Edit ImageCropSaveSaveEdit Imagepersonartvintagepublic domaincitypaintingvintage artbeautiesAtlantic City, New Jersey, from the Surf Beauties series (N232), issued by Kinney Bros.View public domain image source hereMoreFree for Personal and Business usePublic DomainInfoJPEGHigh Resolution (HD) 491 x 877 px | 300 dpiView CC0 licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosDesignsSimilarNew York city poster templatehttps://www.rawpixel.com/image/14560812/new-york-city-poster-templateView licenseCape May, New Jersey, from the Surf Beauties series (N232), issued by Kinney Bros.https://www.rawpixel.com/image/7913961/image-person-art-vintageFree Image from public domain licenseVictorian woman, vintage illustration by George Barbier. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/12563646/victorian-woman-vintage-illustration-george-barbier-remixed-rawpixelView licenseAsbury Park, New Jersey, from the Surf Beauties series (N232), issued by Kinney Bros.https://www.rawpixel.com/image/7913837/image-person-art-vintageFree Image from public domain licenseVictorian woman, vintage illustration by George Barbier. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/12560684/victorian-woman-vintage-illustration-george-barbier-remixed-rawpixelView licenseDeal Beach, New Jersey, from the Surf Beauties series (N232), issued by Kinney Bros.https://www.rawpixel.com/image/7913959/image-person-art-beachFree Image from public domain licenseVictorian woman, vintage illustration by George Barbier. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/12520241/victorian-woman-vintage-illustration-george-barbier-remixed-rawpixelView licenseLong Branch, New Jersey, from the Surf Beauties series (N232), issued by Kinney Bros.https://www.rawpixel.com/image/7913934/image-person-art-vintageFree Image from public domain licenseVictorian woman, vintage illustration by George Barbier. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/12563645/victorian-woman-vintage-illustration-george-barbier-remixed-rawpixelView licenseSea Girt, New Jersey, from the Surf Beauties series (N232), issued by Kinney Bros.https://www.rawpixel.com/image/7913843/image-person-sea-artFree Image from public domain licensePremium perfume poster template, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/12526782/premium-perfume-poster-template-editable-text-and-designView licenseBoulogne, France, from the Surf Beauties series (N232), issued by Kinney Bros.https://www.rawpixel.com/image/7912890/boulogne-france-from-the-surf-beauties-series-n232-issued-kinney-brosFree Image from public domain licenseVictorian woman, vintage illustration by George Barbier. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/12560688/victorian-woman-vintage-illustration-george-barbier-remixed-rawpixelView licenseTorquay, France, from the Surf Beauties series (N232), issued by Kinney Bros.https://www.rawpixel.com/image/7913848/torquay-france-from-the-surf-beauties-series-n232-issued-kinney-brosFree Image from public domain licenseVictorian woman, vintage illustration by George Barbier. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/12563649/victorian-woman-vintage-illustration-george-barbier-remixed-rawpixelView licenseNantasket, Massachusetts, from the Surf Beauties series (N232), issued by Kinney Bros.https://www.rawpixel.com/image/7913926/image-person-art-vintageFree Image from public domain licenseCocktail party poster templatehttps://www.rawpixel.com/image/14560804/cocktail-party-poster-templateView licenseScarborough, England, from the Surf Beauties series (N232), issued by Kinney Bros.https://www.rawpixel.com/image/7912847/image-person-art-vintageFree Image from public domain licenseDiversity is beautiful Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/12478228/diversity-beautiful-instagram-post-template-editable-textView licenseConey Island, from the Surf Beauties series (N232), issued by Kinney Bros.https://www.rawpixel.com/image/7913809/coney-island-from-the-surf-beauties-series-n232-issued-kinney-brosFree Image from public domain licenseVintage car sale poster template, editable text & designhttps://www.rawpixel.com/image/11553114/vintage-car-sale-poster-template-editable-text-designView licenseSwampscott, Massachusetts, from the Surf Beauties series (N232), issued by Kinney Bros.https://www.rawpixel.com/image/7913895/image-person-art-vintageFree Image from public domain licenseArt exhibition poster template, editable text & designhttps://www.rawpixel.com/image/10121875/art-exhibition-poster-template-editable-text-designView licenseRamsgate, England, from the Surf Beauties series (N232), issued by Kinney Bros.https://www.rawpixel.com/image/7913964/ramsgate-england-from-the-surf-beauties-series-n232-issued-kinney-brosFree Image from public domain licenseBlack is beautiful poster templatehttps://www.rawpixel.com/image/14452599/black-beautiful-poster-templateView licenseRockaway, Long Island, from the Surf Beauties series (N232), issued by Kinney Bros.https://www.rawpixel.com/image/7912852/image-person-art-vintageFree Image from public domain licenseVintage cosmetics Instagram post template, editable text Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/12474312/png-art-artwork-asianView licenseSt. Enogat, France, from the Surf Beauties series (N232), issued by Kinney Bros.https://www.rawpixel.com/image/7913847/image-person-art-vintageFree Image from public domain licensePremium perfume Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/9943729/premium-perfume-instagram-post-template-editable-textView licenseNahant, Massachusetts, from the Surf Beauties series (N232), issued by Kinney Bros.https://www.rawpixel.com/image/7912889/image-person-art-vintageFree Image from public domain licenseNatural products poster templatehttps://www.rawpixel.com/image/13020803/natural-products-poster-templateView licenseWatch Hill, Rhode Island, from the Surf Beauties series (N232), issued by Kinney Bros.https://www.rawpixel.com/image/7913880/image-person-art-vintageFree Image from public domain licenseEyelash extension poster templatehttps://www.rawpixel.com/image/13098920/eyelash-extension-poster-templateView licenseSt. Priac, France, from the Surf Beauties series (N232), issued by Kinney Bros.https://www.rawpixel.com/image/7913835/st-priac-france-from-the-surf-beauties-series-n232-issued-kinney-brosFree Image from public domain licenseEyelash extension Facebook story templatehttps://www.rawpixel.com/image/13098919/eyelash-extension-facebook-story-templateView licenseGranville, France, from the Surf Beauties series (N232), issued by Kinney Bros.https://www.rawpixel.com/image/7912886/granville-france-from-the-surf-beauties-series-n232-issued-kinney-brosFree Image from public domain licenseVintage cosmetics Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/11547076/vintage-cosmetics-instagram-post-template-editable-textView licenseNarragansett, Rhode Island, from the Surf Beauties series (N232), issued by Kinney Bros.https://www.rawpixel.com/image/7913967/image-person-art-vintageFree Image from public domain licensePremium perfume Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/12526781/premium-perfume-instagram-post-template-editable-textView licenseOstende, Belgium, from the Surf Beauties series (N232), issued by Kinney Bros.https://www.rawpixel.com/image/7912953/ostende-belgium-from-the-surf-beauties-series-n232-issued-kinney-brosFree Image from public domain license