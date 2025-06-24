Edit ImageCropSaveSaveEdit Imagepersonartvintagepublic domainpaintingvintage artbeautiescardsNewport, Rhode Island, from the Surf Beauties series (N232), issued by Kinney Bros.View public domain image source hereMoreFree for Personal and Business usePublic DomainInfoJPEGHigh Resolution (HD) 494 x 879 px | 300 dpiView CC0 licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosDesignsSimilarBirthday girl blog banner template, editable adhttps://www.rawpixel.com/image/9211738/birthday-girl-blog-banner-template-editableView licenseWatch Hill, Rhode Island, from the Surf Beauties series (N232), issued by Kinney Bros.https://www.rawpixel.com/image/7913880/image-person-art-vintageFree Image from public domain licenseBirthday girl Facebook post template, editable social media adhttps://www.rawpixel.com/image/9211724/birthday-girl-facebook-post-template-editable-social-mediaView licenseNarragansett, Rhode Island, from the Surf Beauties series (N232), issued by Kinney Bros.https://www.rawpixel.com/image/7913967/image-person-art-vintageFree Image from public domain licenseBirthday girl Instagram story, editable social media designhttps://www.rawpixel.com/image/9211730/birthday-girl-instagram-story-editable-social-media-designView licenseBlock Island, Rhode Island, from the Surf Beauties series (N232), issued by Kinney Bros.https://www.rawpixel.com/image/7913925/image-person-art-vintageFree Image from public domain licenseCharity gala dinner poster template, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/11571826/charity-gala-dinner-poster-template-editable-text-and-designView licenseFire Island, Long Island, from the Surf Beauties series (N232), issued by Kinney Bros.https://www.rawpixel.com/image/7912813/image-fire-person-artFree Image from public domain licenseBusiness card editable mockup, brand identity with vintage designhttps://www.rawpixel.com/image/12575270/business-card-editable-mockup-brand-identity-with-vintage-designView licenseRockaway, Long Island, from the Surf Beauties series (N232), issued by Kinney Bros.https://www.rawpixel.com/image/7912852/image-person-art-vintageFree Image from public domain licenseAesthetic woman line art backgroundhttps://www.rawpixel.com/image/8513085/aesthetic-woman-line-art-backgroundView licenseConey Island, from the Surf Beauties series (N232), issued by Kinney Bros.https://www.rawpixel.com/image/7913809/coney-island-from-the-surf-beauties-series-n232-issued-kinney-brosFree Image from public domain licenseVictorian woman, vintage illustration by George Barbier. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/12563646/victorian-woman-vintage-illustration-george-barbier-remixed-rawpixelView licenseLong Beach, Long Island, from the Surf Beauties series (N232), issued by Kinney Bros.https://www.rawpixel.com/image/7913885/image-person-art-beachFree Image from public domain licenseBusiness card template, floral pattern editable designhttps://www.rawpixel.com/image/8686168/business-card-template-floral-pattern-editable-designView licenseSt. Clement, Channel Islands, from the Surf Beauties series (N232), issued by Kinney Bros.https://www.rawpixel.com/image/7912918/image-person-art-vintageFree Image from public domain licenseVictorian woman, vintage illustration by George Barbier. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/12520241/victorian-woman-vintage-illustration-george-barbier-remixed-rawpixelView licenseSt. Brelade, Channel Islands, from the Surf Beauties series (N232), issued by Kinney Bros.https://www.rawpixel.com/image/7913933/image-person-art-vintageFree Image from public domain licenseVictorian woman, vintage illustration by George Barbier. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/12560684/victorian-woman-vintage-illustration-george-barbier-remixed-rawpixelView licenseOstende, Belgium, from the Surf Beauties series (N232), issued by Kinney Bros.https://www.rawpixel.com/image/7912953/ostende-belgium-from-the-surf-beauties-series-n232-issued-kinney-brosFree Image from public domain licenseVictorian woman, vintage illustration by George Barbier. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/12563645/victorian-woman-vintage-illustration-george-barbier-remixed-rawpixelView licenseAsbury Park, New Jersey, from the Surf Beauties series (N232), issued by Kinney Bros.https://www.rawpixel.com/image/7913837/image-person-art-vintageFree Image from public domain licenseFaith quote Instagram story templatehttps://www.rawpixel.com/image/14728836/faith-quote-instagram-story-templateView licenseNantucket, Massachusetts, from the Surf Beauties series (N232), issued by Kinney Bros.https://www.rawpixel.com/image/7912951/image-person-art-vintageFree Image from public domain licenseMexican restaurant voucher templatehttps://www.rawpixel.com/image/14434817/mexican-restaurant-voucher-templateView licenseGranville, France, from the Surf Beauties series (N232), issued by Kinney Bros.https://www.rawpixel.com/image/7912886/granville-france-from-the-surf-beauties-series-n232-issued-kinney-brosFree Image from public domain licenseBarber shop Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/12704755/barber-shop-instagram-post-templateView licenseCape May, New Jersey, from the Surf Beauties series (N232), issued by Kinney Bros.https://www.rawpixel.com/image/7913961/image-person-art-vintageFree Image from public domain licensePremium perfume poster template, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/12526782/premium-perfume-poster-template-editable-text-and-designView licenseNice, France, from the Surf Beauties series (N232), issued by Kinney Bros.https://www.rawpixel.com/image/7913923/nice-france-from-the-surf-beauties-series-n232-issued-kinney-brosFree Image from public domain licenseBarber shop blog banner templatehttps://www.rawpixel.com/image/13498357/barber-shop-blog-banner-templateView licenseNahant, Massachusetts, from the Surf Beauties series (N232), issued by Kinney Bros.https://www.rawpixel.com/image/7912889/image-person-art-vintageFree Image from public domain licenseVictorian woman, vintage illustration by George Barbier. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/12563649/victorian-woman-vintage-illustration-george-barbier-remixed-rawpixelView licenseTorquay, France, from the Surf Beauties series (N232), issued by Kinney Bros.https://www.rawpixel.com/image/7913848/torquay-france-from-the-surf-beauties-series-n232-issued-kinney-brosFree Image from public domain licenseVictorian woman, vintage illustration by George Barbier. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/12560688/victorian-woman-vintage-illustration-george-barbier-remixed-rawpixelView licenseScarborough, England, from the Surf Beauties series (N232), issued by Kinney Bros.https://www.rawpixel.com/image/7912847/image-person-art-vintageFree Image from public domain licenseCharity gala dinner post template, editable social media designhttps://www.rawpixel.com/image/11516731/charity-gala-dinner-post-template-editable-social-media-designView licenseMonterey, California, from the Surf Beauties series (N232), issued by Kinney Bros.https://www.rawpixel.com/image/7913887/image-art-vintage-public-domainFree Image from public domain licenseCharity gala dinner Instagram story template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/11571821/charity-gala-dinner-instagram-story-template-editable-textView licenseSt. Priac, France, from the Surf Beauties series (N232), issued by Kinney Bros.https://www.rawpixel.com/image/7913835/st-priac-france-from-the-surf-beauties-series-n232-issued-kinney-brosFree Image from public domain license