Edit ImageCropSaveSaveEdit Imagefacepersonartvintagepublic domainvintage artcardsphotoFanny Gillette, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.View public domain image source hereMoreFree for Personal and Business usePublic DomainInfoJPEGHigh Resolution (HD) 473 x 868 px | 300 dpiView CC0 licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosDesignsSimilarMona Lisa shopping sticker, Leonardo da Vinci's artwork mixed media editable design. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/8702992/png-aesthetic-art-buyView licenseFanny Gillette, from the Actresses series (N190) issued by Wm. S. Kimball & Co.https://www.rawpixel.com/image/7901469/fanny-gillette-from-the-actresses-series-n190-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain licenseSanta's coming, editable Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/16519748/santas-coming-editable-instagram-post-templateView licenseFanny Rice, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.https://www.rawpixel.com/image/7912380/fanny-rice-from-the-actresses-series-n203-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain licenseBusiness card editable mockup, brand identity with vintage designhttps://www.rawpixel.com/image/12575270/business-card-editable-mockup-brand-identity-with-vintage-designView licenseFanny Rice, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.https://www.rawpixel.com/image/7912331/fanny-rice-from-the-actresses-series-n203-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain licenseMerry Christmas, editable Instagram story templatehttps://www.rawpixel.com/image/16525455/merry-christmas-editable-instagram-story-templateView licenseFanny Rice, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.https://www.rawpixel.com/image/7912322/fanny-rice-from-the-actresses-series-n203-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain licenseChief librarian poster template, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/21545125/chief-librarian-poster-template-editable-text-and-designView licenseMiss Zara, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.https://www.rawpixel.com/image/7907218/miss-zara-from-the-actresses-series-n203-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain licenseIt's a deal Instagram post template, editable design and texthttps://www.rawpixel.com/image/18092955/its-deal-instagram-post-template-editable-design-and-textView licenseBlanche Thorne, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.https://www.rawpixel.com/image/7907063/blanche-thorne-from-the-actresses-series-n203-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain licenseBirthday girl Facebook post template, editable social media adhttps://www.rawpixel.com/image/9211724/birthday-girl-facebook-post-template-editable-social-mediaView licenseJessie Dow, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.https://www.rawpixel.com/image/7906297/jessie-dow-from-the-actresses-series-n203-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain licenseBirthday girl Instagram story, editable social media designhttps://www.rawpixel.com/image/9211730/birthday-girl-instagram-story-editable-social-media-designView licenseMlle LaCarte, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.https://www.rawpixel.com/image/7911921/mlle-lacarte-from-the-actresses-series-n203-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain licenseMenswear fashion label template, editable business branding designhttps://www.rawpixel.com/image/14708967/menswear-fashion-label-template-editable-business-branding-designView licenseLoie Fuller, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.https://www.rawpixel.com/image/7912690/loie-fuller-from-the-actresses-series-n203-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain licenseBirthday girl blog banner template, editable adhttps://www.rawpixel.com/image/9211738/birthday-girl-blog-banner-template-editableView licenseMiss Rivalto, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.https://www.rawpixel.com/image/7912363/miss-rivalto-from-the-actresses-series-n203-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain licenseNaturally made baby clothes template for social media, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/20838539/naturally-made-baby-clothes-template-for-social-media-editable-textView licenseMme. Leroy, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.https://www.rawpixel.com/image/7906634/mme-leroy-from-the-actresses-series-n203-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain licenseGolden red celestial sun background, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/10209526/golden-red-celestial-sun-background-editable-designView licenseKate Fellows, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.https://www.rawpixel.com/image/7912555/kate-fellows-from-the-actresses-series-n203-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain licenseChristmas & Santa editable greeting card templatehttps://www.rawpixel.com/image/16550979/christmas-santa-editable-greeting-card-templateView licenseMlle. Semin, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.https://www.rawpixel.com/image/7907046/mlle-semin-from-the-actresses-series-n203-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain licenseWoman looking at her phonehttps://www.rawpixel.com/image/14916386/woman-looking-her-phoneView licenseMlle. Eason, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.https://www.rawpixel.com/image/7912533/mlle-eason-from-the-actresses-series-n203-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain licenseSwimwear brand business card template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/7528838/imageView licenseMabel Santley, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.https://www.rawpixel.com/image/7906985/mabel-santley-from-the-actresses-series-n203-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain licenseBirthday party invitation card template, vintage flower illustration, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/7579949/imageView licenseMiss Thorp, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.https://www.rawpixel.com/image/7907078/miss-thorp-from-the-actresses-series-n203-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain licenseHouse searching, editable woman holding magnifying glass. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/9419604/house-searching-editable-woman-holding-magnifying-glass-remixed-rawpixelView licenseAnnie Summerville, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.https://www.rawpixel.com/image/7907120/image-person-art-vintageFree Image from public domain licenseTablet case mockup, product design with Alphonse Mucha's famous artwork. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/12589394/image-accessory-adult-artView licenseMiss Louison, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.https://www.rawpixel.com/image/7912107/miss-louison-from-the-actresses-series-n203-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain licenseShopping sale 3D remix illustrationhttps://www.rawpixel.com/image/10781119/shopping-sale-remix-illustrationView licenseMiss De Villiers, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.https://www.rawpixel.com/image/7906254/image-person-art-vintageFree Image from public domain licenseWedding celebration Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/11913127/wedding-celebration-instagram-post-template-editable-textView licenseLillian Jox, from the Actresses series (N203) issued by Wm. S. Kimball & Co.https://www.rawpixel.com/image/7912534/lillian-jox-from-the-actresses-series-n203-issued-wm-kimball-coFree Image from public domain license