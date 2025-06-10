Edit ImageCropSaveSaveEdit Imagepersonartvintagepublic domainvintage artbeautiescardsdanceDinard, France, from the Surf Beauties series (N232), issued by Kinney Bros.View public domain image source hereMoreFree for Personal and Business usePublic DomainInfoJPEGHigh Resolution (HD) 489 x 878 px | 300 dpiView CC0 licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosDesignsSimilarCharity gala dinner poster template, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/11571826/charity-gala-dinner-poster-template-editable-text-and-designView licenseRamsgate, England, from the Surf Beauties series (N232), issued by Kinney Bros.https://www.rawpixel.com/image/7913964/ramsgate-england-from-the-surf-beauties-series-n232-issued-kinney-brosFree Image from public domain licenseNew year party poster template, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/12500517/new-year-party-poster-template-editable-text-and-designView licenseWatch Hill, Rhode Island, from the Surf Beauties series (N232), issued by Kinney Bros.https://www.rawpixel.com/image/7913880/image-person-art-vintageFree Image from public domain licenseCharity gala dinner post template, editable social media designhttps://www.rawpixel.com/image/11516731/charity-gala-dinner-post-template-editable-social-media-designView licenseSt. Enogat, France, from the Surf Beauties series (N232), issued by Kinney Bros.https://www.rawpixel.com/image/7913847/image-person-art-vintageFree Image from public domain licenseCharity gala dinner blog banner template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/11571848/charity-gala-dinner-blog-banner-template-editable-textView licenseNahant, Massachusetts, from the Surf Beauties series (N232), issued by Kinney Bros.https://www.rawpixel.com/image/7912889/image-person-art-vintageFree Image from public domain licenseCharity gala dinner Instagram story template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/11571821/charity-gala-dinner-instagram-story-template-editable-textView licenseRockaway, Long Island, from the Surf Beauties series (N232), issued by Kinney Bros.https://www.rawpixel.com/image/7912852/image-person-art-vintageFree Image from public domain licenseWedding invitation invitation card template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/12875163/wedding-invitationView licenseTorquay, France, from the Surf Beauties series (N232), issued by Kinney Bros.https://www.rawpixel.com/image/7913848/torquay-france-from-the-surf-beauties-series-n232-issued-kinney-brosFree Image from public domain licenseWedding invite template, aesthetic editable designhttps://www.rawpixel.com/image/18281440/wedding-invite-template-aesthetic-editable-designView licenseNantasket, Massachusetts, from the Surf Beauties series (N232), issued by Kinney Bros.https://www.rawpixel.com/image/7913926/image-person-art-vintageFree Image from public domain licenseWedding invitation template, aesthetic editable designhttps://www.rawpixel.com/image/18281429/wedding-invitation-template-aesthetic-editable-designView licenseScarborough, England, from the Surf Beauties series (N232), issued by Kinney Bros.https://www.rawpixel.com/image/7912847/image-person-art-vintageFree Image from public domain licenseHappy anniversary invitation card template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/12875167/happy-anniversaryView licenseBoulogne, France, from the Surf Beauties series (N232), issued by Kinney Bros.https://www.rawpixel.com/image/7912890/boulogne-france-from-the-surf-beauties-series-n232-issued-kinney-brosFree Image from public domain licenseInvitation poster template, editable text & designhttps://www.rawpixel.com/image/11674432/invitation-poster-template-editable-text-designView licenseConey Island, from the Surf Beauties series (N232), issued by Kinney Bros.https://www.rawpixel.com/image/7913809/coney-island-from-the-surf-beauties-series-n232-issued-kinney-brosFree Image from public domain licenseLet's celebrate!, editable Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/16521365/lets-celebrate-editable-instagram-post-templateView licenseSwampscott, Massachusetts, from the Surf Beauties series (N232), issued by Kinney Bros.https://www.rawpixel.com/image/7913895/image-person-art-vintageFree Image from public domain licenseMexican independence day Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/13281678/mexican-independence-day-instagram-post-templateView licenseDieppe, France, from the Surf Beauties series (N232), issued by Kinney Bros.https://www.rawpixel.com/image/7913898/dieppe-france-from-the-surf-beauties-series-n232-issued-kinney-brosFree Image from public domain licenseDance party invitation Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/11664975/dance-party-invitation-instagram-post-template-editable-textView licenseNice, France, from the Surf Beauties series (N232), issued by Kinney Bros.https://www.rawpixel.com/image/7913923/nice-france-from-the-surf-beauties-series-n232-issued-kinney-brosFree Image from public domain licenseGeisha glamour poster templatehttps://www.rawpixel.com/image/12778578/geisha-glamour-poster-templateView licenseNewport, Rhode Island, from the Surf Beauties series (N232), issued by Kinney Bros.https://www.rawpixel.com/image/7913889/image-person-art-vintageFree Image from public domain licenseBusiness card template, floral pattern editable designhttps://www.rawpixel.com/image/8686168/business-card-template-floral-pattern-editable-designView licenseLong Beach, Long Island, from the Surf Beauties series (N232), issued by Kinney Bros.https://www.rawpixel.com/image/7913885/image-person-art-beachFree Image from public domain licenseMexican restaurant voucher templatehttps://www.rawpixel.com/image/14434817/mexican-restaurant-voucher-templateView licenseCherebourg, France, from the Surf Beauties series (N232), issued by Kinney Bros.https://www.rawpixel.com/image/7913834/image-person-art-vintageFree Image from public domain licenseGeisha glamour Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/13000424/geisha-glamour-instagram-post-templateView licenseMt. St. Michel, France, from the Surf Beauties series (N232), issued by Kinney Bros.https://www.rawpixel.com/image/7913852/image-person-art-vintageFree Image from public domain licenseCinco de mayo Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/12466564/cinco-mayo-instagram-post-template-editable-textView licenseSt. Malo, France, from the Surf Beauties series (N232), issued by Kinney Bros.https://www.rawpixel.com/image/7913802/st-malo-france-from-the-surf-beauties-series-n232-issued-kinney-brosFree Image from public domain licenseScented candles blog banner template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/12499670/scented-candles-blog-banner-template-editable-textView licenseFire Island, Long Island, from the Surf Beauties series (N232), issued by Kinney Bros.https://www.rawpixel.com/image/7912813/image-fire-person-artFree Image from public domain licenseFiction book poster templatehttps://www.rawpixel.com/image/13133338/fiction-book-poster-templateView licenseCalais, France, from the Surf Beauties series (N232), issued by Kinney Bros.https://www.rawpixel.com/image/7913929/calais-france-from-the-surf-beauties-series-n232-issued-kinney-brosFree Image from public domain license