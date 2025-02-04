rawpixel
Edit ImageCrop
Tyrolese, from World's Smokers series (N33) for Allen & Ginter Cigarettes
Save
Edit Image
personartcigarettesvintagepublic domainclothingposterunited states
America poster template, remastered from vintage design into editable format by rawpixel
America poster template, remastered from vintage design into editable format by rawpixel
https://www.rawpixel.com/image/8682560/png-america-american-artView license
Albanian, from World's Smokers series (N33) for Allen & Ginter Cigarettes
Albanian, from World's Smokers series (N33) for Allen & Ginter Cigarettes
https://www.rawpixel.com/image/7919956/albanian-from-worlds-smokers-series-n33-for-allen-ginter-cigarettesFree Image from public domain license
Woman on telephone poster template, editable vintage design remastered and made editable by rawpixel
Woman on telephone poster template, editable vintage design remastered and made editable by rawpixel
https://www.rawpixel.com/image/8710348/png-america-american-antiqueView license
Russian Lady, from World's Smokers series (N33) for Allen & Ginter Cigarettes
Russian Lady, from World's Smokers series (N33) for Allen & Ginter Cigarettes
https://www.rawpixel.com/image/7920041/russian-lady-from-worlds-smokers-series-n33-for-allen-ginter-cigarettesFree Image from public domain license
San Francisco poster template, editable vintage design remastered and made editable by rawpixel
San Francisco poster template, editable vintage design remastered and made editable by rawpixel
https://www.rawpixel.com/image/8726820/png-air-travel-america-americanView license
American, from World's Smokers series (N33) for Allen & Ginter Cigarettes
American, from World's Smokers series (N33) for Allen & Ginter Cigarettes
https://www.rawpixel.com/image/7919935/american-from-worlds-smokers-series-n33-for-allen-ginter-cigarettesFree Image from public domain license
Memorial day poster template
Memorial day poster template
https://www.rawpixel.com/image/14640572/memorial-day-poster-templateView license
Serbian, from World's Smokers series (N33) for Allen & Ginter Cigarettes
Serbian, from World's Smokers series (N33) for Allen & Ginter Cigarettes
https://www.rawpixel.com/image/9183927/image-art-vintage-cigarettesFree Image from public domain license
Over the rainbow poster template, editable retro rainbow design remixed from original vintage poster by rawpixel
Over the rainbow poster template, editable retro rainbow design remixed from original vintage poster by rawpixel
https://www.rawpixel.com/image/8690170/png-art-beige-blank-spaceView license
Hindu, from World's Smokers series (N33) for Allen & Ginter Cigarettes
Hindu, from World's Smokers series (N33) for Allen & Ginter Cigarettes
https://www.rawpixel.com/image/7919984/hindu-from-worlds-smokers-series-n33-for-allen-ginter-cigarettesFree Image from public domain license
American business success, corporate photo collage, editable design
American business success, corporate photo collage, editable design
https://www.rawpixel.com/image/11913003/american-business-success-corporate-photo-collage-editable-designView license
Bavarian Hunter, printer's sample from World's Smokers series (N33) for Allen & Ginter Cigarettes
Bavarian Hunter, printer's sample from World's Smokers series (N33) for Allen & Ginter Cigarettes
https://www.rawpixel.com/image/7919854/image-person-art-cigarettesFree Image from public domain license
America poster template, editable vintage design remastered and made editable by rawpixel
America poster template, editable vintage design remastered and made editable by rawpixel
https://www.rawpixel.com/image/8723966/png-america-america-unanimous-declaration-thirteen-united-states-1970-vintage-poster-michael-david-brown-americanView license
Chinese, from World's Smokers series (N33) for Allen & Ginter Cigarettes
Chinese, from World's Smokers series (N33) for Allen & Ginter Cigarettes
https://www.rawpixel.com/image/7919903/chinese-from-worlds-smokers-series-n33-for-allen-ginter-cigarettesFree Image from public domain license
Arches National Park poster template, editable US nature art design remastered and made editable by rawpixel
Arches National Park poster template, editable US nature art design remastered and made editable by rawpixel
https://www.rawpixel.com/image/8719652/png-america-arches-national-park-artView license
Russian Lady, printer's sample from World's Smokers series (N33) for Allen & Ginter Cigarettes
Russian Lady, printer's sample from World's Smokers series (N33) for Allen & Ginter Cigarettes
https://www.rawpixel.com/image/7919991/image-person-art-cigarettesFree Image from public domain license
Go vote poster template, editable text and design
Go vote poster template, editable text and design
https://www.rawpixel.com/image/11956666/vote-poster-template-editable-text-and-designView license
American Indian, from World's Smokers series (N33) for Allen & Ginter Cigarettes
American Indian, from World's Smokers series (N33) for Allen & Ginter Cigarettes
https://www.rawpixel.com/image/7919913/image-person-art-cigarettesFree Image from public domain license
Economic Recovery poster template, editable text and design
Economic Recovery poster template, editable text and design
https://www.rawpixel.com/image/11826796/economic-recovery-poster-template-editable-text-and-designView license
Mexican, from World's Smokers series (N33) for Allen & Ginter Cigarettes
Mexican, from World's Smokers series (N33) for Allen & Ginter Cigarettes
https://www.rawpixel.com/image/7919982/mexican-from-worlds-smokers-series-n33-for-allen-ginter-cigarettesFree Image from public domain license
See America poster template, editable vintage design remastered and made editable by rawpixel
See America poster template, editable vintage design remastered and made editable by rawpixel
https://www.rawpixel.com/image/8713468/png-america-antique-artView license
Sudan, from World's Smokers series (N33) for Allen & Ginter Cigarettes
Sudan, from World's Smokers series (N33) for Allen & Ginter Cigarettes
https://www.rawpixel.com/image/7920032/sudan-from-worlds-smokers-series-n33-for-allen-ginter-cigarettesFree Image from public domain license
Economic revival poster template, editable text and design
Economic revival poster template, editable text and design
https://www.rawpixel.com/image/11826962/economic-revival-poster-template-editable-text-and-designView license
Japanese, from World's Smokers series (N33) for Allen & Ginter Cigarettes
Japanese, from World's Smokers series (N33) for Allen & Ginter Cigarettes
https://www.rawpixel.com/image/7920058/japanese-from-worlds-smokers-series-n33-for-allen-ginter-cigarettesFree Image from public domain license
Travel journal poster template
Travel journal poster template
https://www.rawpixel.com/image/13122116/travel-journal-poster-templateView license
Bavarian Hunter, from World's Smokers series (N33) for Allen & Ginter Cigarettes
Bavarian Hunter, from World's Smokers series (N33) for Allen & Ginter Cigarettes
https://www.rawpixel.com/image/7919879/image-person-art-cigarettesFree Image from public domain license
Customer service poster template, editable text and design
Customer service poster template, editable text and design
https://www.rawpixel.com/image/11721785/customer-service-poster-template-editable-text-and-designView license
Bedouin, from World's Smokers series (N33) for Allen & Ginter Cigarettes
Bedouin, from World's Smokers series (N33) for Allen & Ginter Cigarettes
https://www.rawpixel.com/image/7920046/bedouin-from-worlds-smokers-series-n33-for-allen-ginter-cigarettesFree Image from public domain license
American politics, social issues paper collage, editable design
American politics, social issues paper collage, editable design
https://www.rawpixel.com/image/11909631/american-politics-social-issues-paper-collage-editable-designView license
Dutchman, from World's Smokers series (N33) for Allen & Ginter Cigarettes
Dutchman, from World's Smokers series (N33) for Allen & Ginter Cigarettes
https://www.rawpixel.com/image/7919856/dutchman-from-worlds-smokers-series-n33-for-allen-ginter-cigarettesFree Image from public domain license
Now all together poster template, editable vintage design remastered and made editable by rawpixel
Now all together poster template, editable vintage design remastered and made editable by rawpixel
https://www.rawpixel.com/image/8738633/png-7th-war-loan-now-all-together-1945-vintage-poster-cc-beall-america-americanView license
Persian, from World's Smokers series (N33) for Allen & Ginter Cigarettes
Persian, from World's Smokers series (N33) for Allen & Ginter Cigarettes
https://www.rawpixel.com/image/7920028/persian-from-worlds-smokers-series-n33-for-allen-ginter-cigarettesFree Image from public domain license
Voting poster template, editable text and design
Voting poster template, editable text and design
https://www.rawpixel.com/image/11956667/voting-poster-template-editable-text-and-designView license
Gypsy Girl, from World's Smokers series (N33) for Allen & Ginter Cigarettes
Gypsy Girl, from World's Smokers series (N33) for Allen & Ginter Cigarettes
https://www.rawpixel.com/image/7919919/gypsy-girl-from-worlds-smokers-series-n33-for-allen-ginter-cigarettesFree Image from public domain license
Vote now Instagram poster template, editable text and design
Vote now Instagram poster template, editable text and design
https://www.rawpixel.com/image/12587479/vote-now-instagram-poster-template-editable-text-and-designView license
Kalmuc, from World's Smokers series (N33) for Allen & Ginter Cigarettes
Kalmuc, from World's Smokers series (N33) for Allen & Ginter Cigarettes
https://www.rawpixel.com/image/7920079/kalmuc-from-worlds-smokers-series-n33-for-allen-ginter-cigarettesFree Image from public domain license
Helpline poster template, editable text and design
Helpline poster template, editable text and design
https://www.rawpixel.com/image/11758462/helpline-poster-template-editable-text-and-designView license
Farmer, from World's Smokers series (N33) for Allen & Ginter Cigarettes, issued by Allen & Ginter
Farmer, from World's Smokers series (N33) for Allen & Ginter Cigarettes, issued by Allen & Ginter
https://www.rawpixel.com/image/9183836/image-art-vintage-cigarettesFree Image from public domain license
American business success, corporate photo collage, editable design
American business success, corporate photo collage, editable design
https://www.rawpixel.com/image/11903255/american-business-success-corporate-photo-collage-editable-designView license
English Naval Officer, from World's Smokers series (N33) for Allen & Ginter Cigarettes
English Naval Officer, from World's Smokers series (N33) for Allen & Ginter Cigarettes
https://www.rawpixel.com/image/7919891/image-person-art-cigarettesFree Image from public domain license