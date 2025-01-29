rawpixel
Edit ImageCrop
Card 14, Papilio Cresphontes, from the Butterflies series (N183) issued by Wm. S. Kimball & Co.
Save
Edit Image
butterfliespersonartvintagepublic domainvintage artcardphoto
Business card editable mockup, brand identity with vintage design
Business card editable mockup, brand identity with vintage design
https://www.rawpixel.com/image/12575270/business-card-editable-mockup-brand-identity-with-vintage-designView license
Card 24, Papilio Hippodamus, from the Butterflies series (N183) issued by Wm. S. Kimball & Co.
Card 24, Papilio Hippodamus, from the Butterflies series (N183) issued by Wm. S. Kimball & Co.
https://www.rawpixel.com/image/7915836/image-butterfly-animal-personFree Image from public domain license
Aesthetic ballerina & butterfly, editable vintage collage art. Remixed by rawpixel.
Aesthetic ballerina & butterfly, editable vintage collage art. Remixed by rawpixel.
https://www.rawpixel.com/image/9346356/png-aesthetic-beautiful-beigeView license
Card 33, Papilio Podalirius, from the Butterflies series (N183) issued by Wm. S. Kimball & Co.
Card 33, Papilio Podalirius, from the Butterflies series (N183) issued by Wm. S. Kimball & Co.
https://www.rawpixel.com/image/7915917/image-butterflies-person-artFree Image from public domain license
Wedding invitation card template, vintage botanical design, editable text
Wedding invitation card template, vintage botanical design, editable text
https://www.rawpixel.com/image/7576609/imageView license
Card 13, Papilio Turnus, from the Butterflies series (N183) issued by Wm. S. Kimball & Co.
Card 13, Papilio Turnus, from the Butterflies series (N183) issued by Wm. S. Kimball & Co.
https://www.rawpixel.com/image/7915864/image-butterflies-person-artFree Image from public domain license
Vintage floral collage elements, editable element set
Vintage floral collage elements, editable element set
https://www.rawpixel.com/image/16498689/vintage-floral-collage-elements-editable-element-setView license
Card 18, Papilio Machaon, from the Butterflies series (N183) issued by Wm. S. Kimball & Co.
Card 18, Papilio Machaon, from the Butterflies series (N183) issued by Wm. S. Kimball & Co.
https://www.rawpixel.com/image/7915818/image-butterflies-person-artFree Image from public domain license
Aesthetic ballerina & butterfly, editable vintage collage art. Remixed by rawpixel.
Aesthetic ballerina & butterfly, editable vintage collage art. Remixed by rawpixel.
https://www.rawpixel.com/image/9347474/png-aesthetic-beautiful-blueView license
Card 44, Papilio Philenor, from the Butterflies series (N183) issued by Wm. S. Kimball & Co.
Card 44, Papilio Philenor, from the Butterflies series (N183) issued by Wm. S. Kimball & Co.
https://www.rawpixel.com/image/7915870/image-butterflies-person-artFree Image from public domain license
Aesthetic ballerina & butterfly, note paper, vintage editable collage art. Remixed by rawpixel.
Aesthetic ballerina & butterfly, note paper, vintage editable collage art. Remixed by rawpixel.
https://www.rawpixel.com/image/9345477/png-aesthetic-beautiful-blank-spaceView license
Card 32, Pyrameis Caryae, from the Butterflies series (N183) issued by Wm. S. Kimball & Co.
Card 32, Pyrameis Caryae, from the Butterflies series (N183) issued by Wm. S. Kimball & Co.
https://www.rawpixel.com/image/7915869/image-butterflies-person-artFree Image from public domain license
Aesthetic ballerina & butterfly, note paper, vintage editable collage art. Remixed by rawpixel.
Aesthetic ballerina & butterfly, note paper, vintage editable collage art. Remixed by rawpixel.
https://www.rawpixel.com/image/9347524/png-aesthetic-beautiful-blank-spaceView license
Card 29, Heliconia Cydno, from the Butterflies series (N183) issued by Wm. S. Kimball & Co.
Card 29, Heliconia Cydno, from the Butterflies series (N183) issued by Wm. S. Kimball & Co.
https://www.rawpixel.com/image/7915913/image-butterflies-person-artFree Image from public domain license
Valentine quote Instagram post template
Valentine quote Instagram post template
https://www.rawpixel.com/image/14729925/valentine-quote-instagram-post-templateView license
Card 26, Argynnis Cybele, from the Butterflies series (N183) issued by Wm. S. Kimball & Co.
Card 26, Argynnis Cybele, from the Butterflies series (N183) issued by Wm. S. Kimball & Co.
https://www.rawpixel.com/image/7915831/image-butterflies-person-artFree Image from public domain license
Editable whimsigoth fortune design element set
Editable whimsigoth fortune design element set
https://www.rawpixel.com/image/15212606/editable-whimsigoth-fortune-design-element-setView license
Card 50, Platysamia Cecropia, from the Butterflies series (N183) issued by Wm. S. Kimball & Co.
Card 50, Platysamia Cecropia, from the Butterflies series (N183) issued by Wm. S. Kimball & Co.
https://www.rawpixel.com/image/7915868/image-butterflies-person-artFree Image from public domain license
My heart beats for you quote Instagram post template
My heart beats for you quote Instagram post template
https://www.rawpixel.com/image/14729953/heart-beats-for-you-quote-instagram-post-templateView license
Card 11, Melitaea Phaeton, from the Butterflies series (N183) issued by Wm. S. Kimball & Co.
Card 11, Melitaea Phaeton, from the Butterflies series (N183) issued by Wm. S. Kimball & Co.
https://www.rawpixel.com/image/7915835/image-butterflies-person-artFree Image from public domain license
Birthday party invitation card template, vintage flower illustration, editable text
Birthday party invitation card template, vintage flower illustration, editable text
https://www.rawpixel.com/image/7579949/imageView license
Card 30, Pyrameis Atalanta, from the Butterflies series (N183) issued by Wm. S. Kimball & Co.
Card 30, Pyrameis Atalanta, from the Butterflies series (N183) issued by Wm. S. Kimball & Co.
https://www.rawpixel.com/image/7915907/image-butterflies-person-artFree Image from public domain license
Tea party invitation card template, vintage butterfly pattern, famous Maurice Pillard Verneuil artwork remixed by rawpixel
Tea party invitation card template, vintage butterfly pattern, famous Maurice Pillard Verneuil artwork remixed by rawpixel
https://www.rawpixel.com/image/7216573/imageView license
Card 23, Aglia Tau, from the Butterflies series (N183) issued by Wm. S. Kimball & Co.
Card 23, Aglia Tau, from the Butterflies series (N183) issued by Wm. S. Kimball & Co.
https://www.rawpixel.com/image/7915867/image-butterflies-person-artFree Image from public domain license
Astronaut collage poster template, editable design
Astronaut collage poster template, editable design
https://www.rawpixel.com/image/7390375/imageView license
Card 16, Vanessa Io, from the Butterflies series (N183) issued by Wm. S. Kimball & Co.
Card 16, Vanessa Io, from the Butterflies series (N183) issued by Wm. S. Kimball & Co.
https://www.rawpixel.com/image/7915832/image-butterflies-person-artFree Image from public domain license
Swedish birthday wish editable design, community remix
Swedish birthday wish editable design, community remix
https://www.rawpixel.com/image/13394675/swedish-birthday-wish-editable-design-community-remixView license
Card 49, Prepona Amphimachus, from the Butterflies series (N183) issued by Wm. S. Kimball & Co.
Card 49, Prepona Amphimachus, from the Butterflies series (N183) issued by Wm. S. Kimball & Co.
https://www.rawpixel.com/image/7915874/image-butterflies-person-artFree Image from public domain license
Editable ephemera collage element, vintage design set
Editable ephemera collage element, vintage design set
https://www.rawpixel.com/image/11517100/editable-ephemera-collage-element-vintage-design-setView license
Card 17, Melitaea Nycteis, from the Butterflies series (N183) issued by Wm. S. Kimball & Co.
Card 17, Melitaea Nycteis, from the Butterflies series (N183) issued by Wm. S. Kimball & Co.
https://www.rawpixel.com/image/7915790/image-butterflies-person-artFree Image from public domain license
Mona Lisa red background, customizable design. Artwork by Leonardo da Vinci, remixed by rawpixel.
Mona Lisa red background, customizable design. Artwork by Leonardo da Vinci, remixed by rawpixel.
https://www.rawpixel.com/image/9067286/png-aesthetic-collage-remix-artView license
Card 27, Parnassius Apollo, from the Butterflies series (N183) issued by Wm. S. Kimball & Co.
Card 27, Parnassius Apollo, from the Butterflies series (N183) issued by Wm. S. Kimball & Co.
https://www.rawpixel.com/image/7915809/image-butterflies-person-artFree Image from public domain license
Art deco invitation card template, flea market ad, famous Maurice Pillard Verneuil artwork remixed by rawpixel
Art deco invitation card template, flea market ad, famous Maurice Pillard Verneuil artwork remixed by rawpixel
https://www.rawpixel.com/image/7201230/imageView license
Card 25, Vanessa J. Album, from the Butterflies series (N183) issued by Wm. S. Kimball & Co.
Card 25, Vanessa J. Album, from the Butterflies series (N183) issued by Wm. S. Kimball & Co.
https://www.rawpixel.com/image/7915804/image-butterflies-person-artFree Image from public domain license
Mona Lisa sticker, editable design. Artwork by Leonardo da Vinci, remixed by rawpixel.
Mona Lisa sticker, editable design. Artwork by Leonardo da Vinci, remixed by rawpixel.
https://www.rawpixel.com/image/9082142/png-art-remix-bookView license
Card 37, Catocala Nupta, from the Butterflies series (N183) issued by Wm. S. Kimball & Co.
Card 37, Catocala Nupta, from the Butterflies series (N183) issued by Wm. S. Kimball & Co.
https://www.rawpixel.com/image/7915886/image-butterflies-person-artFree Image from public domain license
Butterfly fairy png, vintage art nouveau illustration. Remixed by rawpixel.
Butterfly fairy png, vintage art nouveau illustration. Remixed by rawpixel.
https://www.rawpixel.com/image/12580575/butterfly-fairy-png-vintage-art-nouveau-illustration-remixed-rawpixelView license
Card 9, Limenitis Arthemis, from the Butterflies series (N183) issued by Wm. S. Kimball & Co.
Card 9, Limenitis Arthemis, from the Butterflies series (N183) issued by Wm. S. Kimball & Co.
https://www.rawpixel.com/image/7915797/image-butterflies-person-artFree Image from public domain license
Peony flower border with round shape on simple background, editable design
Peony flower border with round shape on simple background, editable design
https://www.rawpixel.com/image/10155321/peony-flower-border-with-round-shape-simple-background-editable-designView license
Card 3, Grapta Gracilis, from the Butterflies series (N183) issued by Wm. S. Kimball & Co.
Card 3, Grapta Gracilis, from the Butterflies series (N183) issued by Wm. S. Kimball & Co.
https://www.rawpixel.com/image/7915945/image-butterflies-person-artFree Image from public domain license