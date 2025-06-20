Edit ImageCropSaveSaveEdit Imagepersonartvintagepublic domainclothingsantapaintingvintage artSanta Barbara, California, from the Surf Beauties series (N232), issued by Kinney Bros.View public domain image source hereMoreFree for Personal and Business usePublic DomainInfoJPEGHigh Resolution (HD) 492 x 888 px | 300 dpiView CC0 licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosDesignsSimilarChristmas collection blog banner templatehttps://www.rawpixel.com/image/13052295/christmas-collection-blog-banner-templateView licenseMonterey, California, from the Surf Beauties series (N232), issued by Kinney Bros.https://www.rawpixel.com/image/7913887/image-art-vintage-public-domainFree Image from public domain licenseChristmas blog banner templatehttps://www.rawpixel.com/image/13052189/christmas-blog-banner-templateView licenseBoulogne, France, from the Surf Beauties series (N232), issued by Kinney Bros.https://www.rawpixel.com/image/7912890/boulogne-france-from-the-surf-beauties-series-n232-issued-kinney-brosFree Image from public domain licenseWorship Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/13825188/worship-instagram-post-templateView licenseTorquay, France, from the Surf Beauties series (N232), issued by Kinney Bros.https://www.rawpixel.com/image/7913848/torquay-france-from-the-surf-beauties-series-n232-issued-kinney-brosFree Image from public domain licenseSanta Christmas tree editable collage art. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/9357958/santa-christmas-tree-editable-collage-art-remixed-rawpixelView licenseNantasket, Massachusetts, from the Surf Beauties series (N232), issued by Kinney Bros.https://www.rawpixel.com/image/7913926/image-person-art-vintageFree Image from public domain licenseKeep on learning word editable collage art. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/9346751/keep-learning-word-editable-collage-art-remixed-rawpixelView licenseScarborough, England, from the Surf Beauties series (N232), issued by Kinney Bros.https://www.rawpixel.com/image/7912847/image-person-art-vintageFree Image from public domain licenseGrizzly bear jogging in gym clothes, digital art editable remixhttps://www.rawpixel.com/image/12632797/grizzly-bear-jogging-gym-clothes-digital-art-editable-remixView licenseConey Island, from the Surf Beauties series (N232), issued by Kinney Bros.https://www.rawpixel.com/image/7913809/coney-island-from-the-surf-beauties-series-n232-issued-kinney-brosFree Image from public domain licenseLet it snow Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/12597334/let-snow-instagram-post-template-editable-textView licenseSwampscott, Massachusetts, from the Surf Beauties series (N232), issued by Kinney Bros.https://www.rawpixel.com/image/7913895/image-person-art-vintageFree Image from public domain licenseSecret Santa party poster template, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/12683010/secret-santa-party-poster-template-editable-text-and-designView licenseRamsgate, England, from the Surf Beauties series (N232), issued by Kinney Bros.https://www.rawpixel.com/image/7913964/ramsgate-england-from-the-surf-beauties-series-n232-issued-kinney-brosFree Image from public domain licenseKeep on learning word png editable collage art. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/9343428/keep-learning-word-png-editable-collage-art-remixed-rawpixelView licenseRockaway, Long Island, from the Surf Beauties series (N232), issued by Kinney Bros.https://www.rawpixel.com/image/7912852/image-person-art-vintageFree Image from public domain licenseLittle boy reading book, education editable collage. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/9341769/little-boy-reading-book-education-editable-collage-remixed-rawpixelView licenseSt. Enogat, France, from the Surf Beauties series (N232), issued by Kinney Bros.https://www.rawpixel.com/image/7913847/image-person-art-vintageFree Image from public domain licenseSunday school poster templatehttps://www.rawpixel.com/image/14770502/sunday-school-poster-templateView licenseNahant, Massachusetts, from the Surf Beauties series (N232), issued by Kinney Bros.https://www.rawpixel.com/image/7912889/image-person-art-vintageFree Image from public domain licenseSunday school Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/13825148/sunday-school-instagram-post-templateView licenseWatch Hill, Rhode Island, from the Surf Beauties series (N232), issued by Kinney Bros.https://www.rawpixel.com/image/7913880/image-person-art-vintageFree Image from public domain licenseMerry Christmas, editable Instagram story templatehttps://www.rawpixel.com/image/16525455/merry-christmas-editable-instagram-story-templateView licenseSt. Priac, France, from the Surf Beauties series (N232), issued by Kinney Bros.https://www.rawpixel.com/image/7913835/st-priac-france-from-the-surf-beauties-series-n232-issued-kinney-brosFree Image from public domain licenseSunday school blog banner templatehttps://www.rawpixel.com/image/14770508/sunday-school-blog-banner-templateView licenseGranville, France, from the Surf Beauties series (N232), issued by Kinney Bros.https://www.rawpixel.com/image/7912886/granville-france-from-the-surf-beauties-series-n232-issued-kinney-brosFree Image from public domain licenseSunday school Instagram story templatehttps://www.rawpixel.com/image/14770503/sunday-school-instagram-story-templateView licenseCape May, New Jersey, from the Surf Beauties series (N232), issued by Kinney Bros.https://www.rawpixel.com/image/7913961/image-person-art-vintageFree Image from public domain licenseLet it snow editable greeting card templatehttps://www.rawpixel.com/image/16559909/let-snow-editable-greeting-card-templateView licenseNarragansett, Rhode Island, from the Surf Beauties series (N232), issued by Kinney Bros.https://www.rawpixel.com/image/7913967/image-person-art-vintageFree Image from public domain licenseVictorian woman, vintage illustration by George Barbier. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/12560684/victorian-woman-vintage-illustration-george-barbier-remixed-rawpixelView licenseOstende, Belgium, from the Surf Beauties series (N232), issued by Kinney Bros.https://www.rawpixel.com/image/7912953/ostende-belgium-from-the-surf-beauties-series-n232-issued-kinney-brosFree Image from public domain licenseVictorian woman, vintage illustration by George Barbier. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/12520241/victorian-woman-vintage-illustration-george-barbier-remixed-rawpixelView licenseVal Andre, France, from the Surf Beauties series (N232), issued by Kinney Bros.https://www.rawpixel.com/image/7913799/val-andre-france-from-the-surf-beauties-series-n232-issued-kinney-brosFree Image from public domain licenseLittle boy reading book png, education editable collage. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/9346730/little-boy-reading-book-png-education-editable-collage-remixed-rawpixelView licenseAsbury Park, New Jersey, from the Surf Beauties series (N232), issued by Kinney Bros.https://www.rawpixel.com/image/7913837/image-person-art-vintageFree Image from public domain licenseSecret Santa party Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/12597891/secret-santa-party-instagram-post-template-editable-textView licenseNantucket, Massachusetts, from the Surf Beauties series (N232), issued by Kinney Bros.https://www.rawpixel.com/image/7912951/image-person-art-vintageFree Image from public domain license