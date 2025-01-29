Edit ImageCropSaveSaveEdit Imagebutterfliespersonartvintagepublic domainvintage artcardphotoCard 14, Papilio Cresphontes, from the Butterflies series (N183) issued by Wm. S. Kimball & Co.View public domain image source hereMoreFree for Personal and Business usePublic DomainInfoJPEGHigh Resolution (HD) 489 x 862 px | 300 dpiView CC0 licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosDesignsSimilarBusiness card editable mockup, brand identity with vintage designhttps://www.rawpixel.com/image/12575270/business-card-editable-mockup-brand-identity-with-vintage-designView licenseCard 24, Papilio Hippodamus, from the Butterflies series (N183) issued by Wm. S. Kimball & Co.https://www.rawpixel.com/image/7915836/image-butterfly-animal-personFree Image from public domain licenseAesthetic ballerina & butterfly, editable vintage collage art. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/9346356/png-aesthetic-beautiful-beigeView licenseCard 33, Papilio Podalirius, from the Butterflies series (N183) issued by Wm. S. Kimball & Co.https://www.rawpixel.com/image/7915917/image-butterflies-person-artFree Image from public domain licenseWedding invitation card template, vintage botanical design, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/7576609/imageView licenseCard 13, Papilio Turnus, from the Butterflies series (N183) issued by Wm. S. Kimball & Co.https://www.rawpixel.com/image/7915864/image-butterflies-person-artFree Image from public domain licenseVintage floral collage elements, editable element sethttps://www.rawpixel.com/image/16498689/vintage-floral-collage-elements-editable-element-setView licenseCard 18, Papilio Machaon, from the Butterflies series (N183) issued by Wm. S. Kimball & Co.https://www.rawpixel.com/image/7915818/image-butterflies-person-artFree Image from public domain licenseAesthetic ballerina & butterfly, editable vintage collage art. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/9347474/png-aesthetic-beautiful-blueView licenseCard 44, Papilio Philenor, from the Butterflies series (N183) issued by Wm. S. Kimball & Co.https://www.rawpixel.com/image/7915870/image-butterflies-person-artFree Image from public domain licenseAesthetic ballerina & butterfly, note paper, vintage editable collage art. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/9345477/png-aesthetic-beautiful-blank-spaceView licenseCard 32, Pyrameis Caryae, from the Butterflies series (N183) issued by Wm. S. Kimball & Co.https://www.rawpixel.com/image/7915869/image-butterflies-person-artFree Image from public domain licenseAesthetic ballerina & butterfly, note paper, vintage editable collage art. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/9347524/png-aesthetic-beautiful-blank-spaceView licenseCard 29, Heliconia Cydno, from the Butterflies series (N183) issued by Wm. S. Kimball & Co.https://www.rawpixel.com/image/7915913/image-butterflies-person-artFree Image from public domain licenseValentine quote Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/14729925/valentine-quote-instagram-post-templateView licenseCard 26, Argynnis Cybele, from the Butterflies series (N183) issued by Wm. S. Kimball & Co.https://www.rawpixel.com/image/7915831/image-butterflies-person-artFree Image from public domain licenseEditable whimsigoth fortune design element sethttps://www.rawpixel.com/image/15212606/editable-whimsigoth-fortune-design-element-setView licenseCard 50, Platysamia Cecropia, from the Butterflies series (N183) issued by Wm. S. Kimball & Co.https://www.rawpixel.com/image/7915868/image-butterflies-person-artFree Image from public domain licenseMy heart beats for you quote Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/14729953/heart-beats-for-you-quote-instagram-post-templateView licenseCard 11, Melitaea Phaeton, from the Butterflies series (N183) issued by Wm. S. Kimball & Co.https://www.rawpixel.com/image/7915835/image-butterflies-person-artFree Image from public domain licenseBirthday party invitation card template, vintage flower illustration, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/7579949/imageView licenseCard 30, Pyrameis Atalanta, from the Butterflies series (N183) issued by Wm. S. Kimball & Co.https://www.rawpixel.com/image/7915907/image-butterflies-person-artFree Image from public domain licenseTea party invitation card template, vintage butterfly pattern, famous Maurice Pillard Verneuil artwork remixed by rawpixelhttps://www.rawpixel.com/image/7216573/imageView licenseCard 23, Aglia Tau, from the Butterflies series (N183) issued by Wm. S. Kimball & Co.https://www.rawpixel.com/image/7915867/image-butterflies-person-artFree Image from public domain licenseAstronaut collage poster template, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/7390375/imageView licenseCard 16, Vanessa Io, from the Butterflies series (N183) issued by Wm. S. Kimball & Co.https://www.rawpixel.com/image/7915832/image-butterflies-person-artFree Image from public domain licenseSwedish birthday wish editable design, community remixhttps://www.rawpixel.com/image/13394675/swedish-birthday-wish-editable-design-community-remixView licenseCard 49, Prepona Amphimachus, from the Butterflies series (N183) issued by Wm. S. Kimball & Co.https://www.rawpixel.com/image/7915874/image-butterflies-person-artFree Image from public domain licenseEditable ephemera collage element, vintage design sethttps://www.rawpixel.com/image/11517100/editable-ephemera-collage-element-vintage-design-setView licenseCard 17, Melitaea Nycteis, from the Butterflies series (N183) issued by Wm. S. Kimball & Co.https://www.rawpixel.com/image/7915790/image-butterflies-person-artFree Image from public domain licenseMona Lisa red background, customizable design. Artwork by Leonardo da Vinci, remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/9067286/png-aesthetic-collage-remix-artView licenseCard 27, Parnassius Apollo, from the Butterflies series (N183) issued by Wm. S. Kimball & Co.https://www.rawpixel.com/image/7915809/image-butterflies-person-artFree Image from public domain licenseArt deco invitation card template, flea market ad, famous Maurice Pillard Verneuil artwork remixed by rawpixelhttps://www.rawpixel.com/image/7201230/imageView licenseCard 25, Vanessa J. Album, from the Butterflies series (N183) issued by Wm. S. Kimball & Co.https://www.rawpixel.com/image/7915804/image-butterflies-person-artFree Image from public domain licenseMona Lisa sticker, editable design. Artwork by Leonardo da Vinci, remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/9082142/png-art-remix-bookView licenseCard 37, Catocala Nupta, from the Butterflies series (N183) issued by Wm. S. Kimball & Co.https://www.rawpixel.com/image/7915886/image-butterflies-person-artFree Image from public domain licenseButterfly fairy png, vintage art nouveau illustration. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/12580575/butterfly-fairy-png-vintage-art-nouveau-illustration-remixed-rawpixelView licenseCard 9, Limenitis Arthemis, from the Butterflies series (N183) issued by Wm. S. Kimball & Co.https://www.rawpixel.com/image/7915797/image-butterflies-person-artFree Image from public domain licensePeony flower border with round shape on simple background, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/10155321/peony-flower-border-with-round-shape-simple-background-editable-designView licenseCard 3, Grapta Gracilis, from the Butterflies series (N183) issued by Wm. S. Kimball & Co.https://www.rawpixel.com/image/7915945/image-butterflies-person-artFree Image from public domain license