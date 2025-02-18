rawpixel
Card 21, Limenitis Disippus, from the Butterflies series (N183) issued by Wm. S. Kimball & Co.
Business card editable mockup, brand identity with vintage design
Card 9, Limenitis Arthemis, from the Butterflies series (N183) issued by Wm. S. Kimball & Co.
Vinyl album cover editable mockup
Card 8, Limenitis Ursula, from the Butterflies series (N183) issued by Wm. S. Kimball & Co.
Aesthetic ballerina & butterfly, editable vintage collage art. Remixed by rawpixel.
Card 1, Gynaecia Dirce, from the Butterflies series (N183) issued by Wm. S. Kimball & Co.
The Trappistine frame background, Alphonse Mucha's famous artwork. Remixed by rawpixel.
Card 4, Vanessa Milberti, from the Butterflies series (N183) issued by Wm. S. Kimball & Co.
Business card editable mockup
Card 36, Junonia Lavinia, from the Butterflies series (N183) issued by Wm. S. Kimball & Co.
Wedding invitation card template, vintage botanical design, editable text
Card 6, Calimorpha Hera, from the Butterflies series (N183) issued by Wm. S. Kimball & Co.
Body positivity poster editable template, stretch marks photo
Card 38, Chysophanus Americanus, from the Butterflies series (N183) issued by Wm. S. Kimball & Co.
Editable tattoo mockup, woman's belly design
Card 12, Vanessa Urticae, from the Butterflies series (N183) issued by Wm. S. Kimball & Co.
Vintage floral collage elements, editable element set
Card 43, Vanessa Antiopa, from the Butterflies series (N183) issued by Wm. S. Kimball & Co.
Aesthetic ballerina & butterfly, editable vintage collage art. Remixed by rawpixel.
Card 34, Pieris Brassicae, from the Butterflies series (N183) issued by Wm. S. Kimball & Co.
Beauty, lifestyle poster editable template, online magazine ad
Card 28, Terias Lisa, from the Butterflies series (N183) issued by Wm. S. Kimball & Co.
Aesthetic ballerina & butterfly, note paper, vintage editable collage art. Remixed by rawpixel.
Card 14, Papilio Cresphontes, from the Butterflies series (N183) issued by Wm. S. Kimball & Co.
Aesthetic ballerina & butterfly, note paper, vintage editable collage art. Remixed by rawpixel.
Card 35, Limenitis Sybilla, from the Butterflies series (N183) issued by Wm. S. Kimball & Co.
Valentine quote Instagram post template
Card 44, Papilio Philenor, from the Butterflies series (N183) issued by Wm. S. Kimball & Co.
Women's beauty aesthetic background, butterfly collage art, editable design
Card 32, Pyrameis Caryae, from the Butterflies series (N183) issued by Wm. S. Kimball & Co.
Women's beauty aesthetic background, butterfly collage art, editable design
Card 29, Heliconia Cydno, from the Butterflies series (N183) issued by Wm. S. Kimball & Co.
Celebrate love, editable poster template
Card 26, Argynnis Cybele, from the Butterflies series (N183) issued by Wm. S. Kimball & Co.
I love you poster template, editable text and design
Card 50, Platysamia Cecropia, from the Butterflies series (N183) issued by Wm. S. Kimball & Co.
My heart beats for you quote Instagram post template
Card 11, Melitaea Phaeton, from the Butterflies series (N183) issued by Wm. S. Kimball & Co.
I love you post template, editable social media design
Card 30, Pyrameis Atalanta, from the Butterflies series (N183) issued by Wm. S. Kimball & Co.
