rawpixel
Edit ImageCrop
Marie Borroughs, from World's Beauties, Series 1 (N26) for Allen & Ginter Cigarettes
Save
Edit Image
personartcigarettesvintagepublic domainillustrationunited statesworlds
San Francisco poster template, editable vintage design remastered and made editable by rawpixel
San Francisco poster template, editable vintage design remastered and made editable by rawpixel
https://www.rawpixel.com/image/8726820/png-air-travel-america-americanView license
Princess Eulalia of Spain, from World's Beauties, Series 1 (N26) for Allen & Ginter Cigarettes
Princess Eulalia of Spain, from World's Beauties, Series 1 (N26) for Allen & Ginter Cigarettes
https://www.rawpixel.com/image/7921131/image-person-art-cigarettesFree Image from public domain license
Hiring Instagram story template, editable text
Hiring Instagram story template, editable text
https://www.rawpixel.com/image/12508553/hiring-instagram-story-template-editable-textView license
Miss Ethel Selwyn, from World's Beauties, Series 1 (N26) for Allen & Ginter Cigarettes
Miss Ethel Selwyn, from World's Beauties, Series 1 (N26) for Allen & Ginter Cigarettes
https://www.rawpixel.com/image/7921346/image-person-art-cigarettesFree Image from public domain license
Hiring poster template, editable text and design
Hiring poster template, editable text and design
https://www.rawpixel.com/image/12508521/hiring-poster-template-editable-text-and-designView license
Annie Robe, from World's Beauties, Series 1 (N26) for Allen & Ginter Cigarettes
Annie Robe, from World's Beauties, Series 1 (N26) for Allen & Ginter Cigarettes
https://www.rawpixel.com/image/7921368/annie-robe-from-worlds-beauties-series-n26-for-allen-ginter-cigarettesFree Image from public domain license
Hiring blog banner template, editable text
Hiring blog banner template, editable text
https://www.rawpixel.com/image/12508477/hiring-blog-banner-template-editable-textView license
Ethel Corlette, from World's Beauties, Series 1 (N26) for Allen & Ginter Cigarettes
Ethel Corlette, from World's Beauties, Series 1 (N26) for Allen & Ginter Cigarettes
https://www.rawpixel.com/image/7921270/image-person-art-cigarettesFree Image from public domain license
No to war Instagram post template, editable text
No to war Instagram post template, editable text
https://www.rawpixel.com/image/11908969/war-instagram-post-template-editable-textView license
Marie Jansen, from World's Beauties, Series 1 (N26) for Allen & Ginter Cigarettes
Marie Jansen, from World's Beauties, Series 1 (N26) for Allen & Ginter Cigarettes
https://www.rawpixel.com/image/7921084/image-person-art-cigarettesFree Image from public domain license
Vote now Instagram poster template, editable text and design
Vote now Instagram poster template, editable text and design
https://www.rawpixel.com/image/12587479/vote-now-instagram-poster-template-editable-text-and-designView license
Miss Mary Anderson, from World's Beauties, Series 1 (N26) for Allen & Ginter Cigarettes
Miss Mary Anderson, from World's Beauties, Series 1 (N26) for Allen & Ginter Cigarettes
https://www.rawpixel.com/image/7921225/image-person-art-cigarettesFree Image from public domain license
Hiring Instagram post template, editable text
Hiring Instagram post template, editable text
https://www.rawpixel.com/image/11926857/hiring-instagram-post-template-editable-textView license
Mrs. James Brown Potter, from World's Beauties, Series 1 (N26) for Allen & Ginter Cigarettes issued by Allen & Ginter
Mrs. James Brown Potter, from World's Beauties, Series 1 (N26) for Allen & Ginter Cigarettes issued by Allen & Ginter
https://www.rawpixel.com/image/9611691/image-ginter-graphic-potter-1888Free Image from public domain license
World War II poster template, editable vintage photography design
World War II poster template, editable vintage photography design
https://www.rawpixel.com/image/21443655/world-war-poster-template-editable-vintage-photography-designView license
Louise Montague, The $10,000 Beauty, from World's Beauties, Series 1 (N26) for Allen & Ginter Cigarettes issued by Allen &…
Louise Montague, The $10,000 Beauty, from World's Beauties, Series 1 (N26) for Allen & Ginter Cigarettes issued by Allen &…
https://www.rawpixel.com/image/9611685/image-ginter-graphic-1888-accessoryFree Image from public domain license
President's day Instagram story template, editable text
President's day Instagram story template, editable text
https://www.rawpixel.com/image/11916775/presidents-day-instagram-story-template-editable-textView license
Ada Rehan, from World's Beauties, Series 1 (N26) for Allen & Ginter Cigarettes
Ada Rehan, from World's Beauties, Series 1 (N26) for Allen & Ginter Cigarettes
https://www.rawpixel.com/image/7921261/ada-rehan-from-worlds-beauties-series-n26-for-allen-ginter-cigarettesFree Image from public domain license
Jobs Instagram post template, editable text
Jobs Instagram post template, editable text
https://www.rawpixel.com/image/9814472/jobs-instagram-post-template-editable-textView license
Miss Billie Barlow, from World's Beauties, Series 1 (N26) for Allen & Ginter Cigarettes
Miss Billie Barlow, from World's Beauties, Series 1 (N26) for Allen & Ginter Cigarettes
https://www.rawpixel.com/image/7921129/image-person-art-cigarettesFree Image from public domain license
Military service Instagram post template, editable text
Military service Instagram post template, editable text
https://www.rawpixel.com/image/11849287/military-service-instagram-post-template-editable-textView license
Mrs. President Cleveland, from World's Beauties, Series 1 (N26) for Allen & Ginter Cigarettes
Mrs. President Cleveland, from World's Beauties, Series 1 (N26) for Allen & Ginter Cigarettes
https://www.rawpixel.com/image/7921108/image-person-art-cigarettesFree Image from public domain license
Happy memorial day Instagram post template
Happy memorial day Instagram post template
https://www.rawpixel.com/image/14267310/happy-memorial-day-instagram-post-templateView license
Mrs. George Gould (Edith M. Kingdon), from World's Beauties, Series 1 (N26) for Allen & Ginter Cigarettes
Mrs. George Gould (Edith M. Kingdon), from World's Beauties, Series 1 (N26) for Allen & Ginter Cigarettes
https://www.rawpixel.com/image/7921277/image-person-art-cigarettesFree Image from public domain license
Los Angeles poster template, editable vintage design remastered and made editable by rawpixel
Los Angeles poster template, editable vintage design remastered and made editable by rawpixel
https://www.rawpixel.com/image/8727038/png-air-travel-america-americanView license
Miss Maud Branscombe, from World's Beauties, Series 1 (N26) for Allen & Ginter Cigarettes
Miss Maud Branscombe, from World's Beauties, Series 1 (N26) for Allen & Ginter Cigarettes
https://www.rawpixel.com/image/7921116/image-person-art-cigarettesFree Image from public domain license
Los Angeles instagram post template, editable vintage design remastered and made editable by rawpixel
Los Angeles instagram post template, editable vintage design remastered and made editable by rawpixel
https://www.rawpixel.com/image/17004143/image-cartoon-flowers-treeView license
Mollie Fuller, from World's Beauties, Series 1 (N26) for Allen & Ginter Cigarettes
Mollie Fuller, from World's Beauties, Series 1 (N26) for Allen & Ginter Cigarettes
https://www.rawpixel.com/image/7921082/image-person-art-cigarettesFree Image from public domain license
Vote now Instagram blog banner template, editable text
Vote now Instagram blog banner template, editable text
https://www.rawpixel.com/image/12587412/vote-now-instagram-blog-banner-template-editable-textView license
Emma Nevada, from World's Beauties, Series 1 (N26) for Allen & Ginter Cigarettes
Emma Nevada, from World's Beauties, Series 1 (N26) for Allen & Ginter Cigarettes
https://www.rawpixel.com/image/9085090/image-art-vintage-cigarettesFree Image from public domain license
Vote now Instagram story template, editable text
Vote now Instagram story template, editable text
https://www.rawpixel.com/image/11916744/vote-now-instagram-story-template-editable-textView license
Kate Bartlett, from World's Beauties, Series 1 (N26) for Allen & Ginter Cigarettes
Kate Bartlett, from World's Beauties, Series 1 (N26) for Allen & Ginter Cigarettes
https://www.rawpixel.com/image/7921194/image-person-art-cigarettesFree Image from public domain license
Vote now Instagram Instagram post template, editable text
Vote now Instagram Instagram post template, editable text
https://www.rawpixel.com/image/12587427/vote-now-instagram-instagram-post-template-editable-textView license
Miss Ellen Terry, from World's Beauties, Series 1 (N26) for Allen & Ginter Cigarettes
Miss Ellen Terry, from World's Beauties, Series 1 (N26) for Allen & Ginter Cigarettes
https://www.rawpixel.com/image/7921327/image-person-art-cigarettesFree Image from public domain license
Visit america Instagram post template
Visit america Instagram post template
https://www.rawpixel.com/image/10206695/visit-america-instagram-post-templateView license
Egyptian Beauty, from World's Beauties, Series 1 (N26) for Allen & Ginter Cigarettes
Egyptian Beauty, from World's Beauties, Series 1 (N26) for Allen & Ginter Cigarettes
https://www.rawpixel.com/image/7921210/image-person-art-cigarettesFree Image from public domain license
World no tobacco day poster template
World no tobacco day poster template
https://www.rawpixel.com/image/14571774/world-tobacco-day-poster-templateView license
Estelle Clayton, from World's Beauties, Series 1 (N26) for Allen & Ginter Cigarettes
Estelle Clayton, from World's Beauties, Series 1 (N26) for Allen & Ginter Cigarettes
https://www.rawpixel.com/image/7921159/image-person-art-cigarettesFree Image from public domain license
Editable sightseeing, lifestyle collage remix background
Editable sightseeing, lifestyle collage remix background
https://www.rawpixel.com/image/8322675/editable-sightseeing-lifestyle-collage-remix-backgroundView license
Donna Vaillard, from World's Beauties, Series 1 (N26) for Allen & Ginter Cigarettes
Donna Vaillard, from World's Beauties, Series 1 (N26) for Allen & Ginter Cigarettes
https://www.rawpixel.com/image/7921387/image-person-art-cigarettesFree Image from public domain license