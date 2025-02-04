Edit ImageCropSaveSaveEdit Imagepersonartcigarettesvintagepublic domainclothingposterunited statesSignor Macaroni, from World's Dudes series (N31) for Allen & Ginter CigarettesView public domain image source hereMoreFree for Personal and Business usePublic DomainInfoJPEGLow Resolution 660 x 1200 pxHigh Resolution (HD) 1646 x 2993 px | 300 dpiView CC0 licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosDesignsSimilarAmerica poster template, remastered from vintage design into editable format by rawpixelhttps://www.rawpixel.com/image/8682560/png-america-american-artView licenseSkater, from World's Dudes series (N31) for Allen & Ginter Cigaretteshttps://www.rawpixel.com/image/7920785/skater-from-worlds-dudes-series-n31-for-allen-ginter-cigarettesFree Image from public domain licenseWoman on telephone poster template, editable vintage design remastered and made editable by rawpixelhttps://www.rawpixel.com/image/8710348/png-america-american-antiqueView licenseSociety Actor, from World's Dudes series (N31) for Allen & Ginter Cigarettes, issued by Allen & Ginterhttps://www.rawpixel.com/image/9183901/image-art-vintage-cigarettesFree Image from public domain licenseSan Francisco poster template, editable vintage design remastered and made editable by rawpixelhttps://www.rawpixel.com/image/8726820/png-air-travel-america-americanView licenseLondon, from World's Dudes series (N31) for Allen & Ginter Cigaretteshttps://www.rawpixel.com/image/9183925/image-art-vintage-cigarettesFree Image from public domain licenseMemorial day poster templatehttps://www.rawpixel.com/image/14640572/memorial-day-poster-templateView licenseToboggan, from World's Dudes series (N31) for Allen & Ginter Cigaretteshttps://www.rawpixel.com/image/9085084/image-art-vintage-cigarettesFree Image from public domain licenseOver the rainbow poster template, editable retro rainbow design remixed from original vintage poster by rawpixelhttps://www.rawpixel.com/image/8690170/png-art-beige-blank-spaceView licenseFifth Avenue, from World's Dudes series (N31) for Allen & Ginter Cigaretteshttps://www.rawpixel.com/image/9183874/image-art-vintage-cigarettesFree Image from public domain licenseAmerican business success, corporate photo collage, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/11913003/american-business-success-corporate-photo-collage-editable-designView licenseMike, from World's Dudes series (N31) for Allen & Ginter Cigaretteshttps://www.rawpixel.com/image/7920652/mike-from-worlds-dudes-series-n31-for-allen-ginter-cigarettesFree Image from public domain licenseAmerica poster template, editable vintage design remastered and made editable by rawpixelhttps://www.rawpixel.com/image/8723966/png-america-america-unanimous-declaration-thirteen-united-states-1970-vintage-poster-michael-david-brown-americanView licenseBoulevard, from World's Dudes series (N31) for Allen & Ginter Cigaretteshttps://www.rawpixel.com/image/7920600/boulevard-from-worlds-dudes-series-n31-for-allen-ginter-cigarettesFree Image from public domain licenseArches National Park poster template, editable US nature art design remastered and made editable by rawpixelhttps://www.rawpixel.com/image/8719652/png-america-arches-national-park-artView licenseTenor, from World's Dudes series (N31) for Allen & Ginter Cigaretteshttps://www.rawpixel.com/image/7920866/tenor-from-worlds-dudes-series-n31-for-allen-ginter-cigarettesFree Image from public domain licenseGo vote poster template, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/11956666/vote-poster-template-editable-text-and-designView licenseHoffman House, from World's Dudes series (N31) for Allen & Ginter Cigaretteshttps://www.rawpixel.com/image/7920767/hoffman-house-from-worlds-dudes-series-n31-for-allen-ginter-cigarettesFree Image from public domain licenseEconomic Recovery poster template, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/11826796/economic-recovery-poster-template-editable-text-and-designView licenseFrench, Country, from World's Dudes series (N31) for Allen & Ginter Cigaretteshttps://www.rawpixel.com/image/7920603/french-country-from-worlds-dudes-series-n31-for-allen-ginter-cigarettesFree Image from public domain licenseSee America poster template, editable vintage design remastered and made editable by rawpixelhttps://www.rawpixel.com/image/8713468/png-america-antique-artView licenseCaricature of Chinese Man, from World's Dudes series (N31) for Allen & Ginter Cigaretteshttps://www.rawpixel.com/image/7927926/image-person-art-cigarettesFree Image from public domain licenseEconomic revival poster template, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/11826962/economic-revival-poster-template-editable-text-and-designView licenseLong Branch, from World's Dudes series (N31) for Allen & Ginter Cigaretteshttps://www.rawpixel.com/image/7920660/long-branch-from-worlds-dudes-series-n31-for-allen-ginter-cigarettesFree Image from public domain licenseTravel journal poster templatehttps://www.rawpixel.com/image/13122116/travel-journal-poster-templateView licenseFrankfurt, from World's Dudes series (N31) for Allen & Ginter Cigaretteshttps://www.rawpixel.com/image/7920638/frankfurt-from-worlds-dudes-series-n31-for-allen-ginter-cigarettesFree Image from public domain licenseCustomer service poster template, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/11721785/customer-service-poster-template-editable-text-and-designView licenseEnglish Diplomat, from World's Dudes series (N31) for Allen & Ginter Cigaretteshttps://www.rawpixel.com/image/7920677/english-diplomat-from-worlds-dudes-series-n31-for-allen-ginter-cigarettesFree Image from public domain licenseAmerican politics, social issues paper collage, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/11909631/american-politics-social-issues-paper-collage-editable-designView licenseHoboken, from World's Dudes series (N31) for Allen & Ginter Cigaretteshttps://www.rawpixel.com/image/7920710/hoboken-from-worlds-dudes-series-n31-for-allen-ginter-cigarettesFree Image from public domain licenseNow all together poster template, editable vintage design remastered and made editable by rawpixelhttps://www.rawpixel.com/image/8738633/png-7th-war-loan-now-all-together-1945-vintage-poster-cc-beall-america-americanView licenseStudio, from World's Dudes series (N31) for Allen & Ginter Cigaretteshttps://www.rawpixel.com/image/7920753/studio-from-worlds-dudes-series-n31-for-allen-ginter-cigarettesFree Image from public domain licenseVoting poster template, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/11956667/voting-poster-template-editable-text-and-designView licenseAmsterdam Banker, from World's Dudes series (N31) for Allen & Ginter Cigaretteshttps://www.rawpixel.com/image/7920746/amsterdam-banker-from-worlds-dudes-series-n31-for-allen-ginter-cigarettesFree Image from public domain licenseVote now Instagram poster template, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/12587479/vote-now-instagram-poster-template-editable-text-and-designView licenseFox Hunting, from World's Dudes series (N31) for Allen & Ginter Cigaretteshttps://www.rawpixel.com/image/7920692/fox-hunting-from-worlds-dudes-series-n31-for-allen-ginter-cigarettesFree Image from public domain licenseHelpline poster template, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/11758462/helpline-poster-template-editable-text-and-designView licenseMagyar, from World's Dudes series (N31) for Allen & Ginter Cigaretteshttps://www.rawpixel.com/image/7920643/magyar-from-worlds-dudes-series-n31-for-allen-ginter-cigarettesFree Image from public domain licenseAmerican business success, corporate photo collage, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/11903255/american-business-success-corporate-photo-collage-editable-designView licenseBowery, from World's Dudes series (N31) for Allen & Ginter Cigaretteshttps://www.rawpixel.com/image/7920695/bowery-from-worlds-dudes-series-n31-for-allen-ginter-cigarettesFree Image from public domain license