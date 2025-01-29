rawpixel
Edit ImageCrop
Card 13, Papilio Turnus, from the Butterflies series (N183) issued by Wm. S. Kimball & Co.
Save
Edit Image
butterfliespersonartvintagepublic domainclothingvintage artcard
Business card editable mockup, brand identity with vintage design
Business card editable mockup, brand identity with vintage design
https://www.rawpixel.com/image/12575270/business-card-editable-mockup-brand-identity-with-vintage-designView license
Card 14, Papilio Cresphontes, from the Butterflies series (N183) issued by Wm. S. Kimball & Co.
Card 14, Papilio Cresphontes, from the Butterflies series (N183) issued by Wm. S. Kimball & Co.
https://www.rawpixel.com/image/7915798/image-butterflies-person-artFree Image from public domain license
Wedding invitation card template, vintage botanical design, editable text
Wedding invitation card template, vintage botanical design, editable text
https://www.rawpixel.com/image/7576609/imageView license
Card 44, Papilio Philenor, from the Butterflies series (N183) issued by Wm. S. Kimball & Co.
Card 44, Papilio Philenor, from the Butterflies series (N183) issued by Wm. S. Kimball & Co.
https://www.rawpixel.com/image/7915870/image-butterflies-person-artFree Image from public domain license
Aesthetic ballerina & butterfly, editable vintage collage art. Remixed by rawpixel.
Aesthetic ballerina & butterfly, editable vintage collage art. Remixed by rawpixel.
https://www.rawpixel.com/image/9346356/png-aesthetic-beautiful-beigeView license
Card 18, Papilio Machaon, from the Butterflies series (N183) issued by Wm. S. Kimball & Co.
Card 18, Papilio Machaon, from the Butterflies series (N183) issued by Wm. S. Kimball & Co.
https://www.rawpixel.com/image/7915818/image-butterflies-person-artFree Image from public domain license
Vintage floral collage elements, editable element set
Vintage floral collage elements, editable element set
https://www.rawpixel.com/image/16498689/vintage-floral-collage-elements-editable-element-setView license
Card 24, Papilio Hippodamus, from the Butterflies series (N183) issued by Wm. S. Kimball & Co.
Card 24, Papilio Hippodamus, from the Butterflies series (N183) issued by Wm. S. Kimball & Co.
https://www.rawpixel.com/image/7915836/image-butterfly-animal-personFree Image from public domain license
Aesthetic ballerina & butterfly, editable vintage collage art. Remixed by rawpixel.
Aesthetic ballerina & butterfly, editable vintage collage art. Remixed by rawpixel.
https://www.rawpixel.com/image/9347474/png-aesthetic-beautiful-blueView license
Card 33, Papilio Podalirius, from the Butterflies series (N183) issued by Wm. S. Kimball & Co.
Card 33, Papilio Podalirius, from the Butterflies series (N183) issued by Wm. S. Kimball & Co.
https://www.rawpixel.com/image/7915917/image-butterflies-person-artFree Image from public domain license
Aesthetic ballerina & butterfly, note paper, vintage editable collage art. Remixed by rawpixel.
Aesthetic ballerina & butterfly, note paper, vintage editable collage art. Remixed by rawpixel.
https://www.rawpixel.com/image/9345477/png-aesthetic-beautiful-blank-spaceView license
Card 1, Gynaecia Dirce, from the Butterflies series (N183) issued by Wm. S. Kimball & Co.
Card 1, Gynaecia Dirce, from the Butterflies series (N183) issued by Wm. S. Kimball & Co.
https://www.rawpixel.com/image/7915947/image-butterflies-angel-personFree Image from public domain license
Valentine quote Instagram post template
Valentine quote Instagram post template
https://www.rawpixel.com/image/14729925/valentine-quote-instagram-post-templateView license
Card 4, Vanessa Milberti, from the Butterflies series (N183) issued by Wm. S. Kimball & Co.
Card 4, Vanessa Milberti, from the Butterflies series (N183) issued by Wm. S. Kimball & Co.
https://www.rawpixel.com/image/7915946/image-butterflies-person-artFree Image from public domain license
Aesthetic ballerina & butterfly, note paper, vintage editable collage art. Remixed by rawpixel.
Aesthetic ballerina & butterfly, note paper, vintage editable collage art. Remixed by rawpixel.
https://www.rawpixel.com/image/9347524/png-aesthetic-beautiful-blank-spaceView license
Card 36, Junonia Lavinia, from the Butterflies series (N183) issued by Wm. S. Kimball & Co.
Card 36, Junonia Lavinia, from the Butterflies series (N183) issued by Wm. S. Kimball & Co.
https://www.rawpixel.com/image/7915909/image-butterflies-person-artFree Image from public domain license
PNG Vintage cherubs dreamy moon illustration transparent background editable design
PNG Vintage cherubs dreamy moon illustration transparent background editable design
https://www.rawpixel.com/image/9799048/png-adult-angel-animal-wingView license
Card 6, Calimorpha Hera, from the Butterflies series (N183) issued by Wm. S. Kimball & Co.
Card 6, Calimorpha Hera, from the Butterflies series (N183) issued by Wm. S. Kimball & Co.
https://www.rawpixel.com/image/7915848/image-butterflies-person-artFree Image from public domain license
My heart beats for you quote Instagram post template
My heart beats for you quote Instagram post template
https://www.rawpixel.com/image/14729953/heart-beats-for-you-quote-instagram-post-templateView license
Card 38, Chysophanus Americanus, from the Butterflies series (N183) issued by Wm. S. Kimball & Co.
Card 38, Chysophanus Americanus, from the Butterflies series (N183) issued by Wm. S. Kimball & Co.
https://www.rawpixel.com/image/7915834/image-butterflies-person-artFree Image from public domain license
Birthday party invitation card template, vintage flower illustration, editable text
Birthday party invitation card template, vintage flower illustration, editable text
https://www.rawpixel.com/image/7579949/imageView license
Card 12, Vanessa Urticae, from the Butterflies series (N183) issued by Wm. S. Kimball & Co.
Card 12, Vanessa Urticae, from the Butterflies series (N183) issued by Wm. S. Kimball & Co.
https://www.rawpixel.com/image/7915755/image-butterflies-person-artFree Image from public domain license
Tea party invitation card template, vintage butterfly pattern, famous Maurice Pillard Verneuil artwork remixed by rawpixel
Tea party invitation card template, vintage butterfly pattern, famous Maurice Pillard Verneuil artwork remixed by rawpixel
https://www.rawpixel.com/image/7216573/imageView license
Card 43, Vanessa Antiopa, from the Butterflies series (N183) issued by Wm. S. Kimball & Co.
Card 43, Vanessa Antiopa, from the Butterflies series (N183) issued by Wm. S. Kimball & Co.
https://www.rawpixel.com/image/7915908/image-butterflies-person-artFree Image from public domain license
Swedish birthday wish editable design, community remix
Swedish birthday wish editable design, community remix
https://www.rawpixel.com/image/13394675/swedish-birthday-wish-editable-design-community-remixView license
Card 34, Pieris Brassicae, from the Butterflies series (N183) issued by Wm. S. Kimball & Co.
Card 34, Pieris Brassicae, from the Butterflies series (N183) issued by Wm. S. Kimball & Co.
https://www.rawpixel.com/image/7915961/image-butterflies-person-artFree Image from public domain license
Girl holding flower pot png, Josef Rudolf Witzel's vintage illustration. Remixed by rawpixel.
Girl holding flower pot png, Josef Rudolf Witzel's vintage illustration. Remixed by rawpixel.
https://www.rawpixel.com/image/12580826/png-adult-art-nouveauView license
Card 28, Terias Lisa, from the Butterflies series (N183) issued by Wm. S. Kimball & Co.
Card 28, Terias Lisa, from the Butterflies series (N183) issued by Wm. S. Kimball & Co.
https://www.rawpixel.com/image/7915837/image-butterflies-person-artFree Image from public domain license
Editable whimsigoth fortune design element set
Editable whimsigoth fortune design element set
https://www.rawpixel.com/image/15212606/editable-whimsigoth-fortune-design-element-setView license
Card 35, Limenitis Sybilla, from the Butterflies series (N183) issued by Wm. S. Kimball & Co.
Card 35, Limenitis Sybilla, from the Butterflies series (N183) issued by Wm. S. Kimball & Co.
https://www.rawpixel.com/image/7915846/image-butterfly-animal-personFree Image from public domain license
Editable ephemera collage element, vintage design set
Editable ephemera collage element, vintage design set
https://www.rawpixel.com/image/11517100/editable-ephemera-collage-element-vintage-design-setView license
Card 10, Grapta Comma, from the Butterflies series (N183) issued by Wm. S. Kimball & Co.
Card 10, Grapta Comma, from the Butterflies series (N183) issued by Wm. S. Kimball & Co.
https://www.rawpixel.com/image/7915801/image-butterflies-person-artFree Image from public domain license
Astronaut collage poster template, editable design
Astronaut collage poster template, editable design
https://www.rawpixel.com/image/7390375/imageView license
Card 31, Rhodocera Cleopatra, from the Butterflies series (N183) issued by Wm. S. Kimball & Co.
Card 31, Rhodocera Cleopatra, from the Butterflies series (N183) issued by Wm. S. Kimball & Co.
https://www.rawpixel.com/image/7915928/image-butterflies-person-artFree Image from public domain license
Vintage cherubs dreamy moon collage remix editable design
Vintage cherubs dreamy moon collage remix editable design
https://www.rawpixel.com/image/12632559/vintage-cherubs-dreamy-moon-collage-remix-editable-designView license
Card 19, Argynnis Aglaja, from the Butterflies series (N183) issued by Wm. S. Kimball & Co.
Card 19, Argynnis Aglaja, from the Butterflies series (N183) issued by Wm. S. Kimball & Co.
https://www.rawpixel.com/image/7915799/image-butterflies-person-artFree Image from public domain license
One of a kind Instagram story template, editable text
One of a kind Instagram story template, editable text
https://www.rawpixel.com/image/12007212/one-kind-instagram-story-template-editable-textView license
Card 22, Catogala Fraxini, from the Butterflies series (N183) issued by Wm. S. Kimball & Co.
Card 22, Catogala Fraxini, from the Butterflies series (N183) issued by Wm. S. Kimball & Co.
https://www.rawpixel.com/image/7915772/image-butterflies-person-artFree Image from public domain license
Art deco invitation card template, flea market ad, famous Maurice Pillard Verneuil artwork remixed by rawpixel
Art deco invitation card template, flea market ad, famous Maurice Pillard Verneuil artwork remixed by rawpixel
https://www.rawpixel.com/image/7201230/imageView license
Card 48, Morpho Cypris, from the Butterflies series (N183) issued by Wm. S. Kimball & Co.
Card 48, Morpho Cypris, from the Butterflies series (N183) issued by Wm. S. Kimball & Co.
https://www.rawpixel.com/image/7915922/image-butterflies-person-artFree Image from public domain license