Mollie Fuller, from World's Beauties, Series 1 (N26) for Allen & Ginter Cigarettes
Art museum poster template, editable text and design
https://www.rawpixel.com/image/14709137/art-museumView license
Belle Archer, from World's Beauties, Series 1 (N26) for Allen & Ginter Cigarettes
https://www.rawpixel.com/image/7921177/image-person-art-cigarettesFree Image from public domain license
Smoking kills poster template, editable text and design
https://www.rawpixel.com/image/12688560/smoking-kills-poster-template-editable-text-and-designView license
Adelina Patti, from World's Beauties, Series 1 (N26) for Allen & Ginter Cigarettes
https://www.rawpixel.com/image/7921155/image-person-art-cigarettesFree Image from public domain license
World no tobacco day poster template, editable text and design
https://www.rawpixel.com/image/12688594/world-tobacco-day-poster-template-editable-text-and-designView license
Annie Robe, from World's Beauties, Series 1 (N26) for Allen & Ginter Cigarettes
https://www.rawpixel.com/image/7921368/annie-robe-from-worlds-beauties-series-n26-for-allen-ginter-cigarettesFree Image from public domain license
World no tobacco day poster template
https://www.rawpixel.com/image/14571774/world-tobacco-day-poster-templateView license
Miss Agnes Huntington, from World's Beauties, Series 1 (N26) for Allen & Ginter Cigarettes
https://www.rawpixel.com/image/7921168/image-person-art-cigarettesFree Image from public domain license
Smoking kills poster template
https://www.rawpixel.com/image/14571935/smoking-kills-poster-templateView license
Miss Fannie Rice, from World's Beauties, Series 1 (N26) for Allen & Ginter Cigarettes
https://www.rawpixel.com/image/7921221/image-person-art-cigarettesFree Image from public domain license
Art expo poster template
https://www.rawpixel.com/image/12721120/art-expo-poster-templateView license
Helen Dauvray, from World's Beauties, Series 1 (N26) for Allen & Ginter Cigarettes
https://www.rawpixel.com/image/7921080/image-person-art-cigarettesFree Image from public domain license
Premium perfume poster template, editable text and design
https://www.rawpixel.com/image/12526782/premium-perfume-poster-template-editable-text-and-designView license
Pauline Hall, from World's Beauties, Series 1 (N26) for Allen & Ginter Cigarettes
https://www.rawpixel.com/image/7921248/image-person-art-cigarettesFree Image from public domain license
Ancient art exhibition poster template
https://www.rawpixel.com/image/12721900/ancient-art-exhibition-poster-templateView license
Ethel Corlette, from World's Beauties, Series 1 (N26) for Allen & Ginter Cigarettes
https://www.rawpixel.com/image/7921270/image-person-art-cigarettesFree Image from public domain license
Don't blink poster template, customizable advertisement
https://www.rawpixel.com/image/8837633/dont-blink-poster-template-customizable-advertisementView license
Leslie Chester, from World's Beauties, Series 1 (N26) for Allen & Ginter Cigarettes
https://www.rawpixel.com/image/7921209/image-person-art-cigarettesFree Image from public domain license
Sexy woman smoking editable design, community remix
https://www.rawpixel.com/image/14328243/sexy-woman-smoking-editable-design-community-remixView license
Margaret Mather, from World's Beauties, Series 1 (N26) for Allen & Ginter Cigarettes
https://www.rawpixel.com/image/7921251/image-person-art-cigarettesFree Image from public domain license
Art exhibition poster template, editable text & design
https://www.rawpixel.com/image/10121875/art-exhibition-poster-template-editable-text-designView license
Rose Coghlan, from World's Beauties, Series 1 (N26) for Allen & Ginter Cigarettes
https://www.rawpixel.com/image/7921200/image-rose-person-artFree Image from public domain license
Renaissance fair Facebook post template, editable design
https://www.rawpixel.com/image/12686098/renaissance-fair-facebook-post-template-editable-designView license
Lilia Blow, from World's Beauties, Series 1 (N26) for Allen & Ginter Cigarettes
https://www.rawpixel.com/image/7921146/lilia-blow-from-worlds-beauties-series-n26-for-allen-ginter-cigarettesFree Image from public domain license
Smoking woman character png element, urban street, editable design
https://www.rawpixel.com/image/9269161/smoking-woman-character-png-element-urban-street-editable-designView license
Miss Mary Anderson, from World's Beauties, Series 1 (N26) for Allen & Ginter Cigarettes
https://www.rawpixel.com/image/7921225/image-person-art-cigarettesFree Image from public domain license
Surprise poster template, customizable advertisement
https://www.rawpixel.com/image/8837632/surprise-poster-template-customizable-advertisementView license
Miss Ethel Selwyn, from World's Beauties, Series 1 (N26) for Allen & Ginter Cigarettes
https://www.rawpixel.com/image/7921346/image-person-art-cigarettesFree Image from public domain license
Smoking kills Facebook story template
https://www.rawpixel.com/image/14571537/smoking-kills-facebook-story-templateView license
Miss Ellen Terry, from World's Beauties, Series 1 (N26) for Allen & Ginter Cigarettes
https://www.rawpixel.com/image/7921327/image-person-art-cigarettesFree Image from public domain license
Quit smoking poster template
https://www.rawpixel.com/image/14570349/quit-smoking-poster-templateView license
Kate Bartlett, from World's Beauties, Series 1 (N26) for Allen & Ginter Cigarettes
https://www.rawpixel.com/image/7921194/image-person-art-cigarettesFree Image from public domain license
Soldiers without guns poster template, remastered from vintage design into editable format by rawpixel
https://www.rawpixel.com/image/8689078/png-army-art-artworkView license
Estelle Clayton, from World's Beauties, Series 1 (N26) for Allen & Ginter Cigarettes
https://www.rawpixel.com/image/7921159/image-person-art-cigarettesFree Image from public domain license
Monet quote poster template, editable text and design
https://www.rawpixel.com/image/14710248/monet-quoteView license
Egyptian Beauty, from World's Beauties, Series 1 (N26) for Allen & Ginter Cigarettes
https://www.rawpixel.com/image/7921210/image-person-art-cigarettesFree Image from public domain license
Air pollution poster template, editable text and design
https://www.rawpixel.com/image/11764089/air-pollution-poster-template-editable-text-and-designView license
Donna Vaillard, from World's Beauties, Series 1 (N26) for Allen & Ginter Cigarettes
https://www.rawpixel.com/image/7921387/image-person-art-cigarettesFree Image from public domain license
Graphic conference poster template, editable text and design
https://www.rawpixel.com/image/10706278/graphic-conference-poster-template-editable-text-and-designView license
Helen Standish, from World's Beauties, Series 1 (N26) for Allen & Ginter Cigarettes
https://www.rawpixel.com/image/7921284/image-person-art-cigarettesFree Image from public domain license