.com/image/7912550/miss-johnston-from-the-actresses-series-n203-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain license
Free tarot reading Instagram post template
Free tarot reading Instagram post template
https://www.rawpixel.com/image/14462672/free-tarot-reading-instagram-post-templateView license
Miss Stella, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.
Miss Stella, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.
https://www.rawpixel.com/image/7907100/miss-stella-from-the-actresses-series-n203-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain license
Cinco de mayo Instagram post template, editable text
Cinco de mayo Instagram post template, editable text
https://www.rawpixel.com/image/12467273/cinco-mayo-instagram-post-template-editable-textView license
Miss Devaux, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.
Miss Devaux, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.
https://www.rawpixel.com/image/7906317/miss-devaux-from-the-actresses-series-n203-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain license
Keep on learning word png editable collage art. Remixed by rawpixel.
Keep on learning word png editable collage art. Remixed by rawpixel.
https://www.rawpixel.com/image/9343428/keep-learning-word-png-editable-collage-art-remixed-rawpixelView license
Miss Oceana, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.
Miss Oceana, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.
https://www.rawpixel.com/image/7912216/miss-oceana-from-the-actresses-series-n203-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain license