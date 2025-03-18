rawpixel
Edit ImageCrop
Card 3, Grapta Gracilis, from the Butterflies series (N183) issued by Wm. S. Kimball & Co.
Save
Edit Image
butterfliespersonartvintagepublic domainvintage arttattooskin
Editable tattoo mockup, woman's belly design
Editable tattoo mockup, woman's belly design
https://www.rawpixel.com/image/9969086/editable-tattoo-mockup-womans-belly-designView license
Card 10, Grapta Comma, from the Butterflies series (N183) issued by Wm. S. Kimball & Co.
Card 10, Grapta Comma, from the Butterflies series (N183) issued by Wm. S. Kimball & Co.
https://www.rawpixel.com/image/7915801/image-butterflies-person-artFree Image from public domain license
Crescent moon, spiritual elements remix, editable design
Crescent moon, spiritual elements remix, editable design
https://www.rawpixel.com/image/11721961/crescent-moon-spiritual-elements-remix-editable-designView license
Card 16, Vanessa Io, from the Butterflies series (N183) issued by Wm. S. Kimball & Co.
Card 16, Vanessa Io, from the Butterflies series (N183) issued by Wm. S. Kimball & Co.
https://www.rawpixel.com/image/7915832/image-butterflies-person-artFree Image from public domain license
Gold crescent moon, spiritual elements remix, editable design
Gold crescent moon, spiritual elements remix, editable design
https://www.rawpixel.com/image/11773709/gold-crescent-moon-spiritual-elements-remix-editable-designView license
Card 40, Pyrameis Huntera, from the Butterflies series (N183) issued by Wm. S. Kimball & Co.
Card 40, Pyrameis Huntera, from the Butterflies series (N183) issued by Wm. S. Kimball & Co.
https://www.rawpixel.com/image/7915912/image-butterflies-person-artFree Image from public domain license
Crescent moon, brown spiritual background, editable design
Crescent moon, brown spiritual background, editable design
https://www.rawpixel.com/image/11773717/crescent-moon-brown-spiritual-background-editable-designView license
Card 8, Limenitis Ursula, from the Butterflies series (N183) issued by Wm. S. Kimball & Co.
Card 8, Limenitis Ursula, from the Butterflies series (N183) issued by Wm. S. Kimball & Co.
https://www.rawpixel.com/image/7915833/image-butterflies-people-artFree Image from public domain license
Tattooed hands holding angel poster mockup
Tattooed hands holding angel poster mockup
https://www.rawpixel.com/image/15346493/tattooed-hands-holding-angel-poster-mockupView license
Card 2, Morpho Teucer, from the Butterflies series (N183) issued by Wm. S. Kimball & Co.
Card 2, Morpho Teucer, from the Butterflies series (N183) issued by Wm. S. Kimball & Co.
https://www.rawpixel.com/image/7915960/image-butterflies-art-vintageFree Image from public domain license
Tattoos inspiration poster template, editable text & design
Tattoos inspiration poster template, editable text & design
https://www.rawpixel.com/image/10116535/tattoos-inspiration-poster-template-editable-text-designView license
Card 21, Limenitis Disippus, from the Butterflies series (N183) issued by Wm. S. Kimball & Co.
Card 21, Limenitis Disippus, from the Butterflies series (N183) issued by Wm. S. Kimball & Co.
https://www.rawpixel.com/image/7915788/image-butterflies-person-artFree Image from public domain license
Skin and beauty poster template, editable vintage photography design
Skin and beauty poster template, editable vintage photography design
https://www.rawpixel.com/image/21353110/skin-and-beauty-poster-template-editable-vintage-photography-designView license
Card 25, Vanessa J. Album, from the Butterflies series (N183) issued by Wm. S. Kimball & Co.
Card 25, Vanessa J. Album, from the Butterflies series (N183) issued by Wm. S. Kimball & Co.
https://www.rawpixel.com/image/7915804/image-butterflies-person-artFree Image from public domain license
Golden crescent moon, black background, editable design
Golden crescent moon, black background, editable design
https://www.rawpixel.com/image/11739839/golden-crescent-moon-black-background-editable-designView license
Card 13, Papilio Turnus, from the Butterflies series (N183) issued by Wm. S. Kimball & Co.
Card 13, Papilio Turnus, from the Butterflies series (N183) issued by Wm. S. Kimball & Co.
https://www.rawpixel.com/image/7915864/image-butterflies-person-artFree Image from public domain license
Flower tattoo editable mockup, woman's back
Flower tattoo editable mockup, woman's back
https://www.rawpixel.com/image/10201578/flower-tattoo-editable-mockup-womans-backView license
Card 14, Papilio Cresphontes, from the Butterflies series (N183) issued by Wm. S. Kimball & Co.
Card 14, Papilio Cresphontes, from the Butterflies series (N183) issued by Wm. S. Kimball & Co.
https://www.rawpixel.com/image/7915798/image-butterflies-person-artFree Image from public domain license
Editable photocopy design element set
Editable photocopy design element set
https://www.rawpixel.com/image/15165451/editable-photocopy-design-element-setView license
Card 37, Catocala Nupta, from the Butterflies series (N183) issued by Wm. S. Kimball & Co.
Card 37, Catocala Nupta, from the Butterflies series (N183) issued by Wm. S. Kimball & Co.
https://www.rawpixel.com/image/7915886/image-butterflies-person-artFree Image from public domain license
Editable vintage tattoo design element set
Editable vintage tattoo design element set
https://www.rawpixel.com/image/16275158/editable-vintage-tattoo-design-element-setView license
Card 27, Parnassius Apollo, from the Butterflies series (N183) issued by Wm. S. Kimball & Co.
Card 27, Parnassius Apollo, from the Butterflies series (N183) issued by Wm. S. Kimball & Co.
https://www.rawpixel.com/image/7915809/image-butterflies-person-artFree Image from public domain license
Editable Tattoo design design element set
Editable Tattoo design design element set
https://www.rawpixel.com/image/15207041/editable-tattoo-design-design-element-setView license
Card 20, Pyrameis Cardui, from the Butterflies series (N183) issued by Wm. S. Kimball & Co.
Card 20, Pyrameis Cardui, from the Butterflies series (N183) issued by Wm. S. Kimball & Co.
https://www.rawpixel.com/image/7915754/image-butterflies-person-artFree Image from public domain license
Editable Tattoo design design element set
Editable Tattoo design design element set
https://www.rawpixel.com/image/15206962/editable-tattoo-design-design-element-setView license
Card 46, Morpho Menelaus, from the Butterflies series (N183) issued by Wm. S. Kimball & Co.
Card 46, Morpho Menelaus, from the Butterflies series (N183) issued by Wm. S. Kimball & Co.
https://www.rawpixel.com/image/7915914/image-butterflies-person-artFree Image from public domain license
Photo contest poster template, editable text and design
Photo contest poster template, editable text and design
https://www.rawpixel.com/image/10697557/photo-contest-poster-template-editable-text-and-designView license
Card 31, Rhodocera Cleopatra, from the Butterflies series (N183) issued by Wm. S. Kimball & Co.
Card 31, Rhodocera Cleopatra, from the Butterflies series (N183) issued by Wm. S. Kimball & Co.
https://www.rawpixel.com/image/7915928/image-butterflies-person-artFree Image from public domain license
Editable vintage tattoo design element set
Editable vintage tattoo design element set
https://www.rawpixel.com/image/16269659/editable-vintage-tattoo-design-element-setView license
Card 22, Catogala Fraxini, from the Butterflies series (N183) issued by Wm. S. Kimball & Co.
Card 22, Catogala Fraxini, from the Butterflies series (N183) issued by Wm. S. Kimball & Co.
https://www.rawpixel.com/image/7915772/image-butterflies-person-artFree Image from public domain license
The Trappistine frame background, Alphonse Mucha's famous artwork. Remixed by rawpixel.
The Trappistine frame background, Alphonse Mucha's famous artwork. Remixed by rawpixel.
https://www.rawpixel.com/image/12541678/png-alphonse-mucha-art-nouveauView license
Card 36, Junonia Lavinia, from the Butterflies series (N183) issued by Wm. S. Kimball & Co.
Card 36, Junonia Lavinia, from the Butterflies series (N183) issued by Wm. S. Kimball & Co.
https://www.rawpixel.com/image/7915909/image-butterflies-person-artFree Image from public domain license
Tattoos inspiration social story template, editable Instagram design
Tattoos inspiration social story template, editable Instagram design
https://www.rawpixel.com/image/10112693/tattoos-inspiration-social-story-template-editable-instagram-designView license
Card 50, Platysamia Cecropia, from the Butterflies series (N183) issued by Wm. S. Kimball & Co.
Card 50, Platysamia Cecropia, from the Butterflies series (N183) issued by Wm. S. Kimball & Co.
https://www.rawpixel.com/image/7915868/image-butterflies-person-artFree Image from public domain license
Tattoos inspiration blog banner template, editable text
Tattoos inspiration blog banner template, editable text
https://www.rawpixel.com/image/10113429/tattoos-inspiration-blog-banner-template-editable-textView license
Card 42, Argynnis Idalia, from the Butterflies series (N183) issued by Wm. S. Kimball & Co.
Card 42, Argynnis Idalia, from the Butterflies series (N183) issued by Wm. S. Kimball & Co.
https://www.rawpixel.com/image/7915865/image-butterflies-person-artFree Image from public domain license
Editable Tattoo design design element set
Editable Tattoo design design element set
https://www.rawpixel.com/image/15207292/editable-tattoo-design-design-element-setView license
Card 41, Chrysophanus Thoe, from the Butterflies series (N183) issued by Wm. S. Kimball & Co.
Card 41, Chrysophanus Thoe, from the Butterflies series (N183) issued by Wm. S. Kimball & Co.
https://www.rawpixel.com/image/7915949/image-butterflies-person-artFree Image from public domain license
Editable tattoo mockup, woman's back design
Editable tattoo mockup, woman's back design
https://www.rawpixel.com/image/9980448/editable-tattoo-mockup-womans-back-designView license
Card 49, Prepona Amphimachus, from the Butterflies series (N183) issued by Wm. S. Kimball & Co.
Card 49, Prepona Amphimachus, from the Butterflies series (N183) issued by Wm. S. Kimball & Co.
https://www.rawpixel.com/image/7915874/image-butterflies-person-artFree Image from public domain license