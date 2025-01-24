rawpixel
Edit ImageCrop
Miss Fanny Davenport, from World's Beauties, Series 1 (N26) for Allen & Ginter Cigarettes
Save
Edit Image
personartcigarettesvintagepublic domainpaintingunited statesworlds
San Francisco poster template, editable vintage design remastered and made editable by rawpixel
San Francisco poster template, editable vintage design remastered and made editable by rawpixel
https://www.rawpixel.com/image/8726820/png-air-travel-america-americanView license
Miss Fannie Rice, from World's Beauties, Series 1 (N26) for Allen & Ginter Cigarettes
Miss Fannie Rice, from World's Beauties, Series 1 (N26) for Allen & Ginter Cigarettes
https://www.rawpixel.com/image/7921221/image-person-art-cigarettesFree Image from public domain license
Hiring poster template, editable text and design
Hiring poster template, editable text and design
https://www.rawpixel.com/image/12508521/hiring-poster-template-editable-text-and-designView license
Miss Billie Barlow, from World's Beauties, Series 1 (N26) for Allen & Ginter Cigarettes
Miss Billie Barlow, from World's Beauties, Series 1 (N26) for Allen & Ginter Cigarettes
https://www.rawpixel.com/image/7921129/image-person-art-cigarettesFree Image from public domain license
Hiring Instagram story template, editable text
Hiring Instagram story template, editable text
https://www.rawpixel.com/image/12508553/hiring-instagram-story-template-editable-textView license
Miss Maud Branscombe, from World's Beauties, Series 1 (N26) for Allen & Ginter Cigarettes
Miss Maud Branscombe, from World's Beauties, Series 1 (N26) for Allen & Ginter Cigarettes
https://www.rawpixel.com/image/7921116/image-person-art-cigarettesFree Image from public domain license
World War II poster template, editable vintage photography design
World War II poster template, editable vintage photography design
https://www.rawpixel.com/image/21443655/world-war-poster-template-editable-vintage-photography-designView license
Miss Mary Anderson, from World's Beauties, Series 1 (N26) for Allen & Ginter Cigarettes
Miss Mary Anderson, from World's Beauties, Series 1 (N26) for Allen & Ginter Cigarettes
https://www.rawpixel.com/image/7921225/image-person-art-cigarettesFree Image from public domain license
Happy memorial day Instagram post template
Happy memorial day Instagram post template
https://www.rawpixel.com/image/14267310/happy-memorial-day-instagram-post-templateView license
Miss Ellen Terry, from World's Beauties, Series 1 (N26) for Allen & Ginter Cigarettes
Miss Ellen Terry, from World's Beauties, Series 1 (N26) for Allen & Ginter Cigarettes
https://www.rawpixel.com/image/7921327/image-person-art-cigarettesFree Image from public domain license
No to war Instagram post template, editable text
No to war Instagram post template, editable text
https://www.rawpixel.com/image/11908969/war-instagram-post-template-editable-textView license
Miss Ethel Selwyn, from World's Beauties, Series 1 (N26) for Allen & Ginter Cigarettes
Miss Ethel Selwyn, from World's Beauties, Series 1 (N26) for Allen & Ginter Cigarettes
https://www.rawpixel.com/image/7921346/image-person-art-cigarettesFree Image from public domain license
Hiring blog banner template, editable text
Hiring blog banner template, editable text
https://www.rawpixel.com/image/12508477/hiring-blog-banner-template-editable-textView license
Miss Agnes Huntington, from World's Beauties, Series 1 (N26) for Allen & Ginter Cigarettes
Miss Agnes Huntington, from World's Beauties, Series 1 (N26) for Allen & Ginter Cigarettes
https://www.rawpixel.com/image/7921168/image-person-art-cigarettesFree Image from public domain license
Hiring Instagram post template, editable text
Hiring Instagram post template, editable text
https://www.rawpixel.com/image/11926857/hiring-instagram-post-template-editable-textView license
Maud Waldemere, Corsair Co./ Fannie Batchelder/ Clara Davenport/ Laura Curtis, Corsair Co., from the Actors and Actresses…
Maud Waldemere, Corsair Co./ Fannie Batchelder/ Clara Davenport/ Laura Curtis, Corsair Co., from the Actors and Actresses…
https://www.rawpixel.com/image/7943610/image-face-person-artFree Image from public domain license
Vote now Instagram poster template, editable text and design
Vote now Instagram poster template, editable text and design
https://www.rawpixel.com/image/12587479/vote-now-instagram-poster-template-editable-text-and-designView license
Florence Baker, Corsair Co./ Fannie Batchelder/ Clara Davenport/ Marion Blanchard, from the Actors and Actresses series…
Florence Baker, Corsair Co./ Fannie Batchelder/ Clara Davenport/ Marion Blanchard, from the Actors and Actresses series…
https://www.rawpixel.com/image/7943638/image-face-person-artFree Image from public domain license
Smoking kills Facebook story template
Smoking kills Facebook story template
https://www.rawpixel.com/image/14571537/smoking-kills-facebook-story-templateView license
Miss Fortesque, from World's Beauties, Series 1 (N26) for Allen & Ginter Cigarettes issued by Allen & Ginter
Miss Fortesque, from World's Beauties, Series 1 (N26) for Allen & Ginter Cigarettes issued by Allen & Ginter
https://www.rawpixel.com/image/9611695/image-ginter-graphic-1888-1800-1900Free Image from public domain license
Visit america Instagram post template
Visit america Instagram post template
https://www.rawpixel.com/image/10206695/visit-america-instagram-post-templateView license
Ada Rehan, from World's Beauties, Series 1 (N26) for Allen & Ginter Cigarettes
Ada Rehan, from World's Beauties, Series 1 (N26) for Allen & Ginter Cigarettes
https://www.rawpixel.com/image/7921261/ada-rehan-from-worlds-beauties-series-n26-for-allen-ginter-cigarettesFree Image from public domain license
Jobs Instagram post template, editable text
Jobs Instagram post template, editable text
https://www.rawpixel.com/image/9814472/jobs-instagram-post-template-editable-textView license
Marie Jansen, from World's Beauties, Series 1 (N26) for Allen & Ginter Cigarettes
Marie Jansen, from World's Beauties, Series 1 (N26) for Allen & Ginter Cigarettes
https://www.rawpixel.com/image/7921084/image-person-art-cigarettesFree Image from public domain license
President's day Instagram story template, editable text
President's day Instagram story template, editable text
https://www.rawpixel.com/image/11916775/presidents-day-instagram-story-template-editable-textView license
Mrs. President Cleveland, from World's Beauties, Series 1 (N26) for Allen & Ginter Cigarettes
Mrs. President Cleveland, from World's Beauties, Series 1 (N26) for Allen & Ginter Cigarettes
https://www.rawpixel.com/image/7921108/image-person-art-cigarettesFree Image from public domain license
American studies poster template, editable text and design
American studies poster template, editable text and design
https://www.rawpixel.com/image/11705550/american-studies-poster-template-editable-text-and-designView license
Mrs. George Gould (Edith M. Kingdon), from World's Beauties, Series 1 (N26) for Allen & Ginter Cigarettes
Mrs. George Gould (Edith M. Kingdon), from World's Beauties, Series 1 (N26) for Allen & Ginter Cigarettes
https://www.rawpixel.com/image/7921277/image-person-art-cigarettesFree Image from public domain license
World Freedom Day poster template, editable text and design
World Freedom Day poster template, editable text and design
https://www.rawpixel.com/image/11907183/world-freedom-day-poster-template-editable-text-and-designView license
Princess Eulalia of Spain, from World's Beauties, Series 1 (N26) for Allen & Ginter Cigarettes
Princess Eulalia of Spain, from World's Beauties, Series 1 (N26) for Allen & Ginter Cigarettes
https://www.rawpixel.com/image/7921131/image-person-art-cigarettesFree Image from public domain license
Military service Instagram post template, editable text
Military service Instagram post template, editable text
https://www.rawpixel.com/image/11849287/military-service-instagram-post-template-editable-textView license
Marie Borroughs, from World's Beauties, Series 1 (N26) for Allen & Ginter Cigarettes
Marie Borroughs, from World's Beauties, Series 1 (N26) for Allen & Ginter Cigarettes
https://www.rawpixel.com/image/7921176/image-person-art-cigarettesFree Image from public domain license
Quit smoking Facebook story template
Quit smoking Facebook story template
https://www.rawpixel.com/image/14571553/quit-smoking-facebook-story-templateView license
Mollie Fuller, from World's Beauties, Series 1 (N26) for Allen & Ginter Cigarettes
Mollie Fuller, from World's Beauties, Series 1 (N26) for Allen & Ginter Cigarettes
https://www.rawpixel.com/image/7921082/image-person-art-cigarettesFree Image from public domain license
Los Angeles instagram post template, editable vintage design remastered and made editable by rawpixel
Los Angeles instagram post template, editable vintage design remastered and made editable by rawpixel
https://www.rawpixel.com/image/17004143/image-cartoon-flowers-treeView license
Kate Bartlett, from World's Beauties, Series 1 (N26) for Allen & Ginter Cigarettes
Kate Bartlett, from World's Beauties, Series 1 (N26) for Allen & Ginter Cigarettes
https://www.rawpixel.com/image/7921194/image-person-art-cigarettesFree Image from public domain license
Los Angeles poster template, editable vintage design remastered and made editable by rawpixel
Los Angeles poster template, editable vintage design remastered and made editable by rawpixel
https://www.rawpixel.com/image/8727038/png-air-travel-america-americanView license
Egyptian Beauty, from World's Beauties, Series 1 (N26) for Allen & Ginter Cigarettes
Egyptian Beauty, from World's Beauties, Series 1 (N26) for Allen & Ginter Cigarettes
https://www.rawpixel.com/image/7921210/image-person-art-cigarettesFree Image from public domain license
Editable sightseeing, lifestyle collage remix background
Editable sightseeing, lifestyle collage remix background
https://www.rawpixel.com/image/8322675/editable-sightseeing-lifestyle-collage-remix-backgroundView license
Estelle Clayton, from World's Beauties, Series 1 (N26) for Allen & Ginter Cigarettes
Estelle Clayton, from World's Beauties, Series 1 (N26) for Allen & Ginter Cigarettes
https://www.rawpixel.com/image/7921159/image-person-art-cigarettesFree Image from public domain license